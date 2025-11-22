Brennpunkte

Merz: Von gutem Ergebnis fÃ¼r die Ukraine noch ziemlich weit entfernt

  • AFP - 22. November 2025, 16:31 Uhr
Bild vergrößern: Merz: Von gutem Ergebnis fÃ¼r die Ukraine noch ziemlich weit entfernt
Merz in Johannesburg
Bild: AFP

Bundeskanzler Merz sieht ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine noch nicht in greifbarer NÃ¤he. Es gebe 'im Augenblick eine Chance', den Krieg zu beenden, 'aber wir sind von einem gemeinsamen guten Ergebnis noch ziemlich weit entfernt'.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht eine Einigung Ã¼ber eine Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine noch nicht in greifbarer NÃ¤he. Es gebe "im Augenblick eine Chance", den Krieg zu beenden, sagte Merz am Samstag am Rande des G20-Gipfels im sÃ¼dafrikanischen Johannesburg."Aber wir sind von einem gemeinsamen guten Ergebnis noch ziemlich weit entfernt."

Der Bundeskanzler betonte zudem, dass es eine Ukraine-Einigung nur mit "uneingeschrÃ¤nkter Zustimmung" Kiews geben kÃ¶nne. "Kriege kÃ¶nnen nicht beendet werden durch GroÃŸmÃ¤chte Ã¼ber die KÃ¶pfe der betroffenen LÃ¤nder hinweg."Â 

Die USA hatten vor wenigen Tagen einen 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges vorgelegt. Er verlangt von Kiew schmerzhafte ZugestÃ¤ndnisse wie die Abtretung groÃŸer Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Begrenzung der TruppenstÃ¤rke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt.

Zum europÃ¤ischen Engagement fÃ¼r ein Ende des seit fast vier Jahren andauernden Krieges sagte Merz: "Wenn die Ukraine diesen Krieg verlieren sollte und mÃ¶glicherweise kollabiert, dann hat das Auswirkungen auf die gesamte europÃ¤ische Politik, auf den gesamten europÃ¤ischen Kontinent."

