Ex-VW-Chef Diess: "Die Stromrechnung fÃ¼rs Auto fÃ¤llt praktisch weg"

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess spricht von einem "Durchbruch" fÃ¼r die Nutzung von Elektroautos als Stromspeicher fÃ¼rs Ã¶ffentliche Netz.



Die Akkus der heute rund zwei Millionen E-Pkw auf deutschen StraÃŸen wÃ¼rden schon genÃ¼gen, um das Ãœberangebot an Solarstrom aufzunehmen und bei Bedarf nachts wieder abzugeben, sagte der 67-JÃ¤hrige dem "Spiegel". Weil dieses bidirektionale Laden bald kommerziell nutzbar werde, rÃ¼cke eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien nÃ¤her - auch ohne teuren Netzausbau oder gar neue Gaskraftwerke.



Die Besitzer der Autos kÃ¶nnten finanziell profitieren, verwies Diess auf erste Erfahrungen in Frankreich: "Die Stromrechnung fÃ¼rs Auto fÃ¤llt praktisch weg." In Deutschland werde das Modell bislang noch von der Regel behindert, dass jedes Mal Netzentgelt gezahlt werden muss, wenn Strom in den Akku hinein- oder wieder herausflieÃŸt. Mitte November beschloss der Bundestag, dieses Hindernis ab 2026 zu beseitigen. ErgÃ¤nzend forderte Diess eine Reform des Netzbetriebs. Der franzÃ¶sische Zentralstaat "organisiert das einfach doppelt so gut wie die 866 lokalen deutschen Monopolisten", sagte er. Das kleinteilige privatwirtschaftlich-kommunale Modell sei "grottenschlecht" und "Steinzeit".



Die aktuelle Diskussion um das in der EuropÃ¤ischen Union vorgesehene Verbrenner-Aus nannte Diess "etwas sehr Deutsches, dieses Hadern lieben wir einfach". Dabei sei das Rennen zugunsten der E-Autos schon gelaufen. Deutschland kÃ¼mmere sich zu wenig um die Gewinner der Antriebswende.



Der studierte Ingenieur der Fahrzeugtechnik amtierte bis 2022 als Vorstandsvorsitzender des Volkswagen-Konzerns und setzte stark auf ElektromobilitÃ¤t. Heute fÃ¼hrt er den Aufsichtsrat des Chipkonzerns Infineon und den Verwaltungsrat des Energiedienstleisters The Mobility House, der unter anderem mit Renault und Mercedes-Benz ein GeschÃ¤ft mit bidirektionalem Laden aufbaut.

