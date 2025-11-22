Mit der Einigung auf eine Satzung der geplanten Synodalkonferenz haben die Teilnehmer des Synodalen Ausschusses der katholischen Kirche am Samstag ihr Treffen in Fulda beendet. Der Beschluss der Satzung erging einstimmig, wie die Deutsche Bischofskonferenz mitteilte. Synoden sind Kirchenversammlungen, die einberufen werden, um Fragen zu beraten und zu klÃ¤ren und dann Entscheidungen zu treffen.
Zentraler Punkt sei, "dass BischÃ¶fe und Laien in dieser Synodalkonferenz kÃ¼nftig gemeinsam beraten und BeschlÃ¼sse fassen", erklÃ¤rte Irme Stetter-Karp, PrÃ¤sidentin des Synodalen Wegs und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) zu der beschlossenen Satzung. Sie sprach von einer "neuen QualitÃ¤t von Gemeinsinn, in einer Zeit voller Herausforderungen". Sie sei sicher, dass diese Neuerung vor allem deshalb zustande gekommen sei, "weil das Vertrauen zueinander in mehr als fÃ¼nf Jahren auf dem Synodalen Weg gewachsen ist".
Die Sitzung des Synodalen Ausschusses der katholischen Kirche hatte am Freitag begonnen. Die Teilnehmer berieten seitdem Ã¼ber zentrale strukturelle und inhaltliche Richtungsentscheidungen fÃ¼r eine synodale Weiterentwicklung der katholischen Kirche. Die geplante Synodalkonferenz soll kÃ¼nftig als bundesweites Gremium dafÃ¼r wirken.
In der Satzung wurde nun neben der Grundsatzentscheidung, gemeinsam zu beraten und BeschlÃ¼sse zu fassen, unter anderem die Zusammensetzung der kÃ¼nftigen Synodalkonferenz geregelt. Sie soll aus den 27 DiÃ¶zesanbischÃ¶fen, ebenso vielen Mitgliedern des ZdK und weiteren 27 von der Synodalversammlung zu wÃ¤hlenden Mitgliedern bestehen. "In der Synodalkonferenz kommen GlÃ¤ubige unterschiedlicher Berufung zusammen. Gemeinsam bringen sie die Vielfalt des Volkes Gottes der Kirche in Deutschland zum Ausdruck", heiÃŸt es demnach in der Satzung.
Politik
Synodaler Ausschuss einigt sich auf Satzung fÃ¼r Synodalkonferenz
- AFP - 22. November 2025, 16:35 Uhr
Mit der Einigung auf eine Satzung der geplanten Synodalkonferenz haben die Teilnehmer des Synodalen Ausschusses der katholischen Kirche ihr Treffen in Fulda beendet.
Mit der Einigung auf eine Satzung der geplanten Synodalkonferenz haben die Teilnehmer des Synodalen Ausschusses der katholischen Kirche am Samstag ihr Treffen in Fulda beendet. Der Beschluss der Satzung erging einstimmig, wie die Deutsche Bischofskonferenz mitteilte. Synoden sind Kirchenversammlungen, die einberufen werden, um Fragen zu beraten und zu klÃ¤ren und dann Entscheidungen zu treffen.
Weitere Meldungen
Nach mehr als zweiwÃ¶chigen Verhandlungen hat die Weltklimakonferenz in BelÃ©m einen Minimalkompromiss zur BekÃ¤mpfung der ErderwÃ¤rmung ausgehandelt. Die EU konnte sich mit ihrerMehr
Die GrÃ¼nen in Schleswig-Holstein haben am Samstag bei einem Landesparteitag in NeumÃ¼nster die Gymnasiallehrerin Lydia Rudow und den bisherigen Parteichef Gazi Freitag zu ihrenMehr
Die EuropÃ¤ische Union hat bei der UN-Klimakonferenz (COP30) den Weg fÃ¼r eine gemeinsame AbschlusserklÃ¤rung frei gemacht. Klimakommissar Wopke Hoekstra sagte am Samstag imMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Streit um die Finanzierung von Atomkraftprojekten in anderen LÃ¤ndern. EntwicklungsministerinMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit mit der Vereinigung Cockpit hat Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter klargestellt, dass er keinen Spielraum fÃ¼r die geforderteMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zahlreiche Unternehmen und VerbÃ¤nde der Verkehrs- und Infrastrukturwirtschaft fordern VerÃ¤nderungen bei der Umsetzung des SondervermÃ¶gens fÃ¼rMehr