Synodaler Ausschuss einigt sich auf Satzung fÃ¼r Synodalkonferenz

Mit der Einigung auf eine Satzung der geplanten Synodalkonferenz haben die Teilnehmer des Synodalen Ausschusses der katholischen Kirche am Samstag ihr Treffen in Fulda beendet. Der Beschluss der Satzung erging einstimmig, wie die Deutsche Bischofskonferenz mitteilte. Synoden sind Kirchenversammlungen, die einberufen werden, um Fragen zu beraten und zu klÃ¤ren und dann Entscheidungen zu treffen.



Zentraler Punkt sei, "dass BischÃ¶fe und Laien in dieser Synodalkonferenz kÃ¼nftig gemeinsam beraten und BeschlÃ¼sse fassen", erklÃ¤rte Irme Stetter-Karp, PrÃ¤sidentin des Synodalen Wegs und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) zu der beschlossenen Satzung. Sie sprach von einer "neuen QualitÃ¤t von Gemeinsinn, in einer Zeit voller Herausforderungen". Sie sei sicher, dass diese Neuerung vor allem deshalb zustande gekommen sei, "weil das Vertrauen zueinander in mehr als fÃ¼nf Jahren auf dem Synodalen Weg gewachsen ist".



Die Sitzung des Synodalen Ausschusses der katholischen Kirche hatte am Freitag begonnen. Die Teilnehmer berieten seitdem Ã¼ber zentrale strukturelle und inhaltliche Richtungsentscheidungen fÃ¼r eine synodale Weiterentwicklung der katholischen Kirche. Die geplante Synodalkonferenz soll kÃ¼nftig als bundesweites Gremium dafÃ¼r wirken.



In der Satzung wurde nun neben der Grundsatzentscheidung, gemeinsam zu beraten und BeschlÃ¼sse zu fassen, unter anderem die Zusammensetzung der kÃ¼nftigen Synodalkonferenz geregelt. Sie soll aus den 27 DiÃ¶zesanbischÃ¶fen, ebenso vielen Mitgliedern des ZdK und weiteren 27 von der Synodalversammlung zu wÃ¤hlenden Mitgliedern bestehen. "In der Synodalkonferenz kommen GlÃ¤ubige unterschiedlicher Berufung zusammen. Gemeinsam bringen sie die Vielfalt des Volkes Gottes der Kirche in Deutschland zum Ausdruck", heiÃŸt es demnach in der Satzung.