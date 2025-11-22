Minimalkompromiss bei UN-Klimakonferenz - Kein Fahrplan zu Abkehr von fossilen Energien

Bundesumweltminister Carsten Schneider bei der COP30

Nach mehr als zweiwÃ¶chigen Verhandlungen hat die Weltklimakonferenz in BelÃ©m einen Minimalkompromiss zur BekÃ¤mpfung der ErderwÃ¤rmung ausgehandelt. Die EU konnte sich mit ihrer Forderung nach einem Fahrplan zur Abkehr von fossilen EnergietrÃ¤gern nicht durchsetzen, signalisierte aber am Samstag ihre Zustimmung fÃ¼r den neuen Ã¼bergreifenden Beschlussentwurf. Dieser sieht auch vor, dass die Mittel fÃ¼r EntwicklungslÃ¤nder fÃ¼r die Klimaanpassung auf dann voraussichtlich 120 Milliarden Dollar pro Jahr verdreifacht werden.



In dem achtseitigen Beschlusstext, der nach einer weiteren Verhandlungsnacht und 17 Stunden nach dem eigentlich geplanten Ende der COP30 verÃ¶ffentlicht wurde, ist das Wort "fossile" Ã¼berhaupt nicht enthalten. Er verweist lediglich auf einen Aufruf bei der vorletzten COP in Dubai zu einem "Ãœbergang weg von fossilen EnergietrÃ¤gern in den Energiesystemen".Â



Zudem wird wiederholt die Notwendigkeit betont, den globalen Treibhausgas-AusstoÃŸ drastisch zu verringern, um das Pariser Klimaabkommen zur Begrenzung der ErderwÃ¤rmung auf mÃ¶glichst 1,5 Grad einzuhalten. FÃ¼r die, die angesichts der bislang unzureichenden KlimaschutzmaÃŸnahmen mehr tun wollen, soll eine Plattform namens Globaler Umsetzungsbeschleuniger geschaffen werden. Sie soll unter dem Dach der UN-Klimakonferenzen entsprechende Initiativen unterstÃ¼tzen.



Bei der Klimafinanzierung, einem weiteren schwierigen Thema wÃ¤hrend der knapp zweiwÃ¶chige Verhandlungen in BelÃ©m, hatten die EntwicklungslÃ¤nder mit ihrer Forderung nach mehr Mitteln fÃ¼r ihre Anpassung an die Folgen der ErderwÃ¤rmung Erfolg. Die Hilfen sollen bis 2035 mindestens verdreifacht werden, die Zielmarke sind damit jÃ¤hrlich 120 Milliarden Dollar (104 Milliarden Euro).



Beim Knackpunkt einseitige HandelsmaÃŸnahmen soll erstmals ein Dialog unter Einbeziehung von Organisationen wie der Welthandelsorganisation WTO gestartet werden. Dies geht auf VorwÃ¼rfe von China sowie anderen Schwellen- und EntwicklungslÃ¤ndern zurÃ¼ck, dass sich einige klimapolitische HandelsmaÃŸnahmen der EU wie etwa der Grenzausgleichsmechanismus CBAM, eine Art CO2-Abgabe auf klimaschÃ¤dlich produzierte GÃ¼ter, unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig negativ auf sie auswirken.



Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zeigte sich "ein bisschen enttÃ¤uscht", dass in BelÃ©m nicht mehr fÃ¼r eine Abkehr von den Fossilen erreicht wurde. Die EU und ihre Mitstreiter seien aber konfrontiert gewesen mit einer "sehr stark auftretenden" Koalition aus Ã–llÃ¤ndern.Â



Der nun vorliegende Beschluss sei jedoch "in keiner Weise ein RÃ¼ckschritt, sondern ein Zwischenschritt", betonte Schneider. Deutschland und die EU wÃ¼rden nun Allianzen auf der Welt fÃ¼r die nÃ¤chste COP organisieren, um fÃ¼r fossile Energien ein "Stopp-Schild" aufzustellen.Â



Schneider kritisierte, dass in BelÃ©m im Laufe der Verhandlungen nur noch die EU "geschlossen" und entschieden fÃ¼r mehr Klimaschutz eingetreten sei. "Ich hÃ¤tte erwartet, dass insbesondere von den am meisten betroffenen LÃ¤ndern - Inselstaaten, Afrika - eine lautere Stimme auch fÃ¼r das Thema Klimaschutz zu hÃ¶ren", sagte er vor Journalisten.



Schneiders StaatssekretÃ¤r Jochen Flasbarth sagte der Nachrichtenagentur AFP, mit dem Ã¼berarbeiten Beschlusstext stehe die Welt nun zumindest besser da "als vor zwei Tagen". Dass die EU den Beschluss durch eine Verweigerung ihrer Zustimmung nicht platzen lasse, begrÃ¼ndete er damit, dass es fÃ¼r das Voranbringen globaler Klimaschutzanstrengungen "keinen anderen Prozess" gebe als die UN-Klimakonferenzen.



Auch EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra sagte, die EU hÃ¤tte sich im Ergebnis der Konferenz zwar "mehr Ambitionen" gewÃ¼nscht. Die Einigung gehe aber immerhin "in die richtige Richtung".Â



Brasiliens Staatschef Luiz InÃ¡cio Lula da Silva sagte nach der Einigung in BelÃ©m beim G20-Gipfel in Johannesburg: "Der Multilateralismus hat gesiegt." Der chinesische VerhandlungsfÃ¼hrer Li Gao sprach seinerseits gegenÃ¼ber AFP von einem "Erfolg in einer sehr schwierigen Situation".



FÃ¼r die Abstimmung Ã¼ber die BeschlÃ¼sse wurde am Samstag erneut das Konferenzplenum zusammengerufen. Bei den UN-Klimakonferenzen mÃ¼ssen die Entscheidungen der rund 190 Verhandler-Staaten im Konsens getroffen werden.



Greenpeace Deutschland kritisierte, in dem Beschlusstext stehe weder zum beschleunigten Ausstieg aus den fossilen Energien noch zum Waldschutz etwas Neues. "Dieses Verhandlungsergebnis lÃ¤sst die Welt mit der Frage allein, wer die Profitgier der fossilen Industrie bremst", erklÃ¤rte Vorstand Martin Kaiser.