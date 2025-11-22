Dortmund (dts Nachrichtenagentur) - Am 11. Spieltag der FuÃŸball-Bundesliga haben sich Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart 3:3 unentschieden getrennt.
Der Torreigen begann mit der ersten FÃ¼hrung der Dortmunder durch einen Foulelfmeter von Emre Can in der 34. Minute. Kurz vor der Halbzeit erhÃ¶hte Maximilian Beier auf 2:0 fÃ¼r die Gastgeber. Doch Stuttgart zeigte Kampfgeist und kam durch Deniz Undav in der 47. Minute zum Anschlusstreffer.
Undav erzielte in der 71. Minute dann auch den Ausgleich und krÃ¶nte seine Leistung mit einem weiteren Treffer in der Nachspielzeit, der den Endstand von 3:3 besiegelte. Kurz zuvor hatte Karim Adeyemi die Borussen wieder in Front gebracht.
Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: Bayern MÃ¼nchen - SC Freiburg 6:2, VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:3, FC Augsburg - Hamburger SV 1:0 und 1. FC Heidenheim - Borussia MÃ¶nchengladbach 0:3.
Sport
Bundesliga: Dreifacher Undav rettet VfB Punkt in Dortmund
- dts - 22. November 2025, 17:29 Uhr
