Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der Hamas-BehÃ¶rden 21 Menschen getÃ¶tet worden. Die israelische Armee habe am Samstagabend fÃ¼nf Angriffe in dem PalÃ¤stinensergebiet ausgefÃ¼hrt, teilte der von der islamistischen PalÃ¤stinenserorganisation kontrollierte Zivilschutz mit. Er verurteilte die Attacken als "eindeutigen VerstoÃŸ gegen die Waffenruhe".
Die israelische Armee erklÃ¤rte, sie habe Stellungen der Hamas im Gazastreifen ins Visier genommen. Der Einsatz sei eine Reaktion auf den Angriff eines "bewaffneten Terroristen" auf ihre Soldaten im SÃ¼den des Gazastreifens. Der Angreifer sei getÃ¶tet worden.
Regierungschef Benjamin Netanjahu warf der Hamas vor, erneut gegen die seit dem 10. Oktober geltende Waffenruhe verstoÃŸen zu haben. Als Reaktion darauf habe Israel "fÃ¼nf hochrangige Hamas-Terroristen getÃ¶tet", erklÃ¤rte Netanjahus BÃ¼ro im Onlinedienst X.
Die Hamas warf ihrerseits Israel eine "Eskalation" vor, die darauf abziele, "die Waffenruhe zu untergraben".Â
Die Feuerpause war rund zwei Jahre nach dem Ãœberfall der Hamas und ihrer VerbÃ¼ndeten auf Israel und dem Beginn des dadurch ausgelÃ¶sten Krieges im Gazastreifen in Kraft getreten. Seither wurden nach Angaben der Hamas-GesundheitsbehÃ¶rden 312 PalÃ¤stinenser im Gazastreifen durch israelische Angriffe getÃ¶tet.
Brennpunkte
Hamas-Zivilschutz meldet 21 Tote bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen
- AFP - 22. November 2025, 19:50 Uhr
Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der Hamas-BehÃ¶rden 21 Menschen getÃ¶tet worden. Die israelische Armee habe fÃ¼nf Angriffe in dem PalÃ¤stinensergebiet ausgefÃ¼hrt, teilte der von der islamistischen PalÃ¤stinenserorganisation kontrollierte Zivilschutz mit.
Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der Hamas-BehÃ¶rden 21 Menschen getÃ¶tet worden. Die israelische Armee habe am Samstagabend fÃ¼nf Angriffe in dem PalÃ¤stinensergebiet ausgefÃ¼hrt, teilte der von der islamistischen PalÃ¤stinenserorganisation kontrollierte Zivilschutz mit. Er verurteilte die Attacken als "eindeutigen VerstoÃŸ gegen die Waffenruhe".
Weitere Meldungen
Der Ukraine-Plan der USA ist nach Angaben von PrÃ¤sident Donald Trump nicht sein letzter Vorschlag zur Beendigung des russischen Angriffskriegs. Auf die Frage von Reportern, obMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der neue Luftwaffen-Inspekteur Holger Neumann plant eine massive VergrÃ¶ÃŸerung seiner Teilstreitkraft. "Wir haben PlÃ¤ne erarbeitet bis 2035, umMehr
In der franzÃ¶sischen Hafenstadt Marseille haben am Samstag tausende Menschen an einem Trauermarsch fÃ¼r den ermordeten Bruder eines Anti-Drogen-Aktivisten teilgenommen. SieMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess spricht von einem "Durchbruch" fÃ¼r die Nutzung von Elektroautos als Stromspeicher fÃ¼rsMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Streit um die Finanzierung von Atomkraftprojekten in anderen LÃ¤ndern. EntwicklungsministerinMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit mit der Vereinigung Cockpit hat Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter klargestellt, dass er keinen Spielraum fÃ¼r die geforderteMehr