Brennpunkte

Hamas-Zivilschutz meldet 21 Tote bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen

  • AFP - 22. November 2025, 19:50 Uhr
Bild vergrößern: Hamas-Zivilschutz meldet 21 Tote bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen
ZerstÃ¶rte Zelte in der Stadt Gaza
Bild: AFP

Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der Hamas-BehÃ¶rden 21 Menschen getÃ¶tet worden. Die israelische Armee habe fÃ¼nf Angriffe in dem PalÃ¤stinensergebiet ausgefÃ¼hrt, teilte der von der islamistischen PalÃ¤stinenserorganisation kontrollierte Zivilschutz mit.

Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der Hamas-BehÃ¶rden 21 Menschen getÃ¶tet worden. Die israelische Armee habe am Samstagabend fÃ¼nf Angriffe in dem PalÃ¤stinensergebiet ausgefÃ¼hrt, teilte der von der islamistischen PalÃ¤stinenserorganisation kontrollierte Zivilschutz mit. Er verurteilte die Attacken als "eindeutigen VerstoÃŸ gegen die Waffenruhe".

Die israelische Armee erklÃ¤rte, sie habe Stellungen der Hamas im Gazastreifen ins Visier genommen. Der Einsatz sei eine Reaktion auf den Angriff eines "bewaffneten Terroristen" auf ihre Soldaten im SÃ¼den des Gazastreifens. Der Angreifer sei getÃ¶tet worden.

Regierungschef Benjamin Netanjahu warf der Hamas vor, erneut gegen die seit dem 10. Oktober geltende Waffenruhe verstoÃŸen zu haben. Als Reaktion darauf habe Israel "fÃ¼nf hochrangige Hamas-Terroristen getÃ¶tet", erklÃ¤rte Netanjahus BÃ¼ro im Onlinedienst X.

Die Hamas warf ihrerseits Israel eine "Eskalation" vor, die darauf abziele, "die Waffenruhe zu untergraben".Â 

Die Feuerpause war rund zwei Jahre nach dem Ãœberfall der Hamas und ihrer VerbÃ¼ndeten auf Israel und dem Beginn des dadurch ausgelÃ¶sten Krieges im Gazastreifen in Kraft getreten. Seither wurden nach Angaben der Hamas-GesundheitsbehÃ¶rden 312 PalÃ¤stinenser im Gazastreifen durch israelische Angriffe getÃ¶tet.

