Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Irritationen Ã¼ber seine BelÃ©m-Ã„uÃŸerungen bei einem Treffen mit Brasiliens Staatschef Luiz InÃ¡cio Lula da Silva offenbar ausgerÃ¤umt. Nach dem GesprÃ¤ch mit Lula am Samstag am Rande des Gipfels der Gruppe der wichtigsten Industrie- und SchwellenlÃ¤nder (G20) in Johannesburg schrieb Merz im Onlinedienst X:Â "Das nÃ¤chste Mal in BelÃ©m werde ich mehr erkunden - von Tanzschritten Ã¼ber lokale SpezialitÃ¤ten bis hin zum Regenwald."
Er freue sich auf eine StÃ¤rkung der deutsch-brasilianischen Beziehungen als "Partner und Freunde", schrieb Merz nach dem zweiten Treffen mit Lula binnen weniger Tage weiter auf Englisch.
Lula hatte zuvor mit Humor auf die als herablassend empfundenen Ã„uÃŸerungen von Merz zum Austragungsort der Weltklimakonferenz (COP30) reagiert. Wenn Merz im Bundesstaat ParÃ¡, dessen Hauptstadt BelÃ©m ist, eine Bar besucht, gespeist und getanzt hÃ¤tte, hÃ¤tte er die VorzÃ¼ge gegenÃ¼ber Berlin kennengelernt, hatte Lula bereits am Dienstag gesagt.
Merz hatte vergangene Woche in einer Rede beim Handelskongress in Berlin gesagt, er habe wÃ¤hrend seines Besuchs des Klimagipfels in BelÃ©m die ihn begleitenden Journalisten gefragt, "wer denn gerne in Brasilien bleiben wolle". Da habe "keiner die Hand gehoben" und alle seien "froh" gewesen, "von diesem Ort, an dem wir da waren", wieder heimzukehren.Â
Von brasilianischen Medien und Politikern waren diese Ã„uÃŸerungen als herablassend und Ã¼berheblich kritisiert worden. Merz lehnte eine Entschuldigung ab.
Nach Irritationen in Brasilien: Merz verspricht Lula bessere Erkundung von BelÃ©m
- AFP - 22. November 2025, 19:58 Uhr
