Politik

Nach Irritationen in Brasilien: Merz verspricht Lula bessere Erkundung von BelÃ©m

  • AFP - 22. November 2025, 19:58 Uhr
Bild vergrößern: Nach Irritationen in Brasilien: Merz verspricht Lula bessere Erkundung von BelÃ©m
Merz (l.) und Lula in BelÃ©m
Bild: AFP

Bundeskanzler Merz hat die Irritationen Ã¼ber seine BelÃ©m-Ã„uÃŸerungen bei einem Treffen mit Brasiliens Staatschef Lula offenbar ausgerÃ¤umt. Nach dem GesprÃ¤ch schrieb Merz: 'Das nÃ¤chste Mal in BelÃ©m werde ich mehr erkunden.'

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Irritationen Ã¼ber seine BelÃ©m-Ã„uÃŸerungen bei einem Treffen mit Brasiliens Staatschef Luiz InÃ¡cio Lula da Silva offenbar ausgerÃ¤umt. Nach dem GesprÃ¤ch mit Lula am Samstag am Rande des Gipfels der Gruppe der wichtigsten Industrie- und SchwellenlÃ¤nder (G20) in Johannesburg schrieb Merz im Onlinedienst X:Â "Das nÃ¤chste Mal in BelÃ©m werde ich mehr erkunden - von Tanzschritten Ã¼ber lokale SpezialitÃ¤ten bis hin zum Regenwald."

Er freue sich auf eine StÃ¤rkung der deutsch-brasilianischen Beziehungen als "Partner und Freunde", schrieb Merz nach dem zweiten Treffen mit Lula binnen weniger Tage weiter auf Englisch.

Lula hatte zuvor mit Humor auf die als herablassend empfundenen Ã„uÃŸerungen von Merz zum Austragungsort der Weltklimakonferenz (COP30) reagiert. Wenn Merz im Bundesstaat ParÃ¡, dessen Hauptstadt BelÃ©m ist, eine Bar besucht, gespeist und getanzt hÃ¤tte, hÃ¤tte er die VorzÃ¼ge gegenÃ¼ber Berlin kennengelernt, hatte Lula bereits am Dienstag gesagt.

Merz hatte vergangene Woche in einer Rede beim Handelskongress in Berlin gesagt, er habe wÃ¤hrend seines Besuchs des Klimagipfels in BelÃ©m die ihn begleitenden Journalisten gefragt, "wer denn gerne in Brasilien bleiben wolle". Da habe "keiner die Hand gehoben" und alle seien "froh" gewesen, "von diesem Ort, an dem wir da waren", wieder heimzukehren.Â 

Von brasilianischen Medien und Politikern waren diese Ã„uÃŸerungen als herablassend und Ã¼berheblich kritisiert worden. Merz lehnte eine Entschuldigung ab.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Kleinster gemeinsamer Nenner: Weltklimakonferenz-Beschluss ohne Fahrplan gegen Fossile
    Kleinster gemeinsamer Nenner: Weltklimakonferenz-Beschluss ohne Fahrplan gegen Fossile

    Nach schwierigen Verhandlungen ist bei der Weltklimakonferenz in BelÃ©m beim Thema Abkehr von den fossilen Energien nur ein Minimalkonsens gelungen. Der am Samstag vom

    Mehr
    Synodaler Ausschuss einigt sich auf Satzung fÃ¼r Synodalkonferenz
    Synodaler Ausschuss einigt sich auf Satzung fÃ¼r Synodalkonferenz

    Mit der Einigung auf eine Satzung der geplanten Synodalkonferenz haben die Teilnehmer des Synodalen Ausschusses der katholischen Kirche am Samstag ihr Treffen in Fulda beendet.

    Mehr
    Minimalkompromiss bei UN-Klimakonferenz - Kein Fahrplan zu Abkehr von fossilen Energien
    Minimalkompromiss bei UN-Klimakonferenz - Kein Fahrplan zu Abkehr von fossilen Energien

    Nach mehr als zweiwÃ¶chigen Verhandlungen hat die Weltklimakonferenz in BelÃ©m einen Minimalkompromiss zur BekÃ¤mpfung der ErderwÃ¤rmung ausgehandelt. Die EU konnte sich mit ihrer

    Mehr
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    Bundesliga: Eintracht trotzt KÃ¶lner Blitzstart und Schlussoffensive
    Bundesliga: Eintracht trotzt KÃ¶lner Blitzstart und Schlussoffensive
    Hamas-Zivilschutz meldet 21 Tote bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen
    Hamas-Zivilschutz meldet 21 Tote bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen
    Trump: US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ist kein
    Trump: US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ist kein "endgÃ¼ltiges Angebot"
    Luftwaffe soll bis 2035 personell um 70 Prozent wachsen
    Luftwaffe soll bis 2035 personell um 70 Prozent wachsen
    Tausende Menschen protestieren in Marseille gegen DrogenkriminalitÃ¤t
    Tausende Menschen protestieren in Marseille gegen DrogenkriminalitÃ¤t
    Bundesliga: Dreifacher Undav rettet VfB Punkt in Dortmund
    Bundesliga: Dreifacher Undav rettet VfB Punkt in Dortmund

    Top Meldungen

    Ex-VW-Chef Diess:
    Ex-VW-Chef Diess: "Die Stromrechnung fÃ¼rs Auto fÃ¤llt praktisch weg"

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess spricht von einem "Durchbruch" fÃ¼r die Nutzung von Elektroautos als Stromspeicher fÃ¼rs

    Mehr
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Streit um die Finanzierung von Atomkraftprojekten in anderen LÃ¤ndern. Entwicklungsministerin

    Mehr
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit mit der Vereinigung Cockpit hat Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter klargestellt, dass er keinen Spielraum fÃ¼r die geforderte

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts