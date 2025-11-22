Luftwaffe soll bis 2035 personell um 70 Prozent wachsen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der neue Luftwaffen-Inspekteur Holger Neumann plant eine massive VergrÃ¶ÃŸerung seiner Teilstreitkraft.
"Wir haben PlÃ¤ne erarbeitet bis 2035, um ungefÃ¤hr 21.000 Dienstposten in den Dimensionen Luft und Weltraum zu wachsen, einerseits um die Anforderungen der Nato zu erfÃ¼llen und unsere FÃ¤higkeiten weiter auszubauen", sagte der Bundeswehrgeneral dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".
Neumann, der sein Amt im Mai dieses Jahres antrat, nannte die geplanten Zahlen fÃ¼r den Aufwuchs seiner Teilstreitkraft "ambitioniert". Derzeit dienen in der Luftwaffe laut Neumann etwa 29.000 MÃ¤nner und Frauen. "Wir sprechen also von einem Plus von mehr als 70 Prozent", so Neumann.
Der Chef der Luftwaffe will seine Teilstreitkraft nicht nur personell aufrÃ¼sten. "Die Luftwaffe muss fÃ¼r den Verteidigungsfall auf SiegfÃ¤higkeit ausgerichtet werden", sagte Neumann. NÃ¶tig seien Kampfflugzeuge, unbemannte Systeme, Transport- und Tankflugzeuge, AufklÃ¤rungsplattformen, Luftverteidigungssysteme, GefechtsstÃ¤nde, Sensoren sowie Weltraumsysteme. "Wir mÃ¼ssen Defizite abbauen und LÃ¼cken auffÃ¼llen, aber wir wollen auch stÃ¤rker werden, um ein verlÃ¤sslicher Partner in der Nato zu bleiben", forderte Neumann.
Als ein wichtiges Projekt mahnte Neumann die Beschaffung von abstandsfÃ¤higen Waffensystemen fÃ¼r PrÃ¤zisionsschlÃ¤ge, sogenannte "deep precision strikes", weit hinter den feindlichen Linien an. Mit solchen, weitreichenden Systemen sei es mÃ¶glich, eine "glaubhafte konventionelle Abschreckung" aufzubauen. "Jeder Aggressor muss fÃ¼rchten, dass wir ihn in seinem Kernland angreifen kÃ¶nnen", sagte Neumann, "diese Unberechenbarkeit ist unterhalb der atomaren Schwelle sehr wirksam".
Mehrere europÃ¤ische Staaten haben ein Projekt zur Entwicklung von solchen Abstandswaffen gestartet. Neumann sagte aber, dass fÃ¼r die Zeit bis zur Einsatzreife solcher neuer Systeme auch die Beschaffung von US-MarschflugkÃ¶rpern vom Typ Tomahawk aus militÃ¤rischer Sicht "sinnvoll" sei.
