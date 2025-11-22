Brennpunkte

Trump: US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ist kein "endgÃ¼ltiges Angebot"

  • AFP - 22. November 2025, 19:45 Uhr
Bild vergrößern: Trump: US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ist kein endgÃ¼ltiges Angebot
Trump verlÃ¤sst am Sonntag das WeiÃŸe Haus
Bild: AFP

Der Ukraine-Plan der USA ist nach Angaben von PrÃ¤sident Donald Trump nicht sein letzter Vorschlag zur Beendigung des russischen Angriffskriegs. Auf die Frage von Reportern, ob der 28-Punkte-Plan sein "endgÃ¼ltiges Angebot an die Ukraine" sei, antwortete Trump am Samstag: "Nein". Er fÃ¼gte hinzu: "Wir versuchen, es zu beenden. Auf die eine oder andere Weise mÃ¼ssen wir es beenden."

Die US-Regierung hatte Kiew vor wenigen Tagen den Plan zur Beendigung des Krieges vorgelegt, der Russland in zentralen Forderungen weit entgegenkommt undÂ von Kiew seit langem formulierte rote Linien Ã¼berschreitet. So verlangt er von der Ukraine schmerzhafte ZugestÃ¤ndnisse wie die Abtretung groÃŸer Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Begrenzung der TruppenstÃ¤rke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt.Â 

Die Ukraine und mehrere westliche VerbÃ¼ndete betonten, dass dies nur eine Basis fÃ¼r Verhandlungen, nicht aber das Ergebnis sein kÃ¶nne. Am Sonntag wollten die auÃŸenpolitischen Berater der sogenannten E3-Staaten - Frankreich, Deutschland und GroÃŸbritannien - in Genf mit Vertretern der USA und der Ukraine zusammenkommen. Nach US-Angaben wird Washington dabei vom Sondergesandtem Steve Witkoff und AuÃŸenminister Marco Rubio vertreten, die den US-Plan auch ausgearbeitet hatten.

