Der Ukraine-Plan der USA ist nach Angaben von PrÃ¤sident Donald Trump nicht sein letzter Vorschlag zur Beendigung des russischen Angriffskriegs. Auf die Frage von Reportern, ob der 28-Punkte-Plan sein "endgÃ¼ltiges Angebot an die Ukraine" sei, antwortete Trump am Samstag: "Nein". Er fÃ¼gte hinzu: "Wir versuchen, es zu beenden. Auf die eine oder andere Weise mÃ¼ssen wir es beenden."
Die US-Regierung hatte Kiew vor wenigen Tagen den Plan zur Beendigung des Krieges vorgelegt, der Russland in zentralen Forderungen weit entgegenkommt undÂ von Kiew seit langem formulierte rote Linien Ã¼berschreitet. So verlangt er von der Ukraine schmerzhafte ZugestÃ¤ndnisse wie die Abtretung groÃŸer Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Begrenzung der TruppenstÃ¤rke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt.Â
Die Ukraine und mehrere westliche VerbÃ¼ndete betonten, dass dies nur eine Basis fÃ¼r Verhandlungen, nicht aber das Ergebnis sein kÃ¶nne. Am Sonntag wollten die auÃŸenpolitischen Berater der sogenannten E3-Staaten - Frankreich, Deutschland und GroÃŸbritannien - in Genf mit Vertretern der USA und der Ukraine zusammenkommen. Nach US-Angaben wird Washington dabei vom Sondergesandtem Steve Witkoff und AuÃŸenminister Marco Rubio vertreten, die den US-Plan auch ausgearbeitet hatten.
Brennpunkte
Trump: US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ist kein "endgÃ¼ltiges Angebot"
- AFP - 22. November 2025, 19:45 Uhr
Der Ukraine-Plan der USA ist nach Angaben von PrÃ¤sident Trump nicht sein letzter Vorschlag zur Beendigung des russischen Angriffskriegs. Auf die Frage von Reportern, ob der 28-Punkte-Plan sein 'endgÃ¼ltiges Angebot an die Ukraine' sei, antwortete Trump: 'Nein'.
Der Ukraine-Plan der USA ist nach Angaben von PrÃ¤sident Donald Trump nicht sein letzter Vorschlag zur Beendigung des russischen Angriffskriegs. Auf die Frage von Reportern, ob der 28-Punkte-Plan sein "endgÃ¼ltiges Angebot an die Ukraine" sei, antwortete Trump am Samstag: "Nein". Er fÃ¼gte hinzu: "Wir versuchen, es zu beenden. Auf die eine oder andere Weise mÃ¼ssen wir es beenden."
Weitere Meldungen
Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der Hamas-BehÃ¶rden 21 Menschen getÃ¶tet worden. Die israelische Armee habe am Samstagabend fÃ¼nf Angriffe inMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der neue Luftwaffen-Inspekteur Holger Neumann plant eine massive VergrÃ¶ÃŸerung seiner Teilstreitkraft. "Wir haben PlÃ¤ne erarbeitet bis 2035, umMehr
In der franzÃ¶sischen Hafenstadt Marseille haben am Samstag tausende Menschen an einem Trauermarsch fÃ¼r den ermordeten Bruder eines Anti-Drogen-Aktivisten teilgenommen. SieMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess spricht von einem "Durchbruch" fÃ¼r die Nutzung von Elektroautos als Stromspeicher fÃ¼rsMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Streit um die Finanzierung von Atomkraftprojekten in anderen LÃ¤ndern. EntwicklungsministerinMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit mit der Vereinigung Cockpit hat Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter klargestellt, dass er keinen Spielraum fÃ¼r die geforderteMehr