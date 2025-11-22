Brasilien initiiert Fahrplan fÃ¼r Ausstieg aus Fossilen auf freiwilliger Basis

UN-Klimakonferenz in BelÃ©m

Kein allgemeingÃ¼ltiger Fahrplan zur Abkehr von fossilen Energien, aber eine Initiative fÃ¼r ambitioniertere Staaten: Zum Abschluss der UN-Klimakonferenz im brasilianischen BelÃ©m haben die rund 190 LÃ¤nder einen Ã¼bergreifenden Beschlusstext verabschiedet, der anders als von der EU gefordert keinen Fahrplan fÃ¼r den globalen Ausstieg aus fossilen Energien enthÃ¤lt. Direkt danach kÃ¼ndigte der brasilianische COP30-PrÃ¤sident AndrÃ© CorrÃªa do Lago jedochÂ eine solche "Roadmap" auf freiwilliger Basis an.



In dem achtseitigen Beschlusstext, der nach einer weiteren Verhandlungsnacht und rund 20 Stunden nach dem eigentlich geplanten Ende der COP30 verÃ¶ffentlicht wurde, ist das Wort "fossile" Ã¼berhaupt nicht enthalten. Er verweist jedoch auf einen Aufruf bei der vorletzten COP in Dubai zu einem "Ãœbergang weg von fossilen EnergietrÃ¤gern in den Energiesystemen".Â



Zudem wird wiederholt die Notwendigkeit betont, den globalen Treibhausgas-AusstoÃŸ drastisch zu verringern, um das Pariser Klimaabkommen zur Begrenzung der ErderwÃ¤rmung auf mÃ¶glichst 1,5 Grad einzuhalten. FÃ¼r die, die angesichts der bislang unzureichenden KlimaschutzmaÃŸnahmen mehr tun wollen, soll eine Plattform namens Globaler Umsetzungsbeschleuniger geschaffen werden. Sie soll unter dem Dach der UN-Klimakonferenzen entsprechende Initiativen unterstÃ¼tzen.



Gegen einen Fahrplan zur Abkehr von fossilen Energien hatten sich insbesondere Ã–lstaaten wie Saudi-Arabien gestellt, aber auch China wollte nicht mitziehen. BeschlÃ¼sse der UN-Klimakonferenz mÃ¼ssen jedoch im Konsens gefasst werden. Deutschland und die EU hatten bis zuletzt um einen ehrgeizigeren Beschluss in puncto Klimaschutz gekÃ¤mpft. Sie stimmten dem Beschlusstext schlieÃŸlich zu, Ã¤uÃŸerten aber auch EnttÃ¤uschung.



Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sagte vor der Plenumssitzung, die EU und ihre Mitstreiter seien konfrontiert gewesen mit einer "sehr stark auftretenden" Koalition aus Ã–llÃ¤ndern. Der nun vorliegende Beschluss sei jedoch "in keiner Weise ein RÃ¼ckschritt, sondern ein Zwischenschritt".



Die brasilianische COP-PrÃ¤sidentschaft ging auf die Kritik der EU, in der Klimapolitik ein sehr wichtiger Akteur, ein. "Wir wissen, dass manche unter Ihnen grÃ¶ÃŸere Ambitionen hatten", sagte COP30-PrÃ¤sident CorrÃªa do Lago vor dem Plenum. Deswegen initiiere sein Land einen Fahrplan auf freiwilliger Basis zur Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas und einen weiteren zur BekÃ¤mpfung der WaldzerstÃ¶rung.



In dem Ã¼bergreifenden Konferenzbeschluss wird auch die Klimafinanzierung berÃ¼cksichtigt. Hierbei hatten die EntwicklungslÃ¤nder mit ihrer Forderung nach mehr Mitteln fÃ¼r ihre Anpassung an die Folgen der ErderwÃ¤rmung Erfolg. Die Hilfen sollen bis 2035 mindestens verdreifacht werden, die Zielmarke sind damit jÃ¤hrlich 120 Milliarden Dollar (104 Milliarden Euro).



Beim Knackpunkt einseitige HandelsmaÃŸnahmen soll erstmals ein Dialog unter Einbeziehung von Organisationen wie der Welthandelsorganisation WTO gestartet werden. Dies geht auf VorwÃ¼rfe von China sowie anderen Schwellen- und EntwicklungslÃ¤ndern zurÃ¼ck, dass sich einige klimapolitische HandelsmaÃŸnahmen der EU wie etwa der Grenzausgleichsmechanismus CBAM, eine Art CO2-Abgabe auf klimaschÃ¤dlich produzierte GÃ¼ter, unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig negativ auf sie auswirken