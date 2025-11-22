Darmstadt (dts Nachrichtenagentur) - Am 13. Spieltag in der 2. FuÃŸball-Bundesliga ha der SV Darmstadt 98 die SpVgg Greuther FÃ¼rth in einer torreichen und intensiven Partie mit 4:2 besiegt. Darmstadt startete stark und ging frÃ¼h durch Fraser Hornby in FÃ¼hrung. FÃ¼rth fand danach besser ins Spiel und gleicht per Elfmeter durch Noel Futkeu zum 1:1 aus.
Nach der Pause trafen zunÃ¤chst erneut die FÃ¼rther durch Futkeu zum 1:2, doch Darmstadt antwortete mit einer starken Phase: Isac Lidberg stellte auf 2:2, bevor wieder Fraser Hornby traf, mit einem Distanzschuss zum 3:2. In einer umkÃ¤mpften Schlussphase sorgte Joker Merveille Papela nach einer Ecke fÃ¼r den 4:2-Endstand.
Beide Teams zeigen Offensivdrang und intensive ZweikÃ¤mpfe, wÃ¤hrend der VAR zweimal entscheidend eingriff. Darmstadt rÃ¼ckt durch den Sieg auf Tabellenplatz drei vor, FÃ¼rth bleibt im Tabellenkeller und rutscht auf Rang 15.
Sport
2. Bundesliga: Darmstadt gewinnt haushoch gegen FÃ¼rth
- dts - 22. November 2025, 22:33 Uhr
.
