Sport

2. Bundesliga: Darmstadt gewinnt haushoch gegen FÃ¼rth

  • dts - 22. November 2025, 22:33 Uhr
Bild vergrößern: 2. Bundesliga: Darmstadt gewinnt haushoch gegen FÃ¼rth
Isac Lidberg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Darmstadt (dts Nachrichtenagentur) - Am 13. Spieltag in der 2. FuÃŸball-Bundesliga ha der SV Darmstadt 98 die SpVgg Greuther FÃ¼rth in einer torreichen und intensiven Partie mit 4:2 besiegt. Darmstadt startete stark und ging frÃ¼h durch Fraser Hornby in FÃ¼hrung. FÃ¼rth fand danach besser ins Spiel und gleicht per Elfmeter durch Noel Futkeu zum 1:1 aus.

Nach der Pause trafen zunÃ¤chst erneut die FÃ¼rther durch Futkeu zum 1:2, doch Darmstadt antwortete mit einer starken Phase: Isac Lidberg stellte auf 2:2, bevor wieder Fraser Hornby traf, mit einem Distanzschuss zum 3:2. In einer umkÃ¤mpften Schlussphase sorgte Joker Merveille Papela nach einer Ecke fÃ¼r den 4:2-Endstand.

Beide Teams zeigen Offensivdrang und intensive ZweikÃ¤mpfe, wÃ¤hrend der VAR zweimal entscheidend eingriff. Darmstadt rÃ¼ckt durch den Sieg auf Tabellenplatz drei vor, FÃ¼rth bleibt im Tabellenkeller und rutscht auf Rang 15.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bundesliga: Eintracht trotzt KÃ¶lner Blitzstart und Schlussoffensive
    Bundesliga: Eintracht trotzt KÃ¶lner Blitzstart und Schlussoffensive

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Am 11. Spieltag der FuÃŸball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt beim 1. FC KÃ¶ln mit 4:3 gewonnen. Dabei erwischten die RheinlÃ¤nder eigentlich

    Mehr
    Bundesliga: Dreifacher Undav rettet VfB Punkt in Dortmund
    Bundesliga: Dreifacher Undav rettet VfB Punkt in Dortmund

    Dortmund (dts Nachrichtenagentur) - Am 11. Spieltag der FuÃŸball-Bundesliga haben sich Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart 3:3 unentschieden getrennt. Der Torreigen begann mit

    Mehr
    2. Bundesliga: Hannover siegt in Paderborn - Schalke nur Remis
    2. Bundesliga: Hannover siegt in Paderborn - Schalke nur Remis

    Paderborn/MÃ¼nster/DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Am 13. Spieltag der 2. FuÃŸball-Bundesliga hat Hannover 96 das Spitzenspiel beim SC Paderborn 2:0 gewonnen. Die

    Mehr
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    Nach Irritationen in Brasilien: Merz verspricht Lula bessere Erkundung von BelÃ©m
    Nach Irritationen in Brasilien: Merz verspricht Lula bessere Erkundung von BelÃ©m
    Hamas-Zivilschutz meldet 21 Tote bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen
    Hamas-Zivilschutz meldet 21 Tote bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen
    Trump: US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ist kein
    Trump: US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ist kein "endgÃ¼ltiges Angebot"
    Luftwaffe soll bis 2035 personell um 70 Prozent wachsen
    Luftwaffe soll bis 2035 personell um 70 Prozent wachsen
    Tausende Menschen protestieren in Marseille gegen DrogenkriminalitÃ¤t
    Tausende Menschen protestieren in Marseille gegen DrogenkriminalitÃ¤t
    Verpasste Chance: Beschluss der Weltklimakonferenz ohne Fahrplan gegen Fossile
    Verpasste Chance: Beschluss der Weltklimakonferenz ohne Fahrplan gegen Fossile

    Top Meldungen

    Ex-VW-Chef Diess:
    Ex-VW-Chef Diess: "Die Stromrechnung fÃ¼rs Auto fÃ¤llt praktisch weg"

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess spricht von einem "Durchbruch" fÃ¼r die Nutzung von Elektroautos als Stromspeicher fÃ¼rs

    Mehr
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Streit um die Finanzierung von Atomkraftprojekten in anderen LÃ¤ndern. Entwicklungsministerin

    Mehr
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit mit der Vereinigung Cockpit hat Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter klargestellt, dass er keinen Spielraum fÃ¼r die geforderte

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts