Politologe Jun: GrÃ¼nen fehlt emotionale Ansprache

Der Politologe Uwe Jun sieht die GrÃ¼nen aktuell in einer schwierigen Phase. "Es fÃ¤llt der Partei nach dreieinhalb Regierungsjahren nicht leicht, ihre Oppositionsrolle zu bestimmen", sagte Jun im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. "Was den GrÃ¼nen im Moment vor allem fehlt, ist eine emotionale Ansprache. Der Partei fehlen Themen, bei denen sie mit einfachen Botschaften Emotionen wecken kann."



Daran habe es auch schon im Bundestagswahlkampf gemangelt.Â Die GrÃ¼nen bÃ¶ten hier im Vergleich zur Linkspartei, die einen Fokus auf soziale Themen wie die Mietenpolitik setzt, nicht richtig etwas an, analysierte Jun. "Deswegen verharren sie bei ihren StammwÃ¤hlern, die wir zwischen zehn und elf Prozent taxieren - da stehen die GrÃ¼nen aktuell auch in den Umfragen."



Die Partei brÃ¤uchte dem Politikprofessor von der UniversitÃ¤t Trier zufolge neben dem Thema Klimaschutz einen weiteren Fokus. Denn dieses stehe zurzeit nicht weit oben in der Ã¶ffentlichen Agenda. "Die GrÃ¼nen haben es aber bislang nicht geschafft, in einem zweiten Thema so viel Kompetenz anzuhÃ¤ufen, dass die WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hler hier zu ihr tendieren."



Dies sei auch nicht einfach, rÃ¤umte Jun im GesprÃ¤ch mit AFP ein. "Weil die beiden Themen, die auf der Hand liegen, soziale Gerechtigkeit und der Kampf gegen Rechts, im Moment stark von der Linken besetzt sind."



Der Politologe sieht die GrÃ¼nen aktuell dabei, den von Ex-Vizekanzler Robert Habeck eingeschlagenen Mitte-Kurs zu verlassen und sich nach links zu bewegen. Hier drohe der Partei aber "ein harter Kampf" um potenzielle WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hler, prognostizierte Jun. Denn die GrÃ¼nen konkurrierten dann mit der Linkspartei um die urbanen, akademisch ausgebildeten WÃ¤hlergruppen in den GroÃŸstÃ¤dten. "Die Gruppe ist grÃ¶ÃŸer auf der anderen Seite, wo man eher mit SPD und CDU konkurriert und man auch mehr in die FlÃ¤che gehen kann."



Die GrÃ¼nen hÃ¤tten sich aber immer eher als linke Partei verstanden und seien zudem stark akademisch geprÃ¤gt. "Deswegen fÃ¤llt der Partei auch ein linker Kurs leichter", betonte der Politikwissenschaftler.



FÃ¼r Jun fehlt den GrÃ¼nen nach dem RÃ¼ckzug von Habeck und AuÃŸenministerin Annalena Baerbock zudem eine FÃ¼hrungspersÃ¶nlichkeit, die mit medialer Ausstrahlung groÃŸe Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. "Die haben sie im Moment nicht, deswegen setzen sie auf die TeamlÃ¶sung, bei der die beiden Fraktionsvorsitzenden und die beiden Parteivorsitzenden jetzt das AuÃŸenbild der Partei personifizieren sollen." Der Politikprofessor betonte dabei: "Aber keine und keiner der vier hat dieseÂ mediale Ausstrahlung, dieÂ Habeck oder Baerbock hatten."



Die GrÃ¼nen treffen sich am 28. und 29. November zu ihrem Bundesparteitag in Hannover. Dabei wollen die Delegierten auch Ã¼ber den kÃ¼nftigen Kurs diskutieren.