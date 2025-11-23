Mindestens 90 Tote durch Ãœberschwemmungen und Erdrutsche in Vietnam

Ãœberschwemmungen in Vietnam

Nach tagelangen heftigen RegenfÃ¤llen in Vietnam ist die Zahl der Todesopfer durch Ãœberschwemmungen und Erdrutsche auf mindestens 90 gestiegen. ZwÃ¶lf weitere Menschen werden noch vermisst, teilte das Umweltministerium am Sonntag mit. Die Suche nach den Vermissten dauere an. Seit dem 16. November wurden Zehntausende HÃ¤user in fÃ¼nf Regionen des Landes Ã¼berflutet.Â



Am stÃ¤rksten betroffen war die bergige Provinz Dak Lak mit Ã¼ber 60 Todesopfern. Mehrere Autobahnen waren am Sonntag weiterhin unpassierbar, rund 130.000 Haushalte waren ohne Strom.



Seit Ende Oktober werden der SÃ¼den und das Zentrum Vietnams immer wieder von Starkregen heimgesucht, beliebte Touristenorte an der KÃ¼ste wurden schon mehrfach Ã¼berschwemmt. In der KÃ¼stenstadt Nha Trang wurden diese Woche ganze Stadtviertel Ã¼berflutet. In der Umgebung der Touristenstadt Da Lat in den Bergen lÃ¶ste der Regen tÃ¶dliche Erdrutsche aus.



Am Freitag ging das Hochwasser allmÃ¤hlich zurÃ¼ck. Staatliche Medien berichteten, dass die RettungskrÃ¤fte Menschen von HausdÃ¤chern und Baumkronen holten.



Das Umweltministerium schÃ¤tzte den wirtschaftlichen Schaden der Ãœberschwemmungen am Sonntag auf rund 298 Million Euro.Â



In Vietnam gibt es in der Regenzeit zwischen Juni und November oft Unwetter. Durch den vom Menschen verursachten Klimawandel werden extreme Wetterereignisse hÃ¤ufiger und heftiger. Bis Ende Oktober wurden im Zusammenhang mit Naturkatastrophen in Vietnam nach Angaben des Umweltministeriums bereits 279 Todesopfer oder Vermisste verzeichnet.