Wulff nennt Stadtbild-Aussage von Merz "absolut missglÃ¼ckt"

  • dts - 23. November 2025, 09:18 Uhr
Bild vergrößern: Wulff nennt Stadtbild-Aussage von Merz absolut missglÃ¼ckt
Christian Wulff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Alt-BundesprÃ¤sident Christian Wulff hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wegen dessen umstrittener Stadtbild-Ã„uÃŸerung kritisiert. "Die Stadtbild-Ã„uÃŸerung ist absolut missglÃ¼ckt. Es wÃ¤re hilfreich, wenn der Bundeskanzler das irgendwo sagen wÃ¼rde", sagte Wulff der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung". Da, wo es Probleme mit Migration gebe, mÃ¼sse man sie lÃ¶sen. "Aber einer Gruppe die Probleme zuzuschieben und den Eindruck zu erwecken, dann seien sie gelÃ¶st, halte ich fÃ¼r falsch und gefÃ¤hrlich."

Der ehemalige BundesprÃ¤sident forderte dahingehend eine Versachlichung der Debatte. Die Deutschen dÃ¼rften nicht zulassen, "dass Politiker sagen: Wir haben drei Probleme in Deutschland: Migration, Migration, Migration". So etwas gieÃŸe Ã–l ins Feuer. "Wir dÃ¼rfen Menschen, die zu uns kommen, nicht immer als FÃ¤lle fÃ¼r KriminalitÃ¤t oder soziale Sicherungssysteme problematisieren", sagte Wulff. "Wir mÃ¼ssen sie fÃ¼r unsere Vereine, fÃ¼r unsere Parteien, fÃ¼r unsere Verfassung, fÃ¼r unsere Wirtschaft, fÃ¼r unser Land gewinnen." Deutschlands Wirtschaft wÃ¼rde ohne Zuwanderung kollabieren.

Merz hatte bei einem Termin in Brandenburg gesagt, beim Stadtbild gebe es "natÃ¼rlich immer noch dieses Problem" und dies mit RÃ¼ckfÃ¼hrungen verknÃ¼pft. Seitdem wird bundesweit heftig darÃ¼ber diskutiert; zuletzt verlieÃŸen rund 30 Stipendiaten der Deutschlandstiftung Integration aus Protest gegen Merz eine Preisverleihung, an der auch Stiftungsvorsitzender Wulff teilnahm.

Dass die AfD im Jahre 2030 den Kanzler stellen kÃ¶nnte, hÃ¤lt Wulff fÃ¼r abwegig: "Ich bin davon Ã¼berzeugt, dass die Demokraten aus der Geschichte gelernt haben", sagte Wulff. Es gebe eine groÃŸe Mehrheit, die ein demokratisches Deutschland wolle und eine AfD-Kanzlerschaft verhindern werde.

