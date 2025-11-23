Brennpunkte

US-AuÃŸenminister: Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ist keine Kreml-"Wunschliste"

  AFP - 23. November 2025, 05:53 Uhr
US-AuÃŸenminister Marco Rubio
US-AuÃŸenminister Marco Rubio hat den Vorwurf zurÃ¼ckgewiesen, dass es sich bei dem US-Vorschlag zur Beendigung des Ukraine-Krieges um eine 'Wunschliste' des Kremls handelt.

US-AuÃŸenminister Marco Rubio hat den Vorwurf zurÃ¼ckgewiesen, dass es sich bei dem US-Vorschlag zur Beendigung des Ukraine-Krieges um eine "Wunschliste" des Kremls handelt. Der Friedensvorschlag "wurde von den USA verfasst", erklÃ¤rte Rubio in der Nacht zum Sonntag im Onlinedienst X. Der 28-Punkte-Plan werde "als starker Rahmen fÃ¼r die laufenden Verhandlungen angeboten" und basiere neben BeitrÃ¤gen der russischen Seite "auch auf frÃ¼heren und laufenden BeitrÃ¤gen der Ukraine." Rubio reagierte damit auf Aussagen einer Gruppe von US-Senatoren.Â 

Am Samstag hatten sich die drei US-Senatoren Mike Rounds von den Republikanern, der UnabhÃ¤ngige Angus King und die Demokratin Jeanne Shaheen zu den derzeit vorangetriebenen US-BemÃ¼hungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zu Wort gemeldet. Dabei kritisierten sie den US-Vorschlag als "Wunschliste der Russen".Â Â 

Unter Berufung auf ein Telefonat mit Rubio erklÃ¤rte Rounds, dass der 28-Punkte-Plan nicht die offizielle Position der USA widerspiegele.Â Rubio sei bei dem Telefonat am Samstagnachmittag "sehr offen" gewesen und habe "sehr deutlich gemacht", dass der Plan von einem Vertreter Russlands "Ã¼bermittelt wurde", so der republikanische Senator. "Es ist nicht unser Friedensplan."Â 

King bestÃ¤tigte die Ã„uÃŸerungen seines Kollegen: "Der durchgesickerte 28-Punkte-Plan â€“ der laut AuÃŸenminister Rubio nicht die Position der Regierung widerspiegelt â€“ ist im Wesentlichen die Wunschliste der Russen, die nun den EuropÃ¤ern und Ukrainern vorgelegt wird." AuÃŸenamtssprecher Pigott hatte diese Aussagen im Onlinedienst X jedoch prompt als "offensichtlich falsch" zurÃ¼ckgewiesen.

King merkte auÃŸerdem an, dass Moskau fÃ¼r seine Aggression in der Ukraine nicht belohnt werden dÃ¼rfe. "Alle wollen, dass dieser Krieg endet, aber wir wollen, dass er mit einem fairen und gerechten Frieden endet", erklÃ¤rte King. Ein solcher Frieden mÃ¼sse die SouverÃ¤nitÃ¤t der Ukraine respektieren und "angemessene Sicherheitsgarantien bieten".

Zuvor am Samstag hatten sich bereits weitere US-Senatoren kritisch zu dem US-VorstoÃŸ geÃ¤uÃŸert. "Wir werden keinen dauerhaften Frieden erreichen, indem wir (dem russischen PrÃ¤sidenten Wladimir) Putin ZugestÃ¤ndnisse um ZugestÃ¤ndnisse machen und die VerteidigungsfÃ¤higkeit der Ukraine fatal schwÃ¤chen", schrieb die Gruppe, darunter einige Republikaner, in einer ErklÃ¤rung.

Die US-Regierung hatte Kiew vor wenigen Tagen einen 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges vorgelegt, der Russland in zentralen Forderungen weit entgegenkommt undÂ von Kiew seit langem formulierte rote Linien Ã¼berschreitet. So verlangt er von der Ukraine schmerzhafte ZugestÃ¤ndnisse wie die Abtretung groÃŸer Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Begrenzung der TruppenstÃ¤rke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt.

Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hatte den US-Plan am Freitag in seiner aktuellen Form zurÃ¼ckgewiesen und angekÃ¼ndigt, "Alternativen" zu dem Vorschlag vorzulegen. US-PrÃ¤sident Donald Trump setzte der Ukraine daraufhin eine Frist bis Donnerstag kommender Woche, dem Plan zuzustimmen. Die europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten der Ukraine warnten, dass keine Entscheidung Ã¼ber die Ukraine ohne die Beteiligung Kiews getroffen werden dÃ¼rfe. Eine Delegation der USA sowie Vertreter der Ukraine und ihrer europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten wollen am Sonntag in der Schweiz Ã¼ber den US-Plan beraten.

