Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln

Postbote in NÃ¼rnberg im Jahr 2020

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus MÃ¼ller, hat der Deutschen Post Strafzahlungen angedroht, sollte sich deren Service nicht verbessern. "Wenn die Post unseren Anordnungen dann nicht nachkommt, kann das im Extremfall teuer fÃ¼r sie werden", sagte MÃ¼ller den Funke-Zeitungen (Sonntag). Im Sommer habe die RegulierungsbehÃ¶rde zahlreiche Beschwerden von Verbraucherinnen und Verbrauchern Ã¼ber Post- und Paketdienstleistungen erhalten. Dies werde weiter beobachtet.



"Wir wollen, dass die Post ihre Dienstleistung verbessert. Das hat sie uns auch zugesagt", erklÃ¤rte Netzagentur-Chef MÃ¼ller. "Wenn das nicht eintritt, haben wir MÃ¶glichkeiten laut dem Gesetz, und die werden wir nutzen."



Ein Teil der Beschwerden betrifft auch die Umwandlung von Postfilialen zu Postautomaten. In dieser VerÃ¤nderung sieht MÃ¼ller jedoch auch Positives: "Viele Leute, die tagsÃ¼ber arbeiten, haben keine Chance, zu den Ã–ffnungszeiten in eine Postfiliale zu gehen." FÃ¼r diese Kunden seien "gut gemachte Automaten mit 24-Stunden-Service eine gute Sache".



Damit ein Postautomat genehmigt werde, mÃ¼sse jedoch von der betreffenden Kommune nachgewiesen werden, dass "echte Anstrengungen" unternommen wurden, um vor Ort eine Filiale zu etablieren. "Wenn das nachgewiesenermaÃŸen keinen Erfolg hatte, kommen Automaten infrage. Automaten sind besser als gar keine Post vor Ort", erklÃ¤rte der Chef der Bundesnetzagentur.Â



Vergangene Woche hatte die Deutsche Post bekanntgegeben, das Porto fÃ¼r Briefe und Postkarten im kommenden Jahr deutlich anheben zu wollen. FÃ¼r einen Standardbrief sollen 95 Cent statt 85 Cent fÃ¤llig werden, das Porto fÃ¼r eine Postkarte steigt von 70 Cent auf ebenfalls 95 Cent. Unter Bezug auf die PreiserhÃ¶hungen sagte MÃ¼ller: "Den Antrag prÃ¼fen wir, wenn er eingeht."



Die neuen Portopreise sollen nach der endgÃ¼ltigen Genehmigung durch die Bundesnetzagentur ab dem 1. Januar 2025 fÃ¼r genau zwei Jahre gelten. Das Unternehmen bewegt sich mit seinen PreiserhÃ¶hungen im Rahmen des von der Bundesnetzagentur erlaubten Spielraums. Die BehÃ¶rde hatte kÃ¼rzlich ErhÃ¶hungen von bis zu 10,48 Prozent fÃ¼r private und geschÃ¤ftliche Post gestattet.