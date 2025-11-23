Wirtschaft

Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten

  • dts - 23. November 2025
Bild vergrößern: Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten
Reisende an einem GepÃ¤ckband (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Lufthansa will ihre Kooperation mit der Deutschen Bahn weiter ausbauen.

"FÃ¼r den Kunden muss es noch attraktiver werden, den Zug zum Flug zu nutzen", sagte Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Viele GÃ¤ste wÃ¼nschen sich einen komfortableren Umgang mit GepÃ¤ck. Ideal wÃ¤re, dass man in Hamburg oder KÃ¶ln am Bahnhof das GepÃ¤ck eincheckt und es dann erst am Zielort des Fluges wieder in Empfang nimmt." Daran arbeite man derzeit mit der Bahn.

DarÃ¼ber hinaus forderte der Chef der deutschen Lufthansa-Kernmarke eine StÃ¤rkung des Schienennetzes und einen ICE-Anschluss am MÃ¼nchener Flughafen. Im vergangenen Jahr hÃ¤tten mehr als eine halbe Million GÃ¤ste Lufthansa Express Rail genutzt, sagte Ritter.

Dennoch hÃ¤lt er auch Flugverbindungen wie Frankfurt-Westerland weiterhin fÃ¼r sinnvoll. "Rund acht Stunden mit dem Zug oder eine Stunde mit dem Flugzeug macht sicher fÃ¼r viele Reisende einen Unterschied." An Papierbordkarten will Ritter im Gegensatz zum Konkurrenten Ryanair festhalten. "Wir freuen uns, dass digitale Services verstÃ¤rkt in Anspruch genommen werden. Aber bei Lufthansa begrÃ¼ÃŸen wir auch gerne weiterhin GÃ¤ste, die ohne Smartphone reisen. Deswegen wird es bei uns auch weiterhin Papierbordkarten geben", sagte er.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Ex-VW-Chef Diess:
    Ex-VW-Chef Diess: "Die Stromrechnung fÃ¼rs Auto fÃ¤llt praktisch weg"

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess spricht von einem "Durchbruch" fÃ¼r die Nutzung von Elektroautos als Stromspeicher fÃ¼rs

    Mehr
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Streit um die Finanzierung von Atomkraftprojekten in anderen LÃ¤ndern. Entwicklungsministerin

    Mehr
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit mit der Vereinigung Cockpit hat Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter klargestellt, dass er keinen Spielraum fÃ¼r die geforderte

    Mehr
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Bolsonaro wegen Fluchtgefahr und FuÃŸfesselbeschÃ¤digung festgenommen
    Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Bolsonaro wegen Fluchtgefahr und FuÃŸfesselbeschÃ¤digung festgenommen
    Netzagentur droht Post mit Strafzahlungen
    Netzagentur droht Post mit Strafzahlungen
    2. Bundesliga: Darmstadt gewinnt haushoch gegen FÃ¼rth
    2. Bundesliga: Darmstadt gewinnt haushoch gegen FÃ¼rth
    Bundesliga: Eintracht trotzt KÃ¶lner Blitzstart und Schlussoffensive
    Bundesliga: Eintracht trotzt KÃ¶lner Blitzstart und Schlussoffensive
    Nach Irritationen in Brasilien: Merz verspricht Lula bessere Erkundung von BelÃ©m
    Nach Irritationen in Brasilien: Merz verspricht Lula bessere Erkundung von BelÃ©m
    Hamas-Zivilschutz meldet 21 Tote bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen
    Hamas-Zivilschutz meldet 21 Tote bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen

    Top Meldungen

    Verkehrsforum fordert Nachbesserungen bei SondervermÃ¶gensumsetzung
    Verkehrsforum fordert Nachbesserungen bei SondervermÃ¶gensumsetzung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zahlreiche Unternehmen und VerbÃ¤nde der Verkehrs- und Infrastrukturwirtschaft fordern VerÃ¤nderungen bei der Umsetzung des SondervermÃ¶gens fÃ¼r

    Mehr
    Luftverkehrssteuer: Lufthansa plant keine gÃ¼nstigeren Tickets
    Luftverkehrssteuer: Lufthansa plant keine gÃ¼nstigeren Tickets

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Koalitionsbeschluss, die Luftverkehrssteuer zum 1. Juli 2026 zu senken, nimmt die Lufthansa Abstand von Ãœberlegungen zu weiteren

    Mehr
    IG Metall rechnet mit mehr betriebsbedingten KÃ¼ndigungen
    IG Metall rechnet mit mehr betriebsbedingten KÃ¼ndigungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Christiane Benner, Chefin der IG Metall, blickt mit Sorge auf die IndustriearbeitsplÃ¤tze in Deutschland. "Noch erhalten einige Mitarbeiter einen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts