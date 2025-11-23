Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten

KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Lufthansa will ihre Kooperation mit der Deutschen Bahn weiter ausbauen.
"FÃ¼r den Kunden muss es noch attraktiver werden, den Zug zum Flug zu nutzen", sagte Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Viele GÃ¤ste wÃ¼nschen sich einen komfortableren Umgang mit GepÃ¤ck. Ideal wÃ¤re, dass man in Hamburg oder KÃ¶ln am Bahnhof das GepÃ¤ck eincheckt und es dann erst am Zielort des Fluges wieder in Empfang nimmt." Daran arbeite man derzeit mit der Bahn.
DarÃ¼ber hinaus forderte der Chef der deutschen Lufthansa-Kernmarke eine StÃ¤rkung des Schienennetzes und einen ICE-Anschluss am MÃ¼nchener Flughafen. Im vergangenen Jahr hÃ¤tten mehr als eine halbe Million GÃ¤ste Lufthansa Express Rail genutzt, sagte Ritter.
Dennoch hÃ¤lt er auch Flugverbindungen wie Frankfurt-Westerland weiterhin fÃ¼r sinnvoll. "Rund acht Stunden mit dem Zug oder eine Stunde mit dem Flugzeug macht sicher fÃ¼r viele Reisende einen Unterschied." An Papierbordkarten will Ritter im Gegensatz zum Konkurrenten Ryanair festhalten. "Wir freuen uns, dass digitale Services verstÃ¤rkt in Anspruch genommen werden. Aber bei Lufthansa begrÃ¼ÃŸen wir auch gerne weiterhin GÃ¤ste, die ohne Smartphone reisen. Deswegen wird es bei uns auch weiterhin Papierbordkarten geben", sagte er.
Wirtschaft
Lufthansa will stärker mit Bahn bei Gepäcktransfer zusammenarbeiten
23. November 2025
.
