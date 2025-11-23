Netzagentur droht Post mit Strafzahlungen

Deutsche Post (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Netzagentur-Chef Klaus MÃ¼ller hat der Post mit Strafzahlungen gedroht, sollte sich der Service nicht verbessern.



"Wenn die Post unseren Anordnungen dann nicht nachkommt, kann das im Extremfall teuer fÃ¼r sie werden", sagte er den Funke-Zeitungen. "Wir wollen, dass die Post ihre Dienstleistung verbessert. Das hat sie uns auch zugesagt. Wenn das nicht eintritt, haben wir MÃ¶glichkeiten laut dem Gesetz, und die werden wir nutzen."



Im Sommer habe die Bundesnetzagentur sehr viele Beschwerden Ã¼ber die Post erhalten. "Das ist jetzt etwas weniger geworden. Und die Post hat Besserung gelobt", fÃ¼gte MÃ¼ller hinzu. "Das werden wir beobachten."



Der Chef der RegulierungsbehÃ¶rde verwies darauf, dass die Post eine neue ErhÃ¶hung des Portos angekÃ¼ndigt habe. "Aber den Antrag prÃ¼fen wir, wenn er eingeht", sagte er.



Der Umwandlung von Postfilialen in Postautomaten kann MÃ¼ller auch etwas Positives abgewinnen. "Viele Leute, die tagsÃ¼ber arbeiten, haben keine Chance, zu den Ã–ffnungszeiten in eine Postfiliale zu gehen", sagte er. "FÃ¼r diese Kunden sind gut gemachte Automaten mit 24-Stunden-Service eine gute Sache."



FÃ¼r die Genehmigung eines Automaten sei wichtig, was die BÃ¼rgermeister in den betreffenden Kommunen sagten. "Und es muss klar sein, dass die Post echte Anstrengungen unternommen hat, vor Ort eine Filiale zu etablieren", sagte er. "Wenn das nachgewiesenermaÃŸen keinen Erfolg hatte, kommen Automaten infrage. Automaten sind besser als gar keine Post vor Ort."

