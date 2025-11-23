Tausende Menschen sind am Samstag in Frankreich auf die StraÃŸen gegangen, um gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu protestieren. In Paris kamen nach Angaben der Organisatoren 50.000 Menschen zusammen, die Plakate mit Aufschriften, wie "Alle 2,5 Tage tÃ¶tet ein Mann in Frankreich eine Frau" und "Neun von zehn Opfern kennen ihren Vergewaltiger" in die Luft hielten. Die Polizei der franzÃ¶sischen Hauptstadt zÃ¤hlte 17.000 Demonstrantinnen und Demonstranten.
Aufgerufen zu den Demonstrationen hatte das Kollektiv "Feministischer Streik", ein Zusammenschluss von rund 60 Organisationen. Ein umfassendes Rahmengesetzes gegen geschlechtsspezifische Gewalt ist eine der Kernforderungen der Demonstrationen, die auch in Bordeaux, Lille und weiteren StÃ¤dten zahlreiche Menschen auf die StraÃŸen brachten. FÃ¼r die Umsetzung eines solchen Gesetztes mÃ¼sse ein Budget von drei Milliarden Euro bereitgestellt werden. Zudem sollten Gruppen, die Opfer von Gewalt unterstÃ¼tzen, besser finanziert werden.
Die Zahl der Femizide in Frankreich ist laut aktuellen Zahlen der Frauenschutzorganisation Miprof zwischen 2023 und 2024 um 11 Prozent gestiegen. Dabei wurden 107 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getÃ¶tet. Alle zwei Minuten wird demnach eine Frau Opfer einer Vergewaltigung, einer versuchten Vergewaltigung oder sexuellen NÃ¶tigung.Â
Brennpunkte
Tausende Menschen protestieren in Frankreich gegen Gewalt an Frauen
23. November 2025
