FrÃ¼hverrentung abbauen und neue Beamte einbeziehen - GrÃ¼ne machen RentenvorschlÃ¤ge

Dem Rentenpaket der Bundesregierung wollen sie nicht zustimmen - nun kommen aus den Reihen der GrÃ¼nen eigene VorschlÃ¤ge zur Reform des Rentensystems. Sie wollen ein Rentenniveau von 48 Prozent sichern und gleichzeitig die jungen Generationen entlasten, wie die Fraktionsvorsitzenden Katharina DrÃ¶ge und Britta HaÃŸelmann sowie Fraktionsvize Andreas Audretsch in ihrem am Sonntag vorgestellten Papier schreiben.



Unter anderem soll demnach die sogenannte Rente mit 63 ab dem Jahr 2030 zurÃ¼ckgefahren werden. AuÃŸerdem fordern die GrÃ¼nen unter anderem, dass auch neue Beamte und Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollen.



Die sogenannte Rente mit 63 als Option zur FrÃ¼hverrentung wollen sie erst einmal bestehen lassen, denn die Menschen hÃ¤tten sich "darauf eingerichtet". Ab 2030 solle sie aber schrittweise zu einer neuen Rentenart verÃ¤ndert werden - nur noch fÃ¼r diejenigen, die aus gesundheitlichen GrÃ¼nden frÃ¼hzeitig nicht mehr arbeiten kÃ¶nnten. FÃ¼r "besonders belastete Berufe" solle es einfacher werden, diese MÃ¶glichkeit zu nutzen.



Die GrÃ¼nen-Fraktionsspitze sieht die Unternehmen in der Pflicht, "einen Kulturwandel weg von der FrÃ¼hverrentung und Altersteilzeitprogrammen hinzubekommen, um unsere FachkrÃ¤ftebasis nicht zusÃ¤tzlich zu verringern". Es mÃ¼sse im Beruf mehr GesundheitsfÃ¶rderung und altersgerechte Arbeitsbedingungen geben.Â



AuÃŸerdemÂ sollten unbefristete ArbeitsvertrÃ¤ge nicht mehr mit Erreichen des gesetzlichen Rentenalters enden. Stattdessen solle es ein "beidseitiges SonderkÃ¼ndigungsrecht" geben. So sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die es wollen, lÃ¤nger berufstÃ¤tig sein kÃ¶nnen. "WÃ¼rden alle BeschÃ¤ftigten tatsÃ¤chlich bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter arbeiten, wÃ¼rde der Beitragssatz bis 2030 um knapp ein Prozent sinke", argumentiert das Papier.



Die von der Bundesregierung geplante Aktivrente sehen die GrÃ¼nen kritisch. Der Vorschlag bewege sich "verfassungsrechtlich auf sehr dÃ¼nnem Boden". Das Alter dÃ¼rfe nicht fÃ¼r die HÃ¶he der Steuern entscheidend sein, schreiben sie. Sie wollen stattdessen BeschÃ¤ftigten im Rentenalter die BeitrÃ¤ge des Arbeitgebers zu Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung auszahlen.



In dem Papier wird auÃŸerdem gefordert, dass das Rentenniveau dauerhaft - auch Ã¼ber das Jahr 2031 hinaus - stabil bleiben mÃ¼sse. AuÃŸerdem solle die Finanzierung der Rente auf mehr Schultern verteilt werden. So wollen die GrÃ¼nen eine bessere Kinderbetreuung, damit Frauen so viel arbeiten kÃ¶nnten, wie sie wollen.Â



In den Sozialversicherungen und im Steuerrecht mÃ¼ssten die "Anreize, die gegen eine Arbeitszeitausweitung sprechen" umgekehrt werden. AuÃŸerdem seien flexiblere Arbeitszeitmodelle und "echte ZeitsouverÃ¤nitÃ¤t" notwendig. Dazu gehÃ¶rt fÃ¼r die GrÃ¼nen auch ein "ausgeweitetes RÃ¼ckkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit". Zudem fordern sie, dass auslÃ¤ndische BerufsabschlÃ¼sse schneller und einfacher anerkannt werden, HÃ¼rden fÃ¼r GeflÃ¼chtete beim Arbeitsmarktzugang "endlich fallen" und Mittel fÃ¼r Sprach- und Integrationskurse ausgeweitet werden.



Neue Beamte, Abgeordnete und nicht anderweitig abgesicherte SelbststÃ¤ndige sollten ebenfalls in die gesetzliche Rente einzahlen. Die GrÃ¼nen plÃ¤dieren auÃŸerdem dafÃ¼r, dass die Sozialversicherungen durch Steuern mitfinanziert werden, um den Anstieg von BeitrÃ¤gen zu dÃ¤mpfen. Aktuell wÃ¼rden allerdings die "Reichsten im Land ihren gerechten Steueranteil" nicht leisten, kritisieren sie.



Als GrÃ¼nde fÃ¼hren sie "ungerechte Ausnahmen bei der Besteuerung von Erbschaften, LÃ¼cken in der Immobilienbesteuerung und bei der Heranziehung hoher KapitalertrÃ¤ge" an. Notwendig sei eine "Reform fÃ¼r ein gerechteres Steuer- und Sozialversicherungssystem".



AuÃŸerdem solle es einen Fonds fÃ¼r die staatlich gefÃ¶rderte private Altersvorsorge fÃ¼r alle geben, ein "Ã¶ffentlich verwaltetes, kostengÃ¼nstiges, sicheres, und rentables Standardprodukt mit automatischer Einbeziehung und AbwahlmÃ¶glichkeit". Dieser Fonds solle auch eine MÃ¶glichkeit fÃ¼r die betriebliche Altersvorsorge sein.Â



Von der Bundesregierung fordert das Papier, einen "Ã¶ffentlich verwalteten Kapitalstock" fÃ¼r die gesetzliche Rentenversicherung auf den Weg zu bringen. Dieser solle Ã¼ber Bundesmittel aufgebaut werden.



Als Mittel gegen Altersarmut schlagen die GrÃ¼nen vor, dass es ab 30 Versicherungsjahren einen Anspruch auf 30 Entgeltpunkte geben soll. Wer weniger hat, werde aufgestockt, wobei Eheleute gemeinsam betrachtet werden sollen. So ergebe sich eine "bÃ¼rokratiearme Garantierente von aktuell gut 1200 Euro" pro Betroffenem.