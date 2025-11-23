Wirtschaft

Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM

  • dts - 23. November 2025, 11:31 Uhr
Bild vergrößern: Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM
Lufthansa-Maschine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter hofft auf kulante Einreiseregelungen zur FuÃŸball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den Vereinigten Staaten.

"Als Fluggesellschaft stehen wir natÃ¼rlich immer fÃ¼r offene Grenzen und VÃ¶lkerverstÃ¤ndigung", sagte Ritter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Mit der FuÃŸball-WM wird die Nachfrage nach Flugtickets steigen, und ich bin mir sicher, dass auch die Gastgeber den Fans die Einreise so einfach wie mÃ¶glich machen wollen."

Schon jetzt sei die Nachfrage nach Reisen in die USA unverÃ¤ndert hoch. Dies betreffe vor allem die Premiumklassen. Ob das allerdings schon an der FuÃŸball-Weltmeisterschaft liege, kÃ¶nne er nicht sagen. Auf die Frage, ob US-PrÃ¤sident Donald Trump dem Lufthansa-GeschÃ¤ft schade, antwortete Ritter, dass der transatlantische Austausch funktioniere. "Die Nachfrage auf dem Nordatlantik ist dieses Jahr trotz aller Debatten um das Thema gestiegen. Menschen wollen fliegen, nach wie vor auch nach Amerika."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Netzagentur: Blackout wie in Spanien
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien "sehr unwahrscheinlich"

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Ein umfassender Stromausfall wie im FrÃ¼hjahr auf der iberischen Halbinsel ist nach EinschÃ¤tzung von Netzagentur-Chef Klaus MÃ¼ller in Deutschland

    Mehr
    Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten
    Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Lufthansa will ihre Kooperation mit der Deutschen Bahn weiter ausbauen. "FÃ¼r den Kunden muss es noch attraktiver werden, den Zug zum Flug zu

    Mehr
    Ex-VW-Chef Diess:
    Ex-VW-Chef Diess: "Die Stromrechnung fÃ¼rs Auto fÃ¤llt praktisch weg"

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess spricht von einem "Durchbruch" fÃ¼r die Nutzung von Elektroautos als Stromspeicher fÃ¼rs

    Mehr
    Lufthansa will bei GepÃ¤cktransfer noch enger mit der Bahn kooperieren
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Kritik an Ergebnis von UN-Klimakonferenz - Kein Fahrplan zum Ausstieg aus Fossilen
    Kritik an Ergebnis von UN-Klimakonferenz - Kein Fahrplan zum Ausstieg aus Fossilen
    Nationaler Sicherheitsrat der Bundesregierung berÃ¤t Ã¼ber Ukraine-Krieg
    Nationaler Sicherheitsrat der Bundesregierung berÃ¤t Ã¼ber Ukraine-Krieg
    FrÃ¼hverrentung abbauen und neue Beamte einbeziehen - GrÃ¼ne machen RentenvorschlÃ¤ge
    FrÃ¼hverrentung abbauen und neue Beamte einbeziehen - GrÃ¼ne machen RentenvorschlÃ¤ge
    Gabriel warnt vor
    Gabriel warnt vor "zweitem Versailles"
    Formel 1: Beide McLaren in Las Vegas nachtrÃ¤glich disqualifiziert
    Formel 1: Beide McLaren in Las Vegas nachtrÃ¤glich disqualifiziert
    Von der Leyen wirbt beim G20-Gipfel fÃ¼r europÃ¤ischen KI-Plan
    Von der Leyen wirbt beim G20-Gipfel fÃ¼r europÃ¤ischen KI-Plan

    Top Meldungen

    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Streit um die Finanzierung von Atomkraftprojekten in anderen LÃ¤ndern. Entwicklungsministerin

    Mehr
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit mit der Vereinigung Cockpit hat Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter klargestellt, dass er keinen Spielraum fÃ¼r die geforderte

    Mehr
    Verkehrsforum fordert Nachbesserungen bei SondervermÃ¶gensumsetzung
    Verkehrsforum fordert Nachbesserungen bei SondervermÃ¶gensumsetzung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zahlreiche Unternehmen und VerbÃ¤nde der Verkehrs- und Infrastrukturwirtschaft fordern VerÃ¤nderungen bei der Umsetzung des SondervermÃ¶gens fÃ¼r

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts