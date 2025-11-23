Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM

Lufthansa-Maschine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter hofft auf kulante Einreiseregelungen zur FuÃŸball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den Vereinigten Staaten.



"Als Fluggesellschaft stehen wir natÃ¼rlich immer fÃ¼r offene Grenzen und VÃ¶lkerverstÃ¤ndigung", sagte Ritter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Mit der FuÃŸball-WM wird die Nachfrage nach Flugtickets steigen, und ich bin mir sicher, dass auch die Gastgeber den Fans die Einreise so einfach wie mÃ¶glich machen wollen."



Schon jetzt sei die Nachfrage nach Reisen in die USA unverÃ¤ndert hoch. Dies betreffe vor allem die Premiumklassen. Ob das allerdings schon an der FuÃŸball-Weltmeisterschaft liege, kÃ¶nne er nicht sagen. Auf die Frage, ob US-PrÃ¤sident Donald Trump dem Lufthansa-GeschÃ¤ft schade, antwortete Ritter, dass der transatlantische Austausch funktioniere. "Die Nachfrage auf dem Nordatlantik ist dieses Jahr trotz aller Debatten um das Thema gestiegen. Menschen wollen fliegen, nach wie vor auch nach Amerika."

