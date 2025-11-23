Linke fordert Dispozins-Deckel

Jan van Aken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken fordert eine Deckelung von Dispozinsen. "Es ist unertrÃ¤glich, wie die Banken ihre Kunden bei den Dispozinsen abzocken", sagte er dem "Tagesspiegel". Jeder BankrÃ¤uber mÃ¼sse ins GefÃ¤ngnis, aber "die RÃ¤uber in den Chefetagen der Banken dÃ¼rfen uns legal ausrauben".



Wer sein Girokonto Ã¼berzieht, muss im Schnitt 11,3 Prozent Zinsen zahlen. Das ergab eine Datenanalyse des Vergleichsportals Verivox, demzufolge Banken in der Spitze Dispozinsen von 19,75 Prozent nehmen. Ein Vorgehen, das der Linke-Vorsitzende scharf anprangert, da sich die Banken das Geld zu deutlich besseren Konditionen von der EZB leihen kÃ¶nnten: "Das ist dreiste Abzocke und hat mit seriÃ¶ser GeschÃ¤ftspolitik nichts zu tun."



Geht es nach van Aken, soll der Dispozins in Zukunft gedeckelt werden. "Wir brauchen eine Obergrenze fÃ¼r Dispo-Kreditzinsen und Ãœberziehungskredite, die maximal fÃ¼nf Prozent Ã¼ber dem EZB-Leitzinssatz liegt", sagte der Linken-Chef und forderte die Bundesregierung zum Handeln auf. Zudem brauche es einen "Schulden-Schutz", damit Menschen nicht immer tiefer in den Dispo rutschen kÃ¶nnten.

