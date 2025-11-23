Slowenien hÃ¤lt Referendum Ã¼ber Legalisierung von Sterbehilfe ab

Abstimmungslokal in Slowenien

Die Slowenen haben am Sonntag in einem Referendum darÃ¼ber abgestimmt, ob ein bereits beschlossenes Gesetz zur Legalisierung von Sterbehilfe in Kraft treten kann. Der im Sommer vom Parlament verabschiedete Gesetzentwurf soll todkranken Patienten bei klarem Verstand den begleiteten Suizid ermÃ¶glichen, wenn ihr Leiden unertrÃ¤glich ist und alle BehandlungsmÃ¶glichkeiten ausgeschÃ¶pft sind. Von der katholischen Kirche unterstÃ¼tzte Gegner der Sterbehilfe hatten gegen das Gesetz mobil gemacht und das Referendum durchgesetzt.



Auch Patienten, die keine Aussicht auf Besserung ihres Zustands haben, sollen dem Gesetz zufolge Anspruch auf Sterbehilfe haben. Ausgenommen sind Patienten, die unter psychischen Krankheiten leiden. Der slowenische Regierungschef Robert Golob rief die BÃ¼rger auf, dass Gesetz zu unterstÃ¼tzen, "sodass jeder von uns fÃ¼r sich selbst entscheiden kann wie und mit welcher WÃ¼rde wir unser Leben beenden".



Gegner des Gesetzes hatten der Regierung vorgeworfen, mit Hilfe des Gesetzes sollten alte und kranke Menschen "vergiftet" werden. Die katholische Kirche argumentierte, die Legalisierung der Sterbehilfe widerspreche "dem Evangelium, den Naturgesetzen und der MenschenwÃ¼rde".Â



Mehrere europÃ¤ische Staaten, darunter Ã–sterreich, Belgien, die Niederlande und die Schweiz, erlauben es unheilbar Kranken bereits, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen.



Das slowenische Gesetz tritt in Kraft, sofern es nicht von einer Mehrheit der Referendumsteilnehmer abgelehnt wird, die gleichzeitig mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten ausmachen. Im Falle einer Ablehnung kann das Parlament frÃ¼hestens in einem Jahr erneut Ã¼ber ein Gesetz zum Thema Sterbehilfe abstimmen.