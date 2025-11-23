Gabriel warnt vor "zweitem Versailles"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here AuÃŸenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat die EuropÃ¤er dazu aufgerufen, alles dafÃ¼r zu tun, um den 28-Punkte-Plan der USA fÃ¼r die Ukraine zu verÃ¤ndern.
"Auch wenn die Hoffnung auf Erfolg sehr gering ist: Die EuropÃ¤er mÃ¼ssen alles daransetzen, die USA doch noch zu einer Ã„nderung dieses Diktatfriedens zu bewegen", sagte Gabriel dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe). "Der Ukraine und Europa droht sonst ein zweites Versailles und der Verlust seiner inneren und Ã¤uÃŸeren StabilitÃ¤t."
Die PlÃ¤ne der Regierung von US-PrÃ¤sident Donald Trump hÃ¤tte "sehr weitreichende Konsequenzen fÃ¼r uns EuropÃ¤er", sagte der Vorsitzende der Atlantik-BrÃ¼cke. "Der Plan kommt einem Verrat an allem gleich, was bislang unser transatlantisches VerhÃ¤ltnis ausgemacht hat", so Gabriel. Sollte der sogenannte 28 Punkte-Plan RealitÃ¤t werden, dÃ¼rfe sich "niemand mehr Illusionen Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis der USA zu Europa" haben. "Die Vereinigten Staaten sind dann nicht mehr unser BÃ¼ndnispartner, sondern verbÃ¼nden sich mit Europas Ã¤rgstem Feind", sagte der frÃ¼here SPD-Vorsitzende. "Dann kÃ¶nnen und dÃ¼rfen wir uns nicht mehr auf den Beistand der USA im Falle einer russischen Aggression verlassen."
Europa sei dann auf sich allein gestellt und mÃ¼sse umso entschiedener seine wirtschaftliche Kraft erneuern und seine militÃ¤rischen FÃ¤higkeiten ausbauen, sagte Gabriel: "Niemand darf sich darauf verlassen, dass die bislang so erfolgreiche transatlantische Werte- und Interessengemeinschaft jemals wiederbelebt werden kann." Denn das bleibe voraussichtlich auf lÃ¤ngere Zeit "eine vÃ¶llig offene Frage".
Der Transatlantikkoordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi (SPD), rief ebenfalls die EuropÃ¤er dazu auf, sich fÃ¼r ihre und die Interessen der Ukraine einzusetzen. "Mich hat es nicht Ã¼berrascht, dass jetzt erneut ein Papier auf den Tisch kommt, das viele Forderungen Russlands aufnimmt", sagte Hakverdi dem "Tagesspiegel". "Wir mÃ¼ssen jetzt als EuropÃ¤er gemeinsam alles dafÃ¼r tun, dass die Interessen der Ukraine und unsere europÃ¤ischen Sicherheitsinteressen nicht Ã¼ber unsere KÃ¶pfe hinweg verhandelt werden. Der Druck auf Russland muss erhÃ¶ht werden, nicht der auf die Ukraine."
Gabriel warnt vor "zweitem Versailles"
- dts - 23. November 2025, 11:10 Uhr
