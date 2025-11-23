Kritik an Ergebnis von UN-Klimakonferenz - Kein Fahrplan zum Ausstieg aus Fossilen

Umweltaktivisten am Rande der Konferenz

Umweltorganisationen und europÃ¤ische Politiker haben enttÃ¤uscht auf das Ergebnis der Weltklimakonferenz im brasilianischen BelÃ©m reagiert. Die Konferenzteilnehmer verabschiedeten einen Beschluss ohne Fahrplan zum Ausstieg aus fossilen Energien.

Umweltorganisationen und europÃ¤ische Politiker haben enttÃ¤uscht auf das bescheidene Ergebnis der Weltklimakonferenz im brasilianischen BelÃ©m reagiert. Nach zweiwÃ¶chigen Beratungen verabschiedeten die Teilnehmer am Samstag einen Beschluss ohne konkreten Fahrplan zum Ausstieg aus den fossilen Energien Kohle, Gas und Ã–l. "Wir kÃ¶nnen nicht verhehlen, dass wir uns mehr gewÃ¼nscht hÃ¤tten", sagte EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra. Umweltorganisationen sprachen von einer "verpassten Chance" und einer "herben EnttÃ¤uschung".



Deutschland und die EU hatten bis zuletzt fÃ¼r einen verbindlichen Fahrplan zum Ausstieg aus den fossilen Energien gekÃ¤mpft. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) reagierte "ein bisschen enttÃ¤uscht". EuropÃ¤ische Gipfelteilnehmer rÃ¤umten ein, dass sie die AbschlusserklÃ¤rung nur mitgetragen hÃ¤tten, um ein vollstÃ¤ndiges Scheitern der Klimakonferenz COP30 zu verhindern.Â



Der achtseitige Text der Gipfel-ErklÃ¤rung thematisiert die fossilen Energien nur indirekt, indem er auf einen Aufruf bei der vorletzten COP in Dubai zu einem "Ãœbergang weg von fossilen EnergietrÃ¤gern in den Energiesystemen" verweist.



Germanwatch-Klimaexperte Petter Lyden kritisierte, die COP30 habe "nicht den notwendigen Schub" erzeugt. "Angesichts der bereits dramatischen Auswirkungen der Klimakrise haben die Staaten hier eine groÃŸe Chance verspielt", erklÃ¤rte WWF Deutschland. Martin Kaiser von Greenpeace sprach von einer "herben EnttÃ¤uschung": "Diese Weltklimakonferenz ist ein weiteres Opfer der Lobbymacht der Ã–lstaaten", erklÃ¤rte er.



COP30-PrÃ¤sident AndrÃ© CorrÃªa do Lago ging auf die EnttÃ¤uschung ein. "Wir wissen, dass manche unter Ihnen grÃ¶ÃŸere Ambitionen hatten", sagte er zu den Delegierten und kÃ¼ndigte kurz nach dem Ã¼bergreifenden Konferenzbeschluss eine "Roadmap" auf freiwilliger Basis sowohl fÃ¼r den Ausstieg aus den Fossilen als auch fÃ¼r den Waldschutz an.



BeschlÃ¼sse der UN-Klimakonferenz mÃ¼ssen im Konsens gefasst werden. Gegen eine Verankerung des Fahrplans zur Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas hatten sich insbesondere Ã–lstaaten wie Saudi-Arabien gestellt, China wollte ebenfalls nicht mitziehen. "Die alte, fossile Welt hat die geopolitische Situation ausgenutzt", kommentierte Bundesumweltminister Schneider. "Die Bremser" seien bei der Konferenz zu stark gewesen.



GrÃ¼nen-Chef Felix Banaszak machte die Bundesregierung fÃ¼r die fehlende Einigung auf einen Ausstiegs-Fahrplan mitverantwortlich. Wer "seit Amtsantritt jede Woche den Klimaschutz neu infragestellt, kann schwer bei anderen fÃ¼r Ambition werben", sagte er der Funke-Mediengruppe.



Beim ebenfalls schwierigen Verhandlungsthema Klimafinanzierung wurde den EntwicklungslÃ¤ndern zugesagt, die Hilfen fÃ¼r ihre Anpassung an die Folgen der ErderwÃ¤rmung bis 2035 mindestens zu verdreifachen. Zielmarke sind damit jÃ¤hrlich 120 Milliarden Dollar (104 Milliarden Euro). Beim Knackpunkt einseitige HandelsmaÃŸnahmen soll erstmals ein Dialog unter Einbeziehung von Organisationen wie der Welthandelsorganisation WTO gestartet werden.



Brasiliens Staatschef Luiz InÃ¡cio Lula da Silva feierte das Konferenzergebnis als Erfolg: "Der Multilateralismus hat gesiegt", sagte er am Rande des G20-Gipfels in SÃ¼dafrika.Â UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres lobte die Einigung in Zeiten geopolitischer Spaltungen. Die Konferenz habe allerdings "nicht alles erreicht, was notwendig ist".Â



Die chinesische Delegationschef Li Gao sprach von einem "Erfolg in einer wirklich schwierigen Situation". Das Konferenzergebnis zeige, dass die internationale Gemeinschaft bereit sei, "SolidaritÃ¤t zu zeigen und gemeinsame Anstrengungen im Umgang mit dem Klimawandel zu machen". Indien nannte die Einigung im Namen mehrerer groÃŸer SchwellenlÃ¤nder "bedeutend".Â



Das BÃ¼ndnis kleiner Inselstaaten sprach von einem "unvollkommenen, aber notwendigen Fortschritt". Sein Land akzeptiere die Vereinbarung nicht, erklÃ¤rte hingegen Kolumbiens Staatschef Gustavo Petro, der im kommenden April den ersten internationalen Gipfel fÃ¼r einen Ausstieg aus fossilen Energien abhalten will.Â



Der Ko-Direktor des Potsdam-Instituts fÃ¼r Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, kritisierte: "Die Staaten versprechen zu wenig und selbst diese Zusagen werden nicht eingelÃ¶st."



Als ein Ergebnis der Klimaverhandlungen in der Amazonas-Stadt BelÃ©m wird allerdings der globale Waldschutzfonds TFFF in Erinnerung bleiben, der TropenlÃ¤nder finanziell belohnen soll, wenn sie ihre UrwÃ¤lder erhalten. Deutschland hat eine Milliarde Euro fÃ¼r das innovative Klimaschutzinstrument zugesagt.



Die COP30 war am Samstag mit rund 20-stÃ¼ndiger VerspÃ¤tung zu Ende gegangen, nachdem am Donnerstag inmitten der entscheidenden Verhandlungsphase ein Feuer ausgebrochen war und das gesamte KonferenzgelÃ¤nde gerÃ¤umt werden musste.



Die nÃ¤chste Weltklimakonferenz findet in einem Jahr im tÃ¼rkischen Antalya statt. Nach zÃ¤hem Streit zwischen beiden LÃ¤ndern wurde beschlossen, dass die COP31-PrÃ¤sidentschaft bei der TÃ¼rkei liegt und Australien den Vize-Vorsitz sowie den Vorsitz der Verhandlungen erhÃ¤lt.