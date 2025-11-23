Politik

GrÃ¼nder der Arche wirft Deutschland Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vor

  • AFP - 23. November 2025, 09:53 Uhr
Bild vergrößern: GrÃ¼nder der Arche wirft Deutschland Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vor
Kleinkinder
Bild: AFP

Der GrÃ¼nder des evangelischen Hilfswerks Arche, Bernd Siggelkow, hat Deutschland Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vorgeworfen. Den 'Erfolg der Arche' bezeichnete er als 'Misserfolg der Gesellschaft'.

Der GrÃ¼nder des evangelischen Hilfswerks Arche, Bernd Siggelkow, hat Deutschland Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vorgeworfen. Als 2001 der Armuts- und Reichtumsbericht eingefÃ¼hrt worden sei, habe er noch gedacht, dass "endlich" etwas gegen Kinderarmut getan werde, sagte der Pastor dem Sender ntv laut Meldung vom Sonntag. Verbesserungen seien seitdem aber nicht zu erkennen - im Gegenteil: "Inzwischen haben sich die Armutszahlen verdreifacht, obwohl die Geburten zurÃ¼ckgehen."

Siggelkow bemÃ¤ngelte, Deutschland sei eines der reichsten LÃ¤nder der Welt und habe zugleich "kein Konzept zur ArmutsbekÃ¤mpfung". Seinen Angaben zufolge betreut das 1995 gegrÃ¼ndete Kinder- und Jugendwerk tÃ¤glich rund 11.000 Kinder. Die Arche betreut Kinder, Jugendliche und Familien und macht unter anderem Freizeit- und Ferienangebote, bietet kostenlose Mahlzeiten und Hilfe etwa beim Lernen. Den "Erfolg der Arche" bezeichnete Siggelkow als "Misserfolg der Gesellschaft".

Er warf der Politik vor, das Thema Kinderarmut zu vernachlÃ¤ssigen, weil Kinder keine WÃ¤hlerstimme hÃ¤tten. "Die Politik kommt nur im Wahlkampf fÃ¼r Fotos vorbei", sagte er ntv. Inzwischen Ã¼bernimmt die Arche seinen Angaben zufolge auch staatliche Aufgaben im Bildungsbereich und bietet etwa Deutschkurse als Zweitsprache fÃ¼r die Eltern der betreuten Kinder an.

GrundsÃ¤tzlich hÃ¤lt er auch die Integrationspolitik der Regierung fÃ¼r verfehlt. "Wir mÃ¼ssen aufhÃ¶ren, in Brennpunkten immer mehr Brandherde zu schaffen", sagte er. Es gehe nicht, dass LehrkrÃ¤fte plÃ¶tzlich Klassen hÃ¤tten, in denen die HÃ¤lfte der Kinder kein Deutsch kÃ¶nne. "Die muss man verteilen, anstatt sie in einer Subkultur zusammenzupferchen, die ein bestimmtes Gedankengut fÃ¶rdert."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Vorgezogene PrÃ¤sidentschaftswahl in serbischer Teilrepublik in Bosnien begonnen
    Vorgezogene PrÃ¤sidentschaftswahl in serbischer Teilrepublik in Bosnien begonnen

    In der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina hat am Sonntag eine vorgezogene PrÃ¤sidentschaftswahl begonnen. Als klarer Favorit unter den sechs Kandidaten gilt

    Mehr
    Von Staatsstreichen gezeichnetes Guinea-Bissau wÃ¤hlt PrÃ¤sidenten und Parlament
    Von Staatsstreichen gezeichnetes Guinea-Bissau wÃ¤hlt PrÃ¤sidenten und Parlament

    In der Hoffnung auf StabilitÃ¤t haben die Menschen in Guinea-Bissau am Sonntag einen neuen PrÃ¤sidenten und das Parlament gewÃ¤hlt. Zur Wahl fÃ¼r das PrÃ¤sidentenamt standen

    Mehr
    Politologe Jun: GrÃ¼nen fehlt emotionale Ansprache
    Politologe Jun: GrÃ¼nen fehlt emotionale Ansprache

    Der Politologe Uwe Jun sieht die GrÃ¼nen aktuell in einer schwierigen Phase. "Es fÃ¤llt der Partei nach dreieinhalb Regierungsjahren nicht leicht, ihre Oppositionsrolle zu

    Mehr
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Wulff nennt Stadtbild-Aussage von Merz
    Wulff nennt Stadtbild-Aussage von Merz "absolut missglÃ¼ckt"
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien "sehr unwahrscheinlich"
    Verstappen gewinnt F1-Rennen in Las Vegas vor Norris
    Verstappen gewinnt F1-Rennen in Las Vegas vor Norris
    US-AuÃŸenminister: Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ist keine Kreml-
    US-AuÃŸenminister: Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ist keine Kreml-"Wunschliste"
    Mindestens 90 Tote durch Ãœberschwemmungen und Erdrutsche in Vietnam
    Mindestens 90 Tote durch Ãœberschwemmungen und Erdrutsche in Vietnam
    Tausende Menschen protestieren in Frankreich gegen Gewalt an Frauen
    Tausende Menschen protestieren in Frankreich gegen Gewalt an Frauen

    Top Meldungen

    Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten
    Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Lufthansa will ihre Kooperation mit der Deutschen Bahn weiter ausbauen. "FÃ¼r den Kunden muss es noch attraktiver werden, den Zug zum Flug zu

    Mehr
    Ex-VW-Chef Diess:
    Ex-VW-Chef Diess: "Die Stromrechnung fÃ¼rs Auto fÃ¤llt praktisch weg"

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess spricht von einem "Durchbruch" fÃ¼r die Nutzung von Elektroautos als Stromspeicher fÃ¼rs

    Mehr
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Streit um die Finanzierung von Atomkraftprojekten in anderen LÃ¤ndern. Entwicklungsministerin

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts