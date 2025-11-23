Der GrÃ¼nder des evangelischen Hilfswerks Arche, Bernd Siggelkow, hat Deutschland Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vorgeworfen. Als 2001 der Armuts- und Reichtumsbericht eingefÃ¼hrt worden sei, habe er noch gedacht, dass "endlich" etwas gegen Kinderarmut getan werde, sagte der Pastor dem Sender ntv laut Meldung vom Sonntag. Verbesserungen seien seitdem aber nicht zu erkennen - im Gegenteil: "Inzwischen haben sich die Armutszahlen verdreifacht, obwohl die Geburten zurÃ¼ckgehen."
Siggelkow bemÃ¤ngelte, Deutschland sei eines der reichsten LÃ¤nder der Welt und habe zugleich "kein Konzept zur ArmutsbekÃ¤mpfung". Seinen Angaben zufolge betreut das 1995 gegrÃ¼ndete Kinder- und Jugendwerk tÃ¤glich rund 11.000 Kinder. Die Arche betreut Kinder, Jugendliche und Familien und macht unter anderem Freizeit- und Ferienangebote, bietet kostenlose Mahlzeiten und Hilfe etwa beim Lernen. Den "Erfolg der Arche" bezeichnete Siggelkow als "Misserfolg der Gesellschaft".
Er warf der Politik vor, das Thema Kinderarmut zu vernachlÃ¤ssigen, weil Kinder keine WÃ¤hlerstimme hÃ¤tten. "Die Politik kommt nur im Wahlkampf fÃ¼r Fotos vorbei", sagte er ntv. Inzwischen Ã¼bernimmt die Arche seinen Angaben zufolge auch staatliche Aufgaben im Bildungsbereich und bietet etwa Deutschkurse als Zweitsprache fÃ¼r die Eltern der betreuten Kinder an.
GrundsÃ¤tzlich hÃ¤lt er auch die Integrationspolitik der Regierung fÃ¼r verfehlt. "Wir mÃ¼ssen aufhÃ¶ren, in Brennpunkten immer mehr Brandherde zu schaffen", sagte er. Es gehe nicht, dass LehrkrÃ¤fte plÃ¶tzlich Klassen hÃ¤tten, in denen die HÃ¤lfte der Kinder kein Deutsch kÃ¶nne. "Die muss man verteilen, anstatt sie in einer Subkultur zusammenzupferchen, die ein bestimmtes Gedankengut fÃ¶rdert."
Politik
GrÃ¼nder der Arche wirft Deutschland Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vor
- AFP - 23. November 2025, 09:53 Uhr
Der GrÃ¼nder des evangelischen Hilfswerks Arche, Bernd Siggelkow, hat Deutschland Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vorgeworfen. Den 'Erfolg der Arche' bezeichnete er als 'Misserfolg der Gesellschaft'.
Der GrÃ¼nder des evangelischen Hilfswerks Arche, Bernd Siggelkow, hat Deutschland Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vorgeworfen. Als 2001 der Armuts- und Reichtumsbericht eingefÃ¼hrt worden sei, habe er noch gedacht, dass "endlich" etwas gegen Kinderarmut getan werde, sagte der Pastor dem Sender ntv laut Meldung vom Sonntag. Verbesserungen seien seitdem aber nicht zu erkennen - im Gegenteil: "Inzwischen haben sich die Armutszahlen verdreifacht, obwohl die Geburten zurÃ¼ckgehen."
Weitere Meldungen
In der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina hat am Sonntag eine vorgezogene PrÃ¤sidentschaftswahl begonnen. Als klarer Favorit unter den sechs Kandidaten giltMehr
In der Hoffnung auf StabilitÃ¤t haben die Menschen in Guinea-Bissau am Sonntag einen neuen PrÃ¤sidenten und das Parlament gewÃ¤hlt. Zur Wahl fÃ¼r das PrÃ¤sidentenamt standenMehr
Der Politologe Uwe Jun sieht die GrÃ¼nen aktuell in einer schwierigen Phase. "Es fÃ¤llt der Partei nach dreieinhalb Regierungsjahren nicht leicht, ihre Oppositionsrolle zuMehr
Top Meldungen
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Lufthansa will ihre Kooperation mit der Deutschen Bahn weiter ausbauen. "FÃ¼r den Kunden muss es noch attraktiver werden, den Zug zum Flug zuMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess spricht von einem "Durchbruch" fÃ¼r die Nutzung von Elektroautos als Stromspeicher fÃ¼rsMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Streit um die Finanzierung von Atomkraftprojekten in anderen LÃ¤ndern. EntwicklungsministerinMehr