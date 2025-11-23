Im niedersÃ¤chsischen Leer ist ein 79-JÃ¤hriger nach einem Verkehrsunfall gestorben. Der Mann war auf dem Fahrrad unterwegs und wollte den BahnÃ¼bergang queren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei senkte sich die Schranke, der Mann stieÃŸ dagegen und stÃ¼rzte. Da die StraÃŸe glatt gewesen sei, rutschte er auf die Gleise.
Obwohl der herannahende Zug eine Vollbremsung einleitete, konnte er nicht rechtzeitig halten und erfasste den Mann. Dieser sei so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb.
Brennpunkte
TÃ¶dlicher Unfall in Leer: Radfahrer rutscht nach Sturz bei GlÃ¤tte auf Bahngleise
- AFP - 23. November 2025, 12:06 Uhr
