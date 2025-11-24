Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wer kÃ¼nftig freiwillig zur Bundeswehr geht und sich fÃ¼r mindestens sechs Monate verpflichtet, soll einen Sold von monatlich 2.600 Euro erhalten. In der Wirtschaft wÃ¤chst damit jedoch "die Sorge, dass sich schon mit dem freiwilligen, in jedem Fall aber mit einem mÃ¶glichen kÃ¼nftig verpflichtenden Wehrdienst der Wettbewerb um die fÃ¼r die Wirtschaft dringend benÃ¶tigten FachkrÃ¤fte zwischen Wirtschaft und Ã¶ffentlichem Dienst weiter intensivieren wird", sagte DIHK-Vize-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Achim Dercks dem "Handelsblatt".
GrundsÃ¤tzlich kÃ¶nne die Wirtschaft das Ziel der Bundeswehr-Reform nachvollziehen. Wichtig sei es aber, "Wehrdienst, berufliche Bildung und Arbeitswelt ganzheitlich zu denken". FÃ¤higkeiten, die Soldaten bei der Truppe erwerben, "kÃ¶nnten ihnen bei der RÃ¼ckkehr ins zivile Erwerbsleben nutzen - und damit den Wirtschaftsstandort". Als Beispiel nannte Dercks FÃ¼hrerscheine, Zertifikate oder Berufsorientierungskurse.
Auch Holger Schwannecke, GeneralsekretÃ¤r des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) fordert eine enge Abstimmung zwischen Regierung, Bundeswehr und Wirtschaft. Sinnvoll wÃ¤ren Kooperationsmodelle, die es Zeitsoldaten erleichtern, nach ihrer Dienstzeit in handwerkliche Berufe einzusteigen, sagte er dem "Handelsblatt". So kÃ¶nne die Bundeswehr an AttraktivitÃ¤t gewinnen, ohne dass der Wirtschaft dringend benÃ¶tigte FachkrÃ¤fte dauerhaft verloren gingen.
Brennpunkte
Wirtschaft fÃ¼rchtet Personal-Konkurrenz durch Bundeswehr
- dts - 24. November 2025, 10:11 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wer kÃ¼nftig freiwillig zur Bundeswehr geht und sich fÃ¼r mindestens sechs Monate verpflichtet, soll einen Sold von monatlich 2.600 Euro erhalten. In der Wirtschaft wÃ¤chst damit jedoch "die Sorge, dass sich schon mit dem freiwilligen, in jedem Fall aber mit einem mÃ¶glichen kÃ¼nftig verpflichtenden Wehrdienst der Wettbewerb um die fÃ¼r die Wirtschaft dringend benÃ¶tigten FachkrÃ¤fte zwischen Wirtschaft und Ã¶ffentlichem Dienst weiter intensivieren wird", sagte DIHK-Vize-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Achim Dercks dem "Handelsblatt".
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wer K.-o.-Tropfen fÃ¼r Vergewaltigungen oder RaubÃ¼berfÃ¤lle einsetzt, soll kÃ¼nftig mit mindestens fÃ¼nf Jahren Freiheitsstrafe rechnen mÃ¼ssen.Mehr
In Hessen hat sich ein 34-JÃ¤hriger nach einem nÃ¤chtlichen Diebstahl in einer Spielhalle in der Zwischendecke versteckt und ist nach mehreren Stunden des Ausharrens durch dieMehr
Bei einem Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn sind auf der Autobahn 93 in Bayern drei Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Unfall in der Nacht zum Montag im LandkreisMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) setzt auf die Rettung der pleitebedrohten Bahn-Tochter DB Cargo. "Wir wollen nicht, dass noch mehrMehr
Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Das Land Niedersachsen hÃ¤lt ungeachtet der VW-Krise an Oliver Blume als Vorstandsvorsitzendem fest. "Ich werde mich nicht von auÃŸen in dieseMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft Verdi schlieÃŸt im Tarifstreit im Ã¶ffentlichen Dienst Streiks im Winter nicht aus. "Dass wir grundsÃ¤tzlich in der Lage dazuMehr