Wirtschaft fÃ¼rchtet Personal-Konkurrenz durch Bundeswehr

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wer kÃ¼nftig freiwillig zur Bundeswehr geht und sich fÃ¼r mindestens sechs Monate verpflichtet, soll einen Sold von monatlich 2.600 Euro erhalten. In der Wirtschaft wÃ¤chst damit jedoch "die Sorge, dass sich schon mit dem freiwilligen, in jedem Fall aber mit einem mÃ¶glichen kÃ¼nftig verpflichtenden Wehrdienst der Wettbewerb um die fÃ¼r die Wirtschaft dringend benÃ¶tigten FachkrÃ¤fte zwischen Wirtschaft und Ã¶ffentlichem Dienst weiter intensivieren wird", sagte DIHK-Vize-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Achim Dercks dem "Handelsblatt".



GrundsÃ¤tzlich kÃ¶nne die Wirtschaft das Ziel der Bundeswehr-Reform nachvollziehen. Wichtig sei es aber, "Wehrdienst, berufliche Bildung und Arbeitswelt ganzheitlich zu denken". FÃ¤higkeiten, die Soldaten bei der Truppe erwerben, "kÃ¶nnten ihnen bei der RÃ¼ckkehr ins zivile Erwerbsleben nutzen - und damit den Wirtschaftsstandort". Als Beispiel nannte Dercks FÃ¼hrerscheine, Zertifikate oder Berufsorientierungskurse.



Auch Holger Schwannecke, GeneralsekretÃ¤r des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) fordert eine enge Abstimmung zwischen Regierung, Bundeswehr und Wirtschaft. Sinnvoll wÃ¤ren Kooperationsmodelle, die es Zeitsoldaten erleichtern, nach ihrer Dienstzeit in handwerkliche Berufe einzusteigen, sagte er dem "Handelsblatt". So kÃ¶nne die Bundeswehr an AttraktivitÃ¤t gewinnen, ohne dass der Wirtschaft dringend benÃ¶tigte FachkrÃ¤fte dauerhaft verloren gingen.

