SchneeglÃ¤tte auf Autobahn: Drei Tote und mehrere Verletzte in Bayern

Schneeglätte auf Autobahn: Drei Tote und mehrere Verletzte in Bayern

  • AFP - 24. November 2025, 08:51 Uhr
Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 93 in Bayern sind drei Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Unfall in der Nacht zum Montag im Landkreis Schwandorf wurden nach Polizeiangaben zudem mehrere Menschen schwer verletzt.

An dem Unfall kurz vor 03.00 Uhr Montag frÃ¼h waren demnach zwei Lastkraftwagen und ein Pkw beteiligt. Der genaue Hergang war zunÃ¤chst unklar, ein Gutachter wurde eingeschaltet. Die Bergungsarbeiten dauerten auch am Montagmorgen noch an, weshalb die A93 in Fahrtrichtung MÃ¼nchen vorerst gesperrt blieb.

In der Nacht hatte es in Bayern wie auch in anderen Teilen Deutschlands geschneit, viele StraÃŸen waren glatt.Â 

