SchneeglÃ¤tte auf Autobahn: Drei Tote und mehrere Verletzte in Bayern

Bei einem Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn sind auf der Autobahn 93 in Bayern drei Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Unfall in der Nacht zum Montag im Landkreis Schwandorf wurden nach Polizeiangaben zudem mindestens zwei Menschen schwer verletzt. Weitere Details zu Verletzten und Todesopfern nannte die Autobahnpolizei in Schwandorf zunÃ¤chst nicht.



An dem Unfall kurz vor 03.00 Uhr Montag frÃ¼h waren demnach zwei Lastkraftwagen und ein Pkw beteiligt. Der genaue Hergang war zunÃ¤chst unklar, ein Gutachter wurde eingeschaltet. Die Bergungsarbeiten dauerten auch am Montagmorgen noch an, weshalb die A93 in Fahrtrichtung MÃ¼nchen vorerst gesperrt blieb.



In der Nacht hatte es in Bayern wie auch in anderen Teilen Deutschlands geschneit, viele StraÃŸen waren glatt.Â