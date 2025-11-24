Treffen mit US-Handelsminister: EU dringt auf niedrigere StahlzÃ¶lle

US- und EU-Flaggen

Am Rande eines Treffens mit US-Handelsminister Howard Lutnick und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer in BrÃ¼ssel haben EU-Vertreter auf eine Senkung der US-StahlzÃ¶lle gedrungen. "Es liegt noch Arbeit vor uns, vor allem bei Stahl und Stahlderivaten", sagte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic am Montag. Eine Einigung erwarte er bei der Sitzung allerdings nicht.



"Heute geht es nicht um Verhandlungen, sondern um eine Bestandsaufnahme" der Handelsbeziehungen, erklÃ¤rte Sefcovic. Es ist der erste Besuch der beiden US-Vertreter in BrÃ¼ssel seit Amtsantritt des US-PrÃ¤sidenten Donald Trump und dem von ihm angezettelten Zollstreit mit der EU.



Insbesondere Deutschland mÃ¼sse "in Bezug auf Stahl und Aluminium zu weiteren Erleichterungen kommen, weil der Maschinen- und Anlagenbau darunter leidet", sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in BrÃ¼ssel. DarÃ¼ber habe sie am Vormittag auch bei einem bilateralen Treffen mit den US-Vertretern gesprochen.



Auch Polen und Litauen drÃ¤ngten auf eine Senkung der StahlzÃ¶lle. Beide Staaten verweisen auf Schwierigkeiten der Industrie im Land. Der polnische StaatssekretÃ¤r fÃ¼r Wirtschaft, Michal Baranowski, forderte eine Senkung der US-StahlzÃ¶lle von bislang 50 auf 15 Prozent. Dies sei "im Sinne" der Vereinbarung, welche BrÃ¼ssel und Washington bereits fÃ¼r die meisten ZÃ¶lle geschlossen hÃ¤tten.



Trump und EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen hatten die Vereinbarung im Sommer getroffen. Die USA fÃ¼hrten in der Folge einen allgemeinen Zollsatz in HÃ¶he von 15 Prozent ein, der weit niedriger liegt als zuvor angedroht. Die ZÃ¶lle auf Stahl- und Aluminiumprodukte liegen hingegen unverÃ¤ndert bei 50 Prozent.



Die ZÃ¶lle setzen die europÃ¤ische Industrie unter Druck, die ohnehin unter der billigen Konkurrenz aus China leidet. Die EU wirft China vor, die Stahlproduktion so stark zu subventionieren, dass weltweit zu viel Stahl auf dem Markt ist. BrÃ¼ssel hatte die EU-ZÃ¶lle auf Stahl im Oktober deshalb ebenfalls ausgeweitet.



Die EU strebt mit Blick auf China eine engere Zusammenarbeit mit den USA an. BrÃ¼ssel hat in den vergangenen Monaten mehrfach betont, die EU und die USA seien nicht das grÃ¶ÃŸte Problem des jeweils anderen im Welthandel. "Die USA und Europa wÃ¼rden viel verlieren, wenn wir unsere KrÃ¤fte nicht bÃ¼ndeln", betonte am Montag der dÃ¤nische AuÃŸenminister Lars LÃ¶kke Rasmussen.



Eine Reihe europÃ¤ischer Vorschriften sind der US-Regierung allerdings ein Dorn im Auge, darunter vor allem die Digitalsteuern einzelner EU-Staaten und die europÃ¤ischen Regeln fÃ¼r groÃŸe Internetplattformen. Reiche sagte in BrÃ¼ssel, sie rechne "ganz stark damit", dass Lutnick und Greer diese Regeln bei dem Treffen ansprechen wÃ¼rden.