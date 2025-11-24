Offenbar mit fast drei Promille Alkohol im Blut ist ein ZugfÃ¼hrer mit einem voll besetzten Regionalexpress durch Nordrhein-Westfalen gefahren. Dies fiel auf, weil der 53-JÃ¤hrige den Zug nicht wie geplant am Bahnhof Rheda-WiedenbrÃ¼ck halten lieÃŸ, sondern weiterfuhr und auf freier Strecke bremste, wie die Bundespolizei am Montag in MÃ¼nster mitteilte. Zuvor habe es bereits "UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten bei TÃ¼rschlieÃŸungen" gegeben.
WÃ¤hrend des auÃŸerplanmÃ¤ÃŸigen Halts bemerkte ein Zugbegleiter Alkoholgeruch bei dem Fahrer und verhinderte eine Weiterfahrt des Zugs. EinsatzkrÃ¤fte der Bundespolizei nahmen den Mann in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,67 Promille. Da der Mann Anzeichen einer psychischen Ausnahmesituation aufwies, wurde er in eine Klinik eingewiesen. Von den rund 250 FahrgÃ¤ste wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr evakuierte den Zug zwischen Rheda-WiedenbrÃ¼ck und Oelde.
Brennpunkte
Nordrhein-Westfalen: ZugfÃ¼hrer steuert Regionalexpress mit fast drei Promille
- AFP - 24. November 2025, 11:30 Uhr
Offenbar mit fast drei Promille Alkohol im Blut ist ein ZugfÃ¼hrer mit einem voll besetzten Regionalexpress durch Nordrhein-Westfalen gefahren. Dies fiel auf, weil er den Zug nicht wie geplant am Bahnhof Rheda-WiedenbrÃ¼ck halten lieÃŸ.
Offenbar mit fast drei Promille Alkohol im Blut ist ein ZugfÃ¼hrer mit einem voll besetzten Regionalexpress durch Nordrhein-Westfalen gefahren. Dies fiel auf, weil der 53-JÃ¤hrige den Zug nicht wie geplant am Bahnhof Rheda-WiedenbrÃ¼ck halten lieÃŸ, sondern weiterfuhr und auf freier Strecke bremste, wie die Bundespolizei am Montag in MÃ¼nster mitteilte. Zuvor habe es bereits "UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten bei TÃ¼rschlieÃŸungen" gegeben.
Weitere Meldungen
Wegen der TÃ¶tung eines Manns am helllichten Tag in einem Berliner Park nach Beleidigungen in einem sozialen Netzwerk hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 23-JÃ¤hrigenMehr
In Nordrhein-Westfalen ist eine drei Meter lange Riesenschlange tot neben einem Altkleidercontainer entdeckt worden. Der Netzpython wurde am Sonntag in Welver in einem blauen SackMehr
Wegen Kinderpornografieverdachts ist eine Erzieherin aus Gelsenkirchen festgenommen worden. Die 32-JÃ¤hrige, die in einer stÃ¤dtischen Tageseinrichtung arbeitet, sollMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im November auf 88,1Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD nicht zu verschlieÃŸen, stÃ¶ÃŸt auf scharfe Kritik. EineMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 haben in Deutschland 2.821 Gartenbaubetriebe auf einer GrundflÃ¤che von rund 5.760 Hektar Blumen und Zierpflanzen angebaut. WieMehr