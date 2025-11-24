Nordrhein-Westfalen: ZugfÃ¼hrer steuert Regionalexpress mit fast drei Promille

Polizei an Hauptbahnhof von Frankfurt am Main

Offenbar mit fast drei Promille Alkohol im Blut ist ein ZugfÃ¼hrer mit einem voll besetzten Regionalexpress durch Nordrhein-Westfalen gefahren. Dies fiel auf, weil der 53-JÃ¤hrige den Zug nicht wie geplant am Bahnhof Rheda-WiedenbrÃ¼ck halten lieÃŸ, sondern weiterfuhr und auf freier Strecke bremste, wie die Bundespolizei am Montag in MÃ¼nster mitteilte. Zuvor habe es bereits "UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten bei TÃ¼rschlieÃŸungen" gegeben.



WÃ¤hrend des auÃŸerplanmÃ¤ÃŸigen Halts bemerkte ein Zugbegleiter Alkoholgeruch bei dem Fahrer und verhinderte eine Weiterfahrt des Zugs. EinsatzkrÃ¤fte der Bundespolizei nahmen den Mann in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,67 Promille. Da der Mann Anzeichen einer psychischen Ausnahmesituation aufwies, wurde er in eine Klinik eingewiesen. Von den rund 250 FahrgÃ¤ste wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr evakuierte den Zug zwischen Rheda-WiedenbrÃ¼ck und Oelde.