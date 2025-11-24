Finanzen

Stimmung in deutscher Wirtschaft etwas schlechter

  • dts - 24. November 2025, 10:07 Uhr
Bild vergrößern: Stimmung in deutscher Wirtschaft etwas schlechter
Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im November auf 88,1 Punkte, nach 88,4 ZÃ¤hlern im Oktober, wie das Ifo-Institut am Montag mitteilte. Beobachter hatten dagegen mit einem minimalen Anstieg gerechnet.

Der RÃ¼ckgang war auf pessimistischere Erwartungen zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage hingegen etwas besser. Die deutsche Wirtschaft zweifelt insgesamt an einer baldigen Erholung.

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index gefallen. Insbesondere die Erwartungen bekamen einen deutlichen DÃ¤mpfer. Die Unternehmen blicken skeptischer auf die kommenden Monate und der Auftragsbestand war leicht rÃ¼cklÃ¤ufig. Mit den laufenden GeschÃ¤ften waren sie hingegen etwas zufriedener.

Im Dienstleistungssektor hat sich das Klima erneut aufgehellt. Die Dienstleister beurteilten die aktuelle Lage etwas besser, die Aussichten trÃ¼bten sich jedoch leicht ein. Einen merklichen RÃ¼ckschlag gab es im Bereich Transport und Logistik. Im Tourismus hellte sich die Stimmung hingegen deutlich auf.

Im Handel hat das GeschÃ¤ftsklima nachgegeben. Die Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Lage etwas schlechter. Auch ihre Erwartungen rutschten nach unten. Insbesondere der Einzelhandel zeigte sich zu Beginn des WeihnachtsgeschÃ¤fts enttÃ¤uscht.

Auch im Bauhauptgewerbe verzeichnete der Index einen RÃ¼ckgang. WÃ¤hrend die aktuelle Lage einen klaren AufwÃ¤rtstrend zeigt, fielen die Erwartungen erneut pessimistischer aus. Die schwache Nachfrage bleibt ein bestimmender Engpass.

