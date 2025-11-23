Verbraucherzentralen befÃ¼rworten digitalen Euro

EuromÃ¼nze (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Verbraucherzentralen sprechen sich fÃ¼r die EinfÃ¼hrung eines digitalen Euro aus - also eines elektronischen Pendants zum bisherigen Bargeld. "Der digitale Euro kann uns unabhÃ¤ngiger von auÃŸereuropÃ¤ischen Zahlungsdiensten machen", sagte die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Ramona Pop, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).



Aber nur, wenn er fÃ¼r Verbraucher "einfach nutzbar, sicher und datenschutzfreundlich gestaltet wird". DafÃ¼r mÃ¼sse der digitale Euro online wie offline kostenfrei verfÃ¼gbar sein, ergÃ¤nzte Pop. "Er sollte Bargeld sinnvoll ergÃ¤nzen, nicht verdrÃ¤ngen." Verbraucher mÃ¼ssten frei entscheiden kÃ¶nnen, ob sie bar oder digital zahlen wollen.



Die EuropÃ¤ische Zentralbank, die nationalen Notenbanken und der EU-Gesetzgeber arbeiten derzeit mit Hochdruck am Projekt eines digitalen Euro. Es geht um elektronisches Zentralbankgeld, das Scheinen und MÃ¼nzen gleichgestellt ist und Ã¼berall in der Eurozone zum Einsatz kommen soll. Mit dem Projekt reagieren die EuropÃ¤er auf den Siegeszug des elektronischen Bezahlens und den Umstand, dass der Kontinent dabei weitgehend von US-Dienstleistern wie Paypal, Visa oder Mastercard abhÃ¤ngig ist. Kritiker befÃ¼rchten, dass mit dem digitalen Euro eine schleichende Abschaffung des Bargelds einhergehen kÃ¶nnte, was die Beteiligten zurÃ¼ckweisen. Nach bisherigen Planungen kÃ¶nnte der digitale Euro 2029 an den Start gehen.

