Streit um Asylbewerber: Polen nimmt einen von drei Somaliern zurÃ¼ck

Grenze zwischen Deutschland und Polen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin/Warschau (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r einen von drei somalischen Asylbewerbern, Ã¼ber die es Streit zwischen Berlin und Warschau um die ZustÃ¤ndigkeit gegeben hat, Ã¼bernimmt Polen nun doch die Verantwortung. Das berichtet die "Bild" (Montagausgabe) unter Berufung auf eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums. Der Mann soll nun abgeschoben werden.



Die Sprecherin sagte: "Im Dublin-Verfahren eines der beiden mÃ¤nnlichen somalischen Antragsteller hat die polnische AsylbehÃ¶rde dem deutschen Ãœbernahmeersuchen im Oktober 2025 zugestimmt". Der Asylantrag des Mannes sei vom Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (Bamf) als unzulÃ¤ssig abgelehnt worden, die Abschiebung nach Polen sei angeordnet. ZustÃ¤ndig fÃ¼r die DurchfÃ¼hrung ist das Land Berlin.



In den beiden anderen FÃ¤llen - ein weiterer Mann und eine Frau aus Somalia - lehnte Polen eine Ãœbernahme ab - trotz einer Remonstration des Bamf. Das Innenministerium teilte mit: "Bei der Zustimmung zu Ãœbernahmeersuchen handelt es sich um ein im Rahmen der Dublin-III-Verordnung regulÃ¤r vorgesehenes und etabliertes Verfahren."



AuÃŸenpolitiker Knut Abraham (CDU), Koordinator fÃ¼r die deutsch-polnischen Beziehungen, begrÃ¼ÃŸt das Entgegenkommen Polens: "Mehr davon", sagt er der "Bild". "Das ist ein gutes Zeichen und unterstreicht die Bedeutung erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen - auch in schwierigen Bereichen wie der Migration."



Die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen finden am 1. Dezember in Deutschland statt. Die Tagesordnung werde derzeit noch zwischen Kanzleramt, AuswÃ¤rtigem Amt und weiteren Ressorts abgestimmt.

