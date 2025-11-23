Katholische Kirche in Deutschland bekommt neues Gremium fÃ¼r BischÃ¶fe und Laien

ZdK-PrÃ¤sidentin Irme Stetter-Karp

Die katholische Kirche in Deutschland bekommt ein neues Gremium, in dem BischÃ¶fe und Laien zusammenarbeiten, beraten und BeschlÃ¼sse fassen sollen. Die Teilnehmenden des Synodalen Ausschusses einigten sich am Samstag bei ihrem Treffen in Fulda einstimmig auf eine Satzung fÃ¼r diese neue Synodalkonferenz. Junge Katholikinnen und Katholiken begrÃ¼ÃŸten dies, Ã¤uÃŸerten aber am Sonntag auch Kritik.



Synoden sind Kirchenversammlungen, die einberufen werden, um Fragen zu beraten und zu klÃ¤ren und dann Entscheidungen zu treffen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg BÃ¤tzing, sprach nach der Entscheidung fÃ¼r die Satzung von einem "groÃŸartigen Moment", der "auch ein StÃ¼ck historisch" sei, wie die Bischofskonferenz mitteilte.



Eine neue QualitÃ¤t "von Gemeinsinn, in einer Zeit voller Herausforderungen" sah die PrÃ¤sidentin des Synodalen Wegs und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp. Sie sei sicher, dass die Neuerung vor allem deshalb zustande gekommen sei, "weil das Vertrauen zueinander in mehr als fÃ¼nf Jahren auf dem Synodalen Weg gewachsen ist".



Die Sitzung des Synodalen Ausschusses der katholischen Kirche hatte am Freitag begonnen. Die Teilnehmer berieten seitdem Ã¼ber zentrale strukturelle und inhaltliche Richtungsentscheidungen fÃ¼r eine synodale Weiterentwicklung der katholischen Kirche. Die geplante Synodalkonferenz soll kÃ¼nftig als bundesweites Gremium dafÃ¼r wirken.



In der Satzung wurde nun neben der Grundsatzentscheidung, gemeinsam zu beraten und BeschlÃ¼sse zu fassen, unter anderem die Zusammensetzung der kÃ¼nftigen Synodalkonferenz geregelt. Sie soll aus den 27 DiÃ¶zesanbischÃ¶fen, ebenso vielen Mitgliedern des ZdK und weiteren 27 von der Synodalversammlung zu wÃ¤hlenden Mitgliedern bestehen.Â



Je zwei Mitglieder sollen der Beirat der Betroffenen von sexuellem Missbrauch in der Kirche und die Deutsche Ordensobernkonferenz, der Interessenverband der Ordensgemeinschaften, in die Konferenz entsenden.



In den nÃ¤chsten Schritten muss die Satzung von der Vollversammlung der Bischofskonferenz und der Vollversammlung des ZdK angenommen werden, wie es weiter hieÃŸ. Danach werde sie dem Vatikan vorgelegt.



Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) begrÃ¼ÃŸte am Sonntag grundlegend, dass die SynodalitÃ¤t und die Beteiligung von Laien in Deutschland weiter gestÃ¤rkt werde. Er kritisierte aber, dass "entscheidende Punkte nicht geklÃ¤rt werden konnten und vorerst offenbleiben".



So habe die Vollversammlung des Synodalen Weges den Synodalen Ausschuss beauftragt, eine generationen- und geschlechtergerechte Besetzung sicherzustellen. Es sei aber keine Mehrheit fÃ¼r eine "wirksame Quotierung der PlÃ¤tze erreicht worden". Nun solle diese Frage durch die Synodalkonferenz selbst in der GeschÃ¤ftsordnung bearbeitet werden.Â



Der BDKJ befÃ¼rchtet, dass es auch dann nur sehr wenige junge Menschen und ihre Vertreterinnen und Vertreter dort geben wird, wie der Bundesvorsitzende Volker Andres erklÃ¤rte. "Das ist fÃ¼r junge Menschen eine groÃŸe EnttÃ¤uschung."Â Der BDKJ begrÃ¼ÃŸte gleichzeitig ausdrÃ¼cklich, dass die Rolle der Betroffenen von sexualisierter Gewalt im Vergleich zum Entwurf gestÃ¤rkt wurde und diese zwei sichere PlÃ¤tze in der Synodalkonferenz bekommen.Â Â