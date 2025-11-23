G20 ringen bei Gipfel in SÃ¼dafrika um eigene Bedeutung und Multilateralismus

Nach der Absage der USA hat beim G20-Treffen in Johannesburg am zweiten und letzten Gipfeltag die Zukunft der Staatengruppe selbst im Mittelpunkt gestanden. "Wir erleben keinen Ãœbergang, sondern einen Bruch", sagte der kanadische Premierminister Mark Carney am Sonntag vor einer GesprÃ¤chsrunde Ã¼ber die Zukunft des Formats, in dem bedeutende Industrie- und SchwellenlÃ¤nder zusammengeschlossen sind. Der franzÃ¶sishe PrÃ¤sident Emmanuel Macron hatte bereits am Samstag gesagt, die G20-Staaten hÃ¤tten mÃ¶glicherweise das "Ende eines Zyklus" erreicht.Â
"Zu viele LÃ¤nder ziehen sich in geopolitische BlÃ¶cke oder auf die Schlachtfelder des Protektionismus zurÃ¼ck", kritisierte Carney. Aus jedem Bruch ergebe sich aber eine "Verantwortung zum Wiederaufbau". Der kanadische Regierungschef mahnte deshalb einen aktiven Umgang mit der verÃ¤nderten Weltlage an: "Nostalgie ist keine Strategie."
Das G20-Treffen wurde von US-PrÃ¤sident Donald Trump boykottiert, der angebliche Menschenrechtsverletzungen gegen WeiÃŸe in SÃ¼dafrika als Grund fÃ¼r seine Abwesenheit nannte. China wurde bei dem zweitÃ¤gigen Gipfel durch MinisterprÃ¤sident Li Qiang vertreten, Kreml-Chef Wladimir Putin blieb dem Treffen ebenfalls fern.Â Auch weitere Staatschefs haben aus unterschiedlichen GrÃ¼nden abgesagt.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nahm dagegen genauso an dem Treffen teil wie Macron, der britische Premierminister Keir Starmer, die italienische Â Regierungschefin Giorgia Meloni und EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen.
Macron hatte am Samstag gesagt, die G20-Staaten hÃ¤tten mÃ¶glicherweise das "Ende eines Zyklus" erreicht. Gipfel-Gastgeber Cyril Ramaphosa bekrÃ¤ftigte dagegen in einem Seitenhieb gegen den abwesenden Trump, die globalen Herausforderungen kÃ¶nnten "nur durch Zusammenarbeit, Kooperation und Partnerschaften bewÃ¤ltigt werden". Die G20-Staatengruppe zeige "den Wert und die Relevanz des Multilateralismus".
Die G20-Gruppe der wichtigsten Industrie- und SchwellenlÃ¤nder besteht aus 19 Staaten sowie der EuropÃ¤ischen Union und der Afrikanischen Union. Ihre Mitgliedstaaten machen 85 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung aus. Merz wollte nach dem Treffen weiter nach Angola reisen, wo er am Montag am Gipfeltreffen von EU und Afrikanischer Union in Luanda teilnimmt.
Politik
G20 ringen bei Gipfel in SÃ¼dafrika um eigene Bedeutung und Multilateralismus
- AFP - 23. November 2025, 13:59 Uhr
