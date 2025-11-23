Brennpunkte

Merz macht eigenen Vorschlag in Verhandlungen Ã¼ber Ende des Ukraine-Krieges

  • AFP - 23. November 2025, 14:19 Uhr
Bild vergrößern: Merz macht eigenen Vorschlag in Verhandlungen Ã¼ber Ende des Ukraine-Krieges
Merz bei Pressekonferenz in SÃ¼dafrika
Bild: AFP

In den derzeit laufenden GesprÃ¤chen Ã¼ber Wege zu einem Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach eigenen Worten einen eigenen Vorschlag eingebracht.

In den derzeit laufenden GesprÃ¤chen Ã¼ber Wege zu einem Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach eigenen Worten einen eigenen Vorschlag eingebracht. Es handele sich um einen Vorschlag "unterhalb der kompletten LÃ¶sung" des von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plans, sagte Merz am Sonntag nach dem G20-Gipfel in SÃ¼dafrika. Er zeigte sich zugleich skeptisch, dass es wie von US-PrÃ¤sident Donald Trump zuletzt gefordert bis Donnerstag zu einer Einigung kommen kÃ¶nne.Â 

Eine Einigung bis Donnerstag sei zwar nicht vÃ¶llig ausgeschlossen, sagte Merz. "Ich bin aber skeptisch ob angesichts der gegenwÃ¤rtigen DifferenzenÂ einÂ solches Ergebnis mÃ¶glich ist."

Vertreter der USA, der Ukraine und der EuropÃ¤er berieten am Sonntag in Genf Ã¼ber den von der US-Regierung vorgelegten Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges. Dieser 28-Punkte-Plan kommt Moskau in zentralen Forderungen weit entgegen undÂ Ã¼berschreitet von Kiew seit langem formulierte rote Linien. So verlangt er von der Ukraine schmerzhafte ZugestÃ¤ndnisse wie die Abtretung groÃŸer Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Begrenzung der TruppenstÃ¤rke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt.

Deutschland ist bei dem Treffen in Genf nach Angaben des Bundeskanzlers durch den auÃŸenpolitischen Berater im Kanzleramt, GÃ¼nter Sautter,Â und weitere Regierungsmitarbeiter vertreten.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Streit um Asylbewerber: Polen nimmt einen von drei Somaliern zurÃ¼ck
    Streit um Asylbewerber: Polen nimmt einen von drei Somaliern zurÃ¼ck

    Berlin/Warschau (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r einen von drei somalischen Asylbewerbern, Ã¼ber die es Streit zwischen Berlin und Warschau um die ZustÃ¤ndigkeit gegeben hat,

    Mehr
    Iran warnt vor mÃ¶glichen Angriffen auf geistliches Oberhaupt Chamenei
    Iran warnt vor mÃ¶glichen Angriffen auf geistliches Oberhaupt Chamenei

    Das iranische Geheimdienstministerium hat vor mÃ¶glichen auslÃ¤ndischen Angriffen auf das geistliche Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei gewarnt. Der "Feind" sehe es darauf ab

    Mehr
    Slowenien hÃ¤lt Referendum Ã¼ber Legalisierung von Sterbehilfe ab
    Slowenien hÃ¤lt Referendum Ã¼ber Legalisierung von Sterbehilfe ab

    Die Slowenen haben am Sonntag in einem Referendum darÃ¼ber abgestimmt, ob ein bereits beschlossenes Gesetz zur Legalisierung von Sterbehilfe in Kraft treten kann. Der im Sommer

    Mehr
    Lufthansa will bei GepÃ¤cktransfer noch enger mit der Bahn kooperieren
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Rentenstreit belastet weiterhin Koalition - GrÃ¼ne legen eigene VorschlÃ¤ge vor
    Rentenstreit belastet weiterhin Koalition - GrÃ¼ne legen eigene VorschlÃ¤ge vor
    Verbraucherzentralen befÃ¼rworten digitalen Euro
    Verbraucherzentralen befÃ¼rworten digitalen Euro
    G20 ringen bei Gipfel in SÃ¼dafrika um eigene Bedeutung und Multilateralismus
    G20 ringen bei Gipfel in SÃ¼dafrika um eigene Bedeutung und Multilateralismus
    Katholische Kirche in Deutschland bekommt neues Gremium fÃ¼r BischÃ¶fe und Laien
    Katholische Kirche in Deutschland bekommt neues Gremium fÃ¼r BischÃ¶fe und Laien
    Linke fordert Dispozins-Deckel
    Linke fordert Dispozins-Deckel
    TÃ¶dlicher Unfall in Leer: Radfahrer rutscht nach Sturz bei GlÃ¤tte auf Bahngleise
    TÃ¶dlicher Unfall in Leer: Radfahrer rutscht nach Sturz bei GlÃ¤tte auf Bahngleise

    Top Meldungen

    Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM
    Lufthansa hofft auf kulante Einreiseregelung zur FuÃŸball-WM

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter hofft auf kulante Einreiseregelungen zur FuÃŸball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den

    Mehr
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien "sehr unwahrscheinlich"

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Ein umfassender Stromausfall wie im FrÃ¼hjahr auf der iberischen Halbinsel ist nach EinschÃ¤tzung von Netzagentur-Chef Klaus MÃ¼ller in Deutschland

    Mehr
    Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten
    Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Lufthansa will ihre Kooperation mit der Deutschen Bahn weiter ausbauen. "FÃ¼r den Kunden muss es noch attraktiver werden, den Zug zum Flug zu

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts