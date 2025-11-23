Merz macht eigenen Vorschlag in Verhandlungen Ã¼ber Ende des Ukraine-Krieges

Merz bei Pressekonferenz in SÃ¼dafrika

In den derzeit laufenden GesprÃ¤chen Ã¼ber Wege zu einem Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach eigenen Worten einen eigenen Vorschlag eingebracht. Es handele sich um einen Vorschlag "unterhalb der kompletten LÃ¶sung" des von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plans, sagte Merz am Sonntag nach dem G20-Gipfel in SÃ¼dafrika. Er zeigte sich zugleich skeptisch, dass es wie von US-PrÃ¤sident Donald Trump zuletzt gefordert bis Donnerstag zu einer Einigung kommen kÃ¶nne.Â



Eine Einigung bis Donnerstag sei zwar nicht vÃ¶llig ausgeschlossen, sagte Merz. "Ich bin aber skeptisch ob angesichts der gegenwÃ¤rtigen DifferenzenÂ einÂ solches Ergebnis mÃ¶glich ist."



Vertreter der USA, der Ukraine und der EuropÃ¤er berieten am Sonntag in Genf Ã¼ber den von der US-Regierung vorgelegten Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges. Dieser 28-Punkte-Plan kommt Moskau in zentralen Forderungen weit entgegen undÂ Ã¼berschreitet von Kiew seit langem formulierte rote Linien. So verlangt er von der Ukraine schmerzhafte ZugestÃ¤ndnisse wie die Abtretung groÃŸer Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Begrenzung der TruppenstÃ¤rke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt.



Deutschland ist bei dem Treffen in Genf nach Angaben des Bundeskanzlers durch den auÃŸenpolitischen Berater im Kanzleramt, GÃ¼nter Sautter,Â und weitere Regierungsmitarbeiter vertreten.