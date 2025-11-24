VW-Krise: Niedersachsen stÃ¤rkt Blume den RÃ¼cken

Volkswagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Das Land Niedersachsen hÃ¤lt ungeachtet der VW-Krise an Oliver Blume als Vorstandsvorsitzendem fest.



"Ich werde mich nicht von auÃŸen in diese Debatte einschalten", sagte Wirtschafts- und Verkehrsminister Grant Hendrik Tonne, dem Fachinfodienst "Tagesspiegel Background" (Montagsausgabe). Er wolle gleichwohl "nicht in den Verdacht geraten, die Dinge mit der rosaroten Brille zu sehen", fÃ¼gte der SPD-Politiker hinzu. "Aber jede andere Option wÃ¼rde die Dinge ja nicht besser machen."



Niedersachsen hat zwei Sitze im VW-Aufsichtsrat und verfÃ¼gt Ã¼ber 20 Prozent der Stimmrechte. Der von Volkswagen eingeschlagene Weg hin zur ElektromobilitÃ¤t sei richtig. "Gleichwohl sehen wir, dass wir bei weitem noch nicht durch sind", sagte Tonne. Das Unternehmen sei noch nicht da, wo es sein wolle. "Aber der Turnaround kann gelingen", glaubt der Minister. "Uns eint der Wille, VW zum Erfolg zu fÃ¼hren."



Mit Verweis auf die geplanten Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur in Niedersachsen appellierte Tonne an den Bund, seine Zusagen einzuhalten. "Ich gehe davon aus, dass Wort gehalten wird, sonst haben wir ein grundsÃ¤tzliches Problem", sagte er mit Blick auf die Aussage von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), es werde gebaut, was baureif sei.



Der Aus- und Neubau von Autobahnen etwa sei Angelegenheit des Bundes. Halte dieser die BaumaÃŸnahmen fÃ¼r nÃ¶tig, "muss es gemacht werden", sagte Tonne "Tagesspiegel Background". "Es gibt baureife Abschnitte, von daher kÃ¶nnte es losgehen." Kein VerstÃ¤ndnis habe er dafÃ¼r, wenn der Bundesverkehrsminister "bestÃ¤ndig betont, was vermeintlich alles nicht geht: auf der Schiene, auf der StraÃŸe, auf dem Wasser", kritisierte der Landesminister, der auch fÃ¼r den Bau zustÃ¤ndig ist. "Es wÃ¤re seine Aufgabe, hier PrioritÃ¤ten zu setzen."

