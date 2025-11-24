Wirtschaft

VW-Krise: Niedersachsen stÃ¤rkt Blume den RÃ¼cken

  • dts - 24. November 2025, 06:00 Uhr
Bild vergrößern: VW-Krise: Niedersachsen stÃ¤rkt Blume den RÃ¼cken
Volkswagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Das Land Niedersachsen hÃ¤lt ungeachtet der VW-Krise an Oliver Blume als Vorstandsvorsitzendem fest.

"Ich werde mich nicht von auÃŸen in diese Debatte einschalten", sagte Wirtschafts- und Verkehrsminister Grant Hendrik Tonne, dem Fachinfodienst "Tagesspiegel Background" (Montagsausgabe). Er wolle gleichwohl "nicht in den Verdacht geraten, die Dinge mit der rosaroten Brille zu sehen", fÃ¼gte der SPD-Politiker hinzu. "Aber jede andere Option wÃ¼rde die Dinge ja nicht besser machen."

Niedersachsen hat zwei Sitze im VW-Aufsichtsrat und verfÃ¼gt Ã¼ber 20 Prozent der Stimmrechte. Der von Volkswagen eingeschlagene Weg hin zur ElektromobilitÃ¤t sei richtig. "Gleichwohl sehen wir, dass wir bei weitem noch nicht durch sind", sagte Tonne. Das Unternehmen sei noch nicht da, wo es sein wolle. "Aber der Turnaround kann gelingen", glaubt der Minister. "Uns eint der Wille, VW zum Erfolg zu fÃ¼hren."

Mit Verweis auf die geplanten Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur in Niedersachsen appellierte Tonne an den Bund, seine Zusagen einzuhalten. "Ich gehe davon aus, dass Wort gehalten wird, sonst haben wir ein grundsÃ¤tzliches Problem", sagte er mit Blick auf die Aussage von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), es werde gebaut, was baureif sei.

Der Aus- und Neubau von Autobahnen etwa sei Angelegenheit des Bundes. Halte dieser die BaumaÃŸnahmen fÃ¼r nÃ¶tig, "muss es gemacht werden", sagte Tonne "Tagesspiegel Background". "Es gibt baureife Abschnitte, von daher kÃ¶nnte es losgehen." Kein VerstÃ¤ndnis habe er dafÃ¼r, wenn der Bundesverkehrsminister "bestÃ¤ndig betont, was vermeintlich alles nicht geht: auf der Schiene, auf der StraÃŸe, auf dem Wasser", kritisierte der Landesminister, der auch fÃ¼r den Bau zustÃ¤ndig ist. "Es wÃ¤re seine Aufgabe, hier PrioritÃ¤ten zu setzen."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Verdi droht mit Streiks im Ã¶ffentlichen Dienst
    Verdi droht mit Streiks im Ã¶ffentlichen Dienst

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft Verdi schlieÃŸt im Tarifstreit im Ã¶ffentlichen Dienst Streiks im Winter nicht aus. "Dass wir grundsÃ¤tzlich in der Lage dazu

    Mehr
    WirtschaftsverbÃ¤nde diskutieren Ende der
    WirtschaftsverbÃ¤nde diskutieren Ende der "Brandmauer" zur AfD

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Wirtschaft ist eine Debatte Ã¼ber den richtigen Umgang mit der AfD entbrannt. Der Verband Die Familienunternehmer gibt seine bisherige

    Mehr
    GrÃ¼ne wollen WÃ¤rmepumpen-FÃ¶rderung ausweiten
    GrÃ¼ne wollen WÃ¤rmepumpen-FÃ¶rderung ausweiten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen fordern eine Ausweitung der staatlichen FÃ¶rderung fÃ¼r den Einbau von WÃ¤rmepumpen, um einkommensschwache Hausbesitzer besser zu

    Mehr
    US-Vertreter Lutnick und Greer zu GesprÃ¤chen mit EU-Handelsministern in BrÃ¼ssel
    US-Vertreter Lutnick und Greer zu GesprÃ¤chen mit EU-Handelsministern in BrÃ¼ssel
    Lufthansa will bei GepÃ¤cktransfer noch enger mit der Bahn kooperieren
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Verhandlungen Ã¼ber Ukraine-Plan: Washington sieht
    Verhandlungen Ã¼ber Ukraine-Plan: Washington sieht "entscheidenden Schritt voran"
    RÃ¶ttgen: Europa muss Ukraine ohne US-UnterstÃ¼tzung helfen
    RÃ¶ttgen: Europa muss Ukraine ohne US-UnterstÃ¼tzung helfen
    Gipfeltreffen von EU und Afrikanischer Union in Angola
    Gipfeltreffen von EU und Afrikanischer Union in Angola
    Segelschiff kehrt nach tÃ¶dlichem Unfall an Brooklyn Bridge nach Mexiko zurÃ¼ck
    Segelschiff kehrt nach tÃ¶dlichem Unfall an Brooklyn Bridge nach Mexiko zurÃ¼ck
    Sachsens MinisterprÃ¤sident fordert Fokus auf ProblemlÃ¶sung statt auf AfD
    Sachsens MinisterprÃ¤sident fordert Fokus auf ProblemlÃ¶sung statt auf AfD
    Dodik-Vertrauter gewinnt PrÃ¤sidentschaftswahl in serbischer Teilrepublik in Bosnien
    Dodik-Vertrauter gewinnt PrÃ¤sidentschaftswahl in serbischer Teilrepublik in Bosnien

    Top Meldungen

    Politik und VerbÃ¤nde machen bei Sofortprogrammen Druck auf Bahn
    Politik und VerbÃ¤nde machen bei Sofortprogrammen Druck auf Bahn

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Politik und VerbÃ¤nde machen Druck auf die Deutsche Bahn, die von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) angekÃ¼ndigten Sofortprogramme fÃ¼r

    Mehr
    Rentenstreit: Schweitzer nennt Junge Union
    Rentenstreit: Schweitzer nennt Junge Union "abgehoben"

    Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD bleibt im Rentenstreit weiter hart und lehnt Forderungen junger Unions-Abgeordneter zu einem niedrigeren Rentenniveau ab. "Die Rente ist

    Mehr
    Studie: SondervermÃ¶gen reicht nicht fÃ¼r zukunftsfÃ¤hige Infrastruktur
    Studie: SondervermÃ¶gen reicht nicht fÃ¼r zukunftsfÃ¤hige Infrastruktur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung muss laut einer Studie in den kommenden Jahren neue Finanzierungsquellen in erheblichem Umfang erschlieÃŸen, wenn sie das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts