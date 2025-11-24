Verdi droht mit Streiks im Ã¶ffentlichen Dienst

Verdi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft Verdi schlieÃŸt im Tarifstreit im Ã¶ffentlichen Dienst Streiks im Winter nicht aus.



"Dass wir grundsÃ¤tzlich in der Lage dazu sind, die Arbeitgeber mit Streiks unter Druck zu setzen, sollte allgemein bekannt sein", sagte Verdi-Chef Frank Werneke der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe). "Es liegt an ihnen, ob und in welchem Umfang das nÃ¶tig ist."



Die BundeslÃ¤nder mÃ¼ssten in der Anfang Dezember beginnenden Tarifrunde fÃ¼r 2,5 Millionen BeschÃ¤ftigte im Ã¶ffentlichen Dienst spÃ¤testens in der zweiten Verhandlungsrunde "einen Vorschlag machen, der realitÃ¤tstauglich ist", forderte Werneke.



Ein mÃ¶glicher Ausstand hÃ¤tte grÃ¶ÃŸere Auswirkungen: "Wenn Warnstreiks nÃ¶tig sind, rufen wir zu breiter Beteiligung auf, das kann beispielsweise UniversitÃ¤tskliniken, angestellte Lehrerinnen, Polizeiangestellte oder auch Personal betreffen, das die winterlichen StraÃŸen rÃ¤umt".



Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), der fÃ¼r die BundeslÃ¤nder verhandelt, hat die Verdi-Forderung von sieben Prozent mehr Gehalt bereits als "astronomisch" abgelehnt. Werneke macht nun klar: "Wir haben nicht vor, unter dem Tarifergebnis fÃ¼r Bund und Kommunen abzuschlieÃŸen"â€¯- 5,8 Prozent GehaltserhÃ¶hung fÃ¼r 27 Monate.



Der Verdi-Chef wendet sich zudem gegen die Junge Gruppe der CDU/CSU, die das Rentenpaket der Koalition blockieren will. Die Junge Gruppe vertrete nicht die Interessen der jungen Generation. "Was die Junge Gruppe bei der Rente macht, das ist neoliberales Gezappel". Die von ihr geforderte stÃ¤rkere Absenkung des Rentenniveaus betrÃ¤fe auch alle jÃ¼ngeren Menschen. "Ich mache mir Sorgen um die politische StabilitÃ¤t in unserem Land", fÃ¼gte Werneke hinzu. "Wenn sich die Union und SPD noch nicht einmal auf etwas einigen kÃ¶nnen, das glasklar im Koalitionsvertrag geregelt ist, wie soll es dann weitergehen?"



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hÃ¤tte seine Aussagen zum Stadtbild "sofort korrigieren mÃ¼ssen", so Werneke weiter. Es gebe StÃ¤dte, in denen sich Menschen nicht mehr sicher fÃ¼hlten oder es mit der Sauberkeit hapere. "Aber das mit Zuwanderung in Verbindung zu setzen, ist absolut falsch und herabwÃ¼rdigend. FÃ¼r mich bereichern Menschen mit Migrationsgeschichte das Stadtbild", so Werneke. Weiter sagte er: "Die Bundesregierung bÃ¼rdet den Kommunen immer mehr Aufgaben auf, ohne ihnen die nÃ¶tigen Mittel dafÃ¼r zu geben. Das ist das Problem, nicht Migration."

