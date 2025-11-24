Nachts in Spielhalle versteckt: Dieb in Hessen bricht nach Stunden durch Decke

Blaulicht

In Hessen hat sich ein 34-JÃ¤hriger nach einem nÃ¤chtlichen Diebstahl in einer Spielhalle in der Zwischendecke versteckt und ist nach mehreren Stunden des Ausharrens durch die Decke gebrochen. Der Mann versteckte sich am Sonntag kurz vor SchlieÃŸung in der Spielhalle im hessischen SchÃ¶neck, wie die Polizei in Offenbach am Main am Montag mitteilte.



Nach der SchlieÃŸung um 04.00 Uhr stahl der 34-JÃ¤hrige den Angaben zufolge die Tageseinnahmen aus der Kasse. Da ihm die Flucht durch die verschlossene TÃ¼r misslang, suchte er einen Ausweg Ã¼ber die Zwischendecke zum Dach, brach aber durch die Decke in den Innenraum.



Um nicht entdeckt zu werden, versteckte er sich anschlieÃŸend erneut in der Zwischendecke. Dort blieb er auch wÃ¤hrend der Anzeigenaufnahme durch die Polizei am Morgen unbemerkt. Erst um 14.00 Uhr alarmierten Spielhallenmitarbeiter die Polizei erneut, nachdem der Mann wieder durch die Zwischendecke gestÃ¼rzt war. Bei seiner Festnahme trug er mehrere hundert Euro aus der Kasse bei sich.