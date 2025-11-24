In Hessen hat sich ein 34-JÃ¤hriger nach einem nÃ¤chtlichen Diebstahl in einer Spielhalle in der Zwischendecke versteckt und ist nach mehreren Stunden des Ausharrens durch die Decke gebrochen. Der Mann versteckte sich am Sonntag kurz vor SchlieÃŸung in der Spielhalle im hessischen SchÃ¶neck, wie die Polizei in Offenbach am Main am Montag mitteilte.
Nach der SchlieÃŸung um 04.00 Uhr stahl der 34-JÃ¤hrige den Angaben zufolge die Tageseinnahmen aus der Kasse. Da ihm die Flucht durch die verschlossene TÃ¼r misslang, suchte er einen Ausweg Ã¼ber die Zwischendecke zum Dach, brach aber durch die Decke in den Innenraum.
Um nicht entdeckt zu werden, versteckte er sich anschlieÃŸend erneut in der Zwischendecke. Dort blieb er auch wÃ¤hrend der Anzeigenaufnahme durch die Polizei am Morgen unbemerkt. Erst um 14.00 Uhr alarmierten Spielhallenmitarbeiter die Polizei erneut, nachdem der Mann wieder durch die Zwischendecke gestÃ¼rzt war. Bei seiner Festnahme trug er mehrere hundert Euro aus der Kasse bei sich.
Brennpunkte
Nachts in Spielhalle versteckt: Dieb in Hessen bricht nach Stunden durch Decke
- AFP - 24. November 2025, 10:10 Uhr
In Hessen hat sich ein 34-JÃ¤hriger nach einem nÃ¤chtlichen Diebstahl in einer Spielhalle in der Zwischendecke versteckt und ist nach mehreren Stunden des Ausharrens durch die Decke gebrochen.
In Hessen hat sich ein 34-JÃ¤hriger nach einem nÃ¤chtlichen Diebstahl in einer Spielhalle in der Zwischendecke versteckt und ist nach mehreren Stunden des Ausharrens durch die Decke gebrochen. Der Mann versteckte sich am Sonntag kurz vor SchlieÃŸung in der Spielhalle im hessischen SchÃ¶neck, wie die Polizei in Offenbach am Main am Montag mitteilte.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wer K.-o.-Tropfen fÃ¼r Vergewaltigungen oder RaubÃ¼berfÃ¤lle einsetzt, soll kÃ¼nftig mit mindestens fÃ¼nf Jahren Freiheitsstrafe rechnen mÃ¼ssen.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wer kÃ¼nftig freiwillig zur Bundeswehr geht und sich fÃ¼r mindestens sechs Monate verpflichtet, soll einen Sold von monatlich 2.600 EuroMehr
Bei einem Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn sind auf der Autobahn 93 in Bayern drei Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Unfall in der Nacht zum Montag im LandkreisMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) setzt auf die Rettung der pleitebedrohten Bahn-Tochter DB Cargo. "Wir wollen nicht, dass noch mehrMehr
Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Das Land Niedersachsen hÃ¤lt ungeachtet der VW-Krise an Oliver Blume als Vorstandsvorsitzendem fest. "Ich werde mich nicht von auÃŸen in dieseMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft Verdi schlieÃŸt im Tarifstreit im Ã¶ffentlichen Dienst Streiks im Winter nicht aus. "Dass wir grundsÃ¤tzlich in der Lage dazuMehr