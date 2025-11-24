Blumenproduktion in Deutschland rÃ¼cklÃ¤ufig

Blumen in einem Blumenladen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 haben in Deutschland 2.821 Gartenbaubetriebe auf einer GrundflÃ¤che von rund 5.760 Hektar Blumen und Zierpflanzen angebaut. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, waren das 9,7 Prozent oder 302 Betriebe weniger als bei der vorherigen Erhebung im Jahr 2021. Die GrundflÃ¤che fÃ¼r den Anbau ging in diesem Zeitraum um 8,1 Prozent oder 505 Hektar zurÃ¼ck. GegenÃ¼ber der Erhebung im Jahr 2017 sank die Zahl der Zierpflanzenproduzenten sogar um 23,1 Prozent oder 847 Betriebe und die bewirtschaftete FlÃ¤che um 12,6 Prozent oder 830 Hektar.



Nordrhein-Westfalen ist 2025 mit nahezu der HÃ¤lfte der GrundflÃ¤che (47,4 Prozent oder 2.730 Hektar) das mit Abstand bedeutendste Bundesland fÃ¼r den Zierpflanzenanbau. Niedersachsen, Bayern und Baden-WÃ¼rttemberg verfÃ¼gen zusammen mit mehr als 1.920 Hektar Ã¼ber weitere 33,4 Prozent der GrundflÃ¤che.



Mit 1.420 Hektar befindet sich fast ein Viertel (24,6 Prozent) der gesamten ZierpflanzenanbauflÃ¤che in Deutschland unter GewÃ¤chshÃ¤usern und anderen hohen begehbaren Schutzabdeckungen. Mehr als die HÃ¤lfte dieser FlÃ¤chen (54,7 Prozent oder 770 Hektar) wurden von Juli 2024 bis Juni 2025 mindestens einmal beheizt.



Die Zierpflanzenproduktion wurde fÃ¼r den Zeitraum eines Kalenderjahres von Juli 2024 bis Juni 2025 erfasst. Dabei geht es um StÃ¼ckzahlen von Beet- und Balkonpflanzen sowie Stauden, von Zimmerpflanzen und um AnbauflÃ¤chen von Schnittblumen oder Zierpflanzen zum Schnitt. 1.939 Zierpflanzenbetriebe (-11,8 Prozent gegenÃ¼ber 2021) haben in dieser Zeit insgesamt mehr als 866 Millionen Beet- und Balkonpflanzen sowie Stauden als verkaufsfertige Pflanzen (Fertigware) erzeugt. Das war 6,7 Prozent mehr Fertigware als im Wirtschaftsjahr 2020/2021, aber 12,0 Prozent weniger als 2016/2017. Die wichtigsten Produkte waren dabei Veilchen (Viola), zu denen auch die StiefmÃ¼tterchen gehÃ¶ren (+7,2 Prozent gegenÃ¼ber 2020/2021), und Besenheide (Calluna; +37,2 Prozent) mit jeweils rund 136 Millionen StÃ¼ck. Auf den weiteren PlÃ¤tzen folgen die Erzeugung von Stauden mit 117 Millionen StÃ¼ck (-12,2 Prozent), Geranien (Pelargonium) mit 78 Millionen StÃ¼ck (+15,9 Prozent) und Primeln mit 61 Millionen StÃ¼ck (+26,1 Prozent).



1.016 Gartenbaubetriebe (-16,0 Prozent gegenÃ¼ber 2021) haben im Wirtschaftsjahr von Juli 2024 bis Juni 2025 rund 86 Millionen Zimmerpflanzen als verkaufsfertige Pflanzen (Fertigware) produziert. Das entspricht einem RÃ¼ckgang von -21,1 Prozent gegenÃ¼ber 2020/2021 und -8,6 Prozent gegenÃ¼ber 2016/2017. Den grÃ¶ÃŸten Anteil daran hatten mit rund 18 Millionen StÃ¼ck weiterhin die Weihnachtssterne (-14,2 Prozent gegenÃ¼ber 2020/2021). Es folgten Kakteen, GrÃ¼n- und Blattpflanzen mit 13 Millionen StÃ¼ck (-21,9 Prozent) und Alpenveilchen (Cyclamen persicum) mit 10 Millionen StÃ¼ck (-10,3 Prozent).



1.282 Betriebe (-12,5 Prozent gegenÃ¼ber 2021) erzeugten von Juli 2024 bis Juni 2025 Schnittblumen auf einer AnbauflÃ¤che von 2.420 Hektar. Das waren 14,0 Prozent oder 390 Hektar weniger als im Jahreszeitraum 2020/2021 und 22,1 Prozent oder 690 Hektar weniger als im Zeitraum 2016/2017. 93,1 Prozent (2.250 Hektar) der AnbauflÃ¤chen befanden sich 2024/2025 im Freiland, 6,9 Prozent (170 Hektar) in GewÃ¤chshÃ¤usern und unter anderen hohen Schutzabdeckungen.



Im Freiland dominierte der Anbau von Sommerblumen und Schnittstauden mit 610 Hektar (-21,9 Prozent gegenÃ¼ber 2020/2021), gefolgt von GehÃ¶lzen zum GrÃ¼n-, BlÃ¼ten-und Fruchtschnitt mit 460 Hektar (+11,3 Prozent). Unter hohen Schutzabdeckungen nahmen Rosen mit 61 Hektar (-27,0 Prozent gegenÃ¼ber 2020/2021) immer noch die grÃ¶ÃŸte FlÃ¤che ein, vor Sommerblumen und Schnittstauden mit 28 Hektar (+12,7 Prozent).

