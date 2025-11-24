Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wer K.-o.-Tropfen fÃ¼r Vergewaltigungen oder RaubÃ¼berfÃ¤lle einsetzt, soll kÃ¼nftig mit mindestens fÃ¼nf Jahren Freiheitsstrafe rechnen mÃ¼ssen. Das Bundesjustizministerium verÃ¶ffentlichte am Montag einen entsprechenden Gesetzentwurf, der auf die besondere GefÃ¤hrlichkeit dieser Taten reagiert und eine Anpassung der Rechtslage im Lichte aktueller Rechtsprechung vorschlÃ¤gt.
Der heimliche Einsatz von K.-o.-Tropfen kann bereits nach geltendem Recht straferschwerend berÃ¼cksichtigt werden. Der Bundesgerichtshof entschied jedoch im vergangenen Jahr, dass K.-o.-Tropfen nicht als "gefÃ¤hrliches Werkzeug" im Sinne des Strafgesetzbuches gelten. Daher ergibt sich nach derzeitiger Rechtslage eine Mindeststrafe von lediglich drei Jahren Freiheitsstrafe. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass in solchen FÃ¤llen zukÃ¼nftig eine Mindeststrafe von fÃ¼nf Jahren gelten soll.
"Vergewaltigungen unter Einsatz von K.-o.-Tropfen sind besonders perfide und gefÃ¤hrlich", sagte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig. Die TÃ¤ter machten ihre Opfer wehrlos und nutzen das niedertrÃ¤chtig aus. "Auch in Deutschland kommt es zu solchen Taten: Frauen werden gezielt mit Substanzen wie K.-o.-Tropfen betÃ¤ubt, um ihnen sexuelle Gewalt anzutun." Solche Taten mÃ¼ssten hart bestraft werden, so Hubig.
Der Entwurf wurde am Montag an die LÃ¤nder und VerbÃ¤nde versendet und auf der Internetseite des Bundesjustizministeriums verÃ¶ffentlicht. Interessierte Kreise haben bis zum 19. Dezember 2025 Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Stellungnahmen der VerbÃ¤nde werden ebenfalls online verÃ¶ffentlicht.
Brennpunkte
Justizministerin will Einsatz von K.-o.-Tropfen hÃ¤rter bestrafen
- dts - 24. November 2025, 10:58 Uhr
.
