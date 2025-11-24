Wirtschaft

DreitÃ¤giger Streik in Belgien: Zug- und Flugverkehr betroffen

  • AFP - 24. November 2025, 10:06 Uhr
Bild vergrößern: DreitÃ¤giger Streik in Belgien: Zug- und Flugverkehr betroffen
FahrgÃ¤ste am Montagmorgen am Bahnhof BrÃ¼ssel-Midi
Bild: AFP

In Belgien hat ein dreitÃ¤giger Streik gegen die Sozialreformen der Regierung begonnen, dessen Auswirkungen bis nach Deutschland zu spÃ¼ren sein werden. So wurden am Montag mehrere ICEs auf der Bahnstrecke zwischen BrÃ¼ssel und KÃ¶ln gestrichen.

In Belgien hat am Montag ein dreitÃ¤giger Streik gegen die Sozialreformen der Regierung begonnen, dessen Auswirkungen bis nach Deutschland zu spÃ¼ren sein werden. Der belgische Bahnbetreiber SNCB kÃ¼ndigte an, am Montag fahre nur die HÃ¤lfte, auf einigen Strecken nur ein Drittel der ZÃ¼ge. Mehrere ICEs auf der vielbefahrenen Bahnstrecke zwischen BrÃ¼ssel und KÃ¶ln wurden ebenfalls gestrichen.Â 

Die Gewerkschaften werfen der Regierung von Premierminister Bart de Wever vor, mit ihren Reformen eine "soziale ZerstÃ¶rung" voranzutreiben. Die aus fÃ¼nf Parteien bestehende Koalition einigte sich nach wochenlangen Diskussionen in der Nacht zu Montag auf eine mehrjÃ¤hrige Haushaltsstrategie, die Einsparungen in HÃ¶he von 9,2 Milliarden Euro bis 2029 vorsieht.Â 

Nach dem Schienenverkehr am Montag werden am Dienstag KrankenhÃ¤user, KindertagesstÃ¤tten und Schulen bestreikt. FÃ¼r Mittwoch haben die Gewerkschaften zu einem Generalstreik aufgerufen, von dem auch die beiden grÃ¶ÃŸten FlughÃ¤fen des Landes, BrÃ¼ssel-Zaventem und Charleroi, betroffen sein werden. Es wird erwartet, dass der Flugverkehr dort komplett eingestellt wird.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Verivox warnt vor RatenkÃ¤ufen im Internet - Ratenkredite meist deutlich gÃ¼nstiger
    Verivox warnt vor RatenkÃ¤ufen im Internet - Ratenkredite meist deutlich gÃ¼nstiger

    Das Vergleichsportal Verivox hat die Angebote fÃ¼r RatenkÃ¤ufe bei groÃŸen OnlinehÃ¤ndlern verglichen und rÃ¤t im Ergebnis davon ab. "Beim Kauf auf Pump Ã¼ber beliebte

    Mehr
    US-Vertreter Lutnick und Greer zu GesprÃ¤chen mit EU-Handelsministern in BrÃ¼ssel
    US-Vertreter Lutnick und Greer zu GesprÃ¤chen mit EU-Handelsministern in BrÃ¼ssel

    US-Handelsminister Howard Lutnick und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer kommen am Montag zu GesprÃ¤chen mit ihren EU-Kollegen in BrÃ¼ssel zusammen. Die US-Vertreter nehmen

    Mehr
    Lufthansa will bei GepÃ¤cktransfer noch enger mit der Bahn kooperieren

    Die Lufthansa will nach den Worten ihres Airline-Chefs Jens Ritter die Kooperation mit der Bahn ausbauen, damit noch mehr Menschen ein kombiniertes Angebot wÃ¤hlen. "FÃ¼r den

    Mehr
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Justizministerin will Einsatz von K.-o.-Tropfen hÃ¤rter bestrafen
    Justizministerin will Einsatz von K.-o.-Tropfen hÃ¤rter bestrafen
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht
    Wirtschaft fÃ¼rchtet Personal-Konkurrenz durch Bundeswehr
    Wirtschaft fÃ¼rchtet Personal-Konkurrenz durch Bundeswehr
    Nachts in Spielhalle versteckt: Dieb in Hessen bricht nach Stunden durch Decke
    Nachts in Spielhalle versteckt: Dieb in Hessen bricht nach Stunden durch Decke
    Stimmung in deutscher Wirtschaft etwas schlechter
    Stimmung in deutscher Wirtschaft etwas schlechter
    KKH-Analyse: RÃ¼ckenschmerzen in vergangenem Jahr Hauptgrund fÃ¼r Fehlzeiten in Job
    KKH-Analyse: RÃ¼ckenschmerzen in vergangenem Jahr Hauptgrund fÃ¼r Fehlzeiten in Job

    Top Meldungen

    SPD kritisiert neue AfD-Strategie des Familienunternehmer-Verbands
    SPD kritisiert neue AfD-Strategie des Familienunternehmer-Verbands

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD nicht zu verschlieÃŸen, stÃ¶ÃŸt auf scharfe Kritik. Eine

    Mehr
    Blumenproduktion in Deutschland rÃ¼cklÃ¤ufig
    Blumenproduktion in Deutschland rÃ¼cklÃ¤ufig

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 haben in Deutschland 2.821 Gartenbaubetriebe auf einer GrundflÃ¤che von rund 5.760 Hektar Blumen und Zierpflanzen angebaut. Wie

    Mehr
    Verkehrsminister setzt auf Rettung von DB Cargo
    Verkehrsminister setzt auf Rettung von DB Cargo

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) setzt auf die Rettung der pleitebedrohten Bahn-Tochter DB Cargo. "Wir wollen nicht, dass noch mehr

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts