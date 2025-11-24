DreitÃ¤giger Streik in Belgien: Zug- und Flugverkehr betroffen

FahrgÃ¤ste am Montagmorgen am Bahnhof BrÃ¼ssel-Midi

In Belgien hat ein dreitÃ¤giger Streik gegen die Sozialreformen der Regierung begonnen, dessen Auswirkungen bis nach Deutschland zu spÃ¼ren sein werden. So wurden am Montag mehrere ICEs auf der Bahnstrecke zwischen BrÃ¼ssel und KÃ¶ln gestrichen.

In Belgien hat am Montag ein dreitÃ¤giger Streik gegen die Sozialreformen der Regierung begonnen, dessen Auswirkungen bis nach Deutschland zu spÃ¼ren sein werden. Der belgische Bahnbetreiber SNCB kÃ¼ndigte an, am Montag fahre nur die HÃ¤lfte, auf einigen Strecken nur ein Drittel der ZÃ¼ge. Mehrere ICEs auf der vielbefahrenen Bahnstrecke zwischen BrÃ¼ssel und KÃ¶ln wurden ebenfalls gestrichen.Â



Die Gewerkschaften werfen der Regierung von Premierminister Bart de Wever vor, mit ihren Reformen eine "soziale ZerstÃ¶rung" voranzutreiben. Die aus fÃ¼nf Parteien bestehende Koalition einigte sich nach wochenlangen Diskussionen in der Nacht zu Montag auf eine mehrjÃ¤hrige Haushaltsstrategie, die Einsparungen in HÃ¶he von 9,2 Milliarden Euro bis 2029 vorsieht.Â



Nach dem Schienenverkehr am Montag werden am Dienstag KrankenhÃ¤user, KindertagesstÃ¤tten und Schulen bestreikt. FÃ¼r Mittwoch haben die Gewerkschaften zu einem Generalstreik aufgerufen, von dem auch die beiden grÃ¶ÃŸten FlughÃ¤fen des Landes, BrÃ¼ssel-Zaventem und Charleroi, betroffen sein werden. Es wird erwartet, dass der Flugverkehr dort komplett eingestellt wird.Â