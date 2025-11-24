Wegen Kinderpornografieverdachts ist eine Erzieherin aus Gelsenkirchen festgenommen worden. Die 32-JÃ¤hrige, die in einer stÃ¤dtischen Tageseinrichtung arbeitet, soll kinderpornografisches Material selbst hergestellt und verbreitet haben, wie die Polizei in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt am Montag mitteilte. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass das Material in ihrem beruflichen Umfeld als Erzieherin entstanden sei.
Die Polizei wurde demnach im Zuge von laufenden Ermittlungen zu kinderpornografischen Inhalten auf die 32-JÃ¤hrige aufmerksam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erlieÃŸ ein Richter einen Haftbefehl gegen die Beschuldigte. Sie wurde am Freitag festgenommen. Die Ermittlungen dauerten demnach an.
Brennpunkte
Gelsenkirchen: Erzieherin wegen Kinderpornografieverdachts festgenommen
- AFP - 24. November 2025, 11:14 Uhr
Wegen Kinderpornografieverdachts ist in Gelsenkirchen eine Erzieherin festgenommen worden. Die 32-JÃ¤hrige, die in einer stÃ¤dtischen Tageseinrichtung arbeitet, soll kinderpornografisches Material selbst hergestellt und verbreitet haben.
