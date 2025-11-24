Umfrage: Deutsche wollen mehr am "Black Friday" ausgeben

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom ergab, will rund jeder Zweite (52 Prozent) die reduzierten Preise nutzen, die allermeisten von ihnen online.
Zwei Drittel (69 Prozent) werden ausschlieÃŸlich im Internet nach Angeboten Ausschau halten, 26 Prozent sowohl online als auch beim stationÃ¤ren Handel und nur vier Prozent ausschlieÃŸlich im GeschÃ¤ft vor Ort. Die Mehrheit (61 Prozent, 2024: 53 Prozent) hat zudem schon eine klare Vorstellung, wie viel sie ausgeben will: 312 Euro sind es im Durchschnitt und damit rund elf Prozent mehr als noch 2024 mit 280 Euro. MÃ¤nner planen dabei in diesem Jahr hÃ¶here Ausgaben (363 Euro) als Frauen (251 Euro).
Die meisten derjenigen, die am Black Friday oder wÃ¤hrend der Cyber Week einkaufen wollen, gehen nach eigener EinschÃ¤tzung geplant vor. Auf die Frage nach ihrem Einkaufsverhalten (Mehrfachnennungen mÃ¶glich) sehen sich 45 Prozent als "WunscherfÃ¼ller": Sie gÃ¶nnen sich Dinge, die sie sich schon lÃ¤nger wÃ¼nschen, aber nicht zum vollen Preis kaufen wollen. Ebenso viele (45 Prozent) sind "Kopf-KÃ¤ufer", die ganz gezielt Dinge des tÃ¤glichen Bedarfs kaufen oder grÃ¶ÃŸere Anschaffungen machen, wenn diese im Angebot sind.
DemgegenÃ¼ber geben nur 28 Prozent an, zu den "ImpulskÃ¤ufer" zu gehÃ¶ren, die sich bei einem digitalen Schaufensterbummel zu SpontankÃ¤ufen verleiten lassen. Und 22 Prozent bezeichnen sich als klassische "SchnÃ¤ppchenjÃ¤ger", die aktiv nach dem besten Angebot suchen, unabhÃ¤ngig davon, was sie konkret brauchen. 33 Prozent nutzen die Rabatt-Angebote vor allem, um Geschenke fÃ¼r Familie und Freunde zu kaufen.
FÃ¼r die Erhebung befragte Bitkom Research 1.120 Internetnutzer in Deutschland ab 16 Jahren, darunter 1.072 Online-Shopper. Die Befragung fand im Zeitraum von der 40. bis zur 41. Kalenderwoche 2025 statt.
Wirtschaft
Umfrage: Deutsche wollen mehr am "Black Friday" ausgeben
- dts - 24. November 2025, 11:29 Uhr
.
