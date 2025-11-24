Riesenschlange tot neben Altkleidercontainer in Nordrhein-Westfalen entdeckt

Netzpython

In Nordrhein-Westfalen ist eine drei Meter lange Riesenschlange tot neben einem Altkleidercontainer entdeckt worden. Der Netzpython wurde am Sonntag in Welver in einem blauen Sack gefunden, wie die Polizei in Soest am Montag mitteilte. Wer die 35 Kilogramm schwere Schlange dort abgelegt hatte, war zunÃ¤chst unklar. Die Polizei ermittelte und suchte nach Zeugen.



Netzpythons zÃ¤hlen neben Anakondas zu den grÃ¶ÃŸten und schwersten Schlangenart der Welt. Sie fressen hauptsÃ¤chlich kleinere Tiere und VÃ¶gel, fÃ¼r Menschen sind sie nur sehr selten gefÃ¤hrlich. In SÃ¼dostasien gab es in den vergangenen Jahren aber auch einige TodesfÃ¤lle.