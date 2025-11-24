In Nordrhein-Westfalen ist eine drei Meter lange Riesenschlange tot neben einem Altkleidercontainer entdeckt worden. Der Netzpython wurde am Sonntag in Welver in einem blauen Sack gefunden, wie die Polizei in Soest am Montag mitteilte. Wer die 35 Kilogramm schwere Schlange dort abgelegt hatte, war zunÃ¤chst unklar. Die Polizei ermittelte und suchte nach Zeugen.
Netzpythons zÃ¤hlen neben Anakondas zu den grÃ¶ÃŸten und schwersten Schlangenart der Welt. Sie fressen hauptsÃ¤chlich kleinere Tiere und VÃ¶gel, fÃ¼r Menschen sind sie nur sehr selten gefÃ¤hrlich. In SÃ¼dostasien gab es in den vergangenen Jahren aber auch einige TodesfÃ¤lle.
Brennpunkte
Riesenschlange tot neben Altkleidercontainer in Nordrhein-Westfalen entdeckt
- AFP - 24. November 2025, 11:25 Uhr
In Nordrhein-Westfalen ist eine drei Meter lange Riesenschlange tot neben einem Altkleidercontainer entdeckt worden. Der Netzpython wurde in Welver in einem blauen Sack gefunden, wie die Polizei in Soest mitteilte.
In Nordrhein-Westfalen ist eine drei Meter lange Riesenschlange tot neben einem Altkleidercontainer entdeckt worden. Der Netzpython wurde am Sonntag in Welver in einem blauen Sack gefunden, wie die Polizei in Soest am Montag mitteilte. Wer die 35 Kilogramm schwere Schlange dort abgelegt hatte, war zunÃ¤chst unklar. Die Polizei ermittelte und suchte nach Zeugen.
Weitere Meldungen
Wegen der TÃ¶tung eines Manns am helllichten Tag in einem Berliner Park nach Beleidigungen in einem sozialen Netzwerk hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 23-JÃ¤hrigenMehr
Offenbar mit fast drei Promille Alkohol im Blut ist ein ZugfÃ¼hrer mit einem voll besetzten Regionalexpress durch Nordrhein-Westfalen gefahren. Dies fiel auf, weil der 53-JÃ¤hrigeMehr
Wegen Kinderpornografieverdachts ist eine Erzieherin aus Gelsenkirchen festgenommen worden. Die 32-JÃ¤hrige, die in einer stÃ¤dtischen Tageseinrichtung arbeitet, sollMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im November auf 88,1Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD nicht zu verschlieÃŸen, stÃ¶ÃŸt auf scharfe Kritik. EineMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 haben in Deutschland 2.821 Gartenbaubetriebe auf einer GrundflÃ¤che von rund 5.760 Hektar Blumen und Zierpflanzen angebaut. WieMehr