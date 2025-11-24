Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Benz-Chef Ola KÃ¤llenius steht vor einer zweiten Amtszeit als PrÃ¤sident des europÃ¤ischen Auto-Lobbyverbands Acea. Das berichtet das "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf Industriekreise. KÃ¤llenius, der seit Januar auf dem Posten ist, soll demnach ein weiteres Jahr anstreben. Anfang Dezember soll ihn ein Gremium des Verbands wiederwÃ¤hlen. Der Acea wollte sich auf Anfrage der Zeitung nicht dazu Ã¤uÃŸern.
Der Acea ist die zentrale Lobbyorganisation der europÃ¤ischen Autoindustrie auf EU-Ebene. Der Verband setzt sich fÃ¼r die Interessen von Europas SchlÃ¼sselindustrie ein, die nach eigenen Angaben direkt und indirekt 13,6 Millionen Menschen beschÃ¤ftigt. Der Verband vertritt 16 groÃŸe Hersteller von Pkw, Lkw, Transportern und Bussen in Europa.
Der deutsch-schwedische Manager pocht seit Beginn seiner Amtszeit als Cheflobbyist auf eine Lockerung der Klimaschutzregeln in der EU. Seine Amtszeit fÃ¤llt in eine Zeit, in der europÃ¤ische BehÃ¶rden darÃ¼ber diskutieren, ob und wie stark das bisherige Ziel aufgeweicht wird, dass ab 2035 keine neuen Verbrennerfahrzeuge mehr in der EuropÃ¤ischen Union zugelassen werden dÃ¼rfen. Die Amtszeit des Acea-PrÃ¤sidenten ist auf ein Jahr angelegt und kann einmal verlÃ¤ngert werden. Die Wiederwahl von KÃ¤llenius durch das Board of Directors Anfang Dezember dÃ¼rfte daher Formsache sein.
Wirtschaft
Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
- dts - 24. November 2025, 13:54 Uhr
.
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Benz-Chef Ola KÃ¤llenius steht vor einer zweiten Amtszeit als PrÃ¤sident des europÃ¤ischen Auto-Lobbyverbands Acea. Das berichtet das "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf Industriekreise. KÃ¤llenius, der seit Januar auf dem Posten ist, soll demnach ein weiteres Jahr anstreben. Anfang Dezember soll ihn ein Gremium des Verbands wiederwÃ¤hlen. Der Acea wollte sich auf Anfrage der Zeitung nicht dazu Ã¤uÃŸern.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage desMehr
Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD nicht zu verschlieÃŸen, stÃ¶ÃŸt auf scharfe Kritik. EineMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im November auf 88,1Mehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 haben in Deutschland 2.821 Gartenbaubetriebe auf einer GrundflÃ¤che von rund 5.760 Hektar Blumen und Zierpflanzen angebaut. WieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) setzt auf die Rettung der pleitebedrohten Bahn-Tochter DB Cargo. "Wir wollen nicht, dass noch mehrMehr