Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben

Verbraucher in Deutschland wollen einer Umfrage zufolge in diesem Jahr rund um den Black Friday mehr Geld ausgeben. Mit 61 Prozent der Befragten haben mehr Menschen als im vergangenen Jahr eine klare Vorstellung davon, wie viel sie ausgeben wollen.

Verbraucher in Deutschland wollen einer Umfrage zufolge in diesem Jahr rund um den Black Friday mehr Geld ausgeben. Wie aus der am Montag verÃ¶ffentlichten Befragung des Digitalverbandes Bitkom hervorgeht, haben mit 61 Prozent der Befragten zum einen mehr Menschen als im vergangenen Jahr eine klare Vorstellung davon, wie viel sie ausgeben wollen. Mit durchschnittlich 312 Euro sind es zudem rund elf Prozent mehr als 2024.



Black Friday wird in den USA der Freitag nach Thanksgiving genannt. Der Feiertag fÃ¤llt stets auf den vierten Donnerstag im November, der Black Friday leitet dann das WeihnachtsgeschÃ¤ft ein. Viele HÃ¤ndler auch in Deutschland bieten dann Rabatte an. "An Black Friday und der anschlieÃŸenden Cyber Week kommt kaum mehr ein HÃ¤ndler vorbei", erklÃ¤rte Bitkom-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Bernhard Rohleder.



Der Umfrage zufolge will gut jeder zweite Verbraucher die reduzierten Preise nutzen und auf SchnÃ¤ppchenjagd gehen, vor allem online. 69 Prozent der Befragten wollen ausschlieÃŸlich im Internet einkaufen, 26 Prozent auch im stationÃ¤ren Handel. Nur vier Prozent wollen ausschlieÃŸlich in GeschÃ¤fte vor Ort gehen.



Die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher schÃ¤tzen den Angaben nach ihr eigenes Kaufverhalten als kontrolliert ein: 45 Prozent wollen sich Dinge gÃ¶nnen, die sie sich schon lÃ¤nger wÃ¼nschen, und dafÃ¼r die Rabatte nutzen. Ebenso viele wollen gezielt Dinge des tÃ¤glichen Bedarfs kaufen oder grÃ¶ÃŸere Anschaffungen und dafÃ¼r die gÃ¼nstigeren Preise nutzen.



Nur 28 Prozent hingegen halten sich selbst fÃ¼r ImpulskÃ¤ufer, 22 Prozent bezeichnen sich zudem als klassische SchnÃ¤ppchenjÃ¤ger, die aktiv nach dem besten Angebot suchen, unabhÃ¤ngig davon, was sie konkret brauchen. Jeder und jede Dritte will Rabatt-Angebote zudem zum Kauf von Geschenken nutzen.



"Die Menschen nutzen Rabatt-Aktionen gezielt, lassen sich oft aber von guten Angeboten zu spontanen KÃ¤ufen verleiten", erklÃ¤rte Rohleder. "Wer ungeplant auf ein SchnÃ¤ppchen stÃ¶ÃŸt, tut aber gut daran, den Preis noch einmal zu vergleichen - online ist eine Ãœbersicht nur ein paar Klicks entfernt."