Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen

Der AutozuliefererÂ Continental will weltweit jÃ¤hrlich 150 Millionen Euro in der Sparte Contitech einsparen und dafÃ¼r ab 2026 vor allem in Hannover Stellen streichen. Die Einsparungen sollen "insbesondere in den Verwaltungsstrukturen erzielt werden", erklÃ¤rte das Unternehmen am Montag. "DafÃ¼r werden weitere Schritte in allen Teilen und Ebenen der Organisation wie die Verlagerung von TÃ¤tigkeiten, der Abbau von Stellen und die Anpassung von AblÃ¤ufen ab 2026 umgesetzt."
"Der volle Umfang" der Einsparungen soll den Angaben nach 2028 erreicht werden. Wie viele Stellen in diesem Zug gestrichen werden sollen, blieb zunÃ¤chst unklar.Â
Die genaue Zahl der betroffenen ArbeitsplÃ¤tze in Deutschland "hÃ¤ngen von der Ausgestaltung der MaÃŸnahmen in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern ab", erklÃ¤rte Continental dazu. Der "GroÃŸteil der voraussichtlichen VerÃ¤nderungen" entfalle aber jedenfalls auf die Contitech-Bereiche in Hannover. Es sei geplant, "einen Teil der betroffenen TÃ¤tigkeiten in LÃ¤nder mit wettbewerbsfÃ¤higen Kostenstrukturen zu verlagern".
Das Unternehmen begrÃ¼ndete sein Vorhaben mit hohen Kosten. "Da sich die relevanten MÃ¤rkte und Regionen weiterhin nicht wie erwartet erholen und die Kosten im Vergleich zu Wettbewerbern zu hoch sind, reichen die bisherigen MaÃŸnahmen nicht aus", erklÃ¤rte der Konzern.
Im April hatte der Autozulieferer bekanntgegeben, nach der Automotive-Sparte mit Elektronik, Bremsen oder Bildschirmen auch Contitech mit dem IndustriegeschÃ¤ft und Kunststoffprodukten abspalten zu wollen. "Die Anpassung der Kostenstruktur ist unabhÃ¤ngig vom geplanten Verkauf von Contitech notwendig", erklÃ¤rte nun der Leiter des Contitech-Unternehmensbereichs, Philip Nelles.
"Continental prÃ¤sentiert KahlschlÃ¤ge mittlerweile nahezu im Monatstakt", kritisierte Francesco Grioli, Gewerkschafter der IGBCE und Mitglied im Continental-Aufsichtsrats. "Wir haben als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat wiederholt auf die wirtschaftlichen Risiken des geplanten ContiTech-Verkaufs hingewiesen", ergÃ¤nzte der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, Hasan Allak. "Jetzt zeigt sich, dass darÃ¼ber hinaus unsere Warnungen vor einem weiteren massiven Stellenabbau bei ContiTech in Deutschland nur allzu berechtigt waren."
- AFP - 24. November 2025, 14:33 Uhr
