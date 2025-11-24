Brennpunkte

TÃ¶dlicher Raserunfall: Drei Jahre Haft in neuem Prozess gegen 26-JÃ¤hrigen in Landau

  • AFP - 24. November 2025, 17:04 Uhr
Bild vergrößern: TÃ¶dlicher Raserunfall: Drei Jahre Haft in neuem Prozess gegen 26-JÃ¤hrigen in Landau
Justitia
Bild: AFP

In einem neuen Raserprozess um den Tod zweier Menschen hat das Landgericht Landau den Angeklagten zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht verurteilte den zur Tatzeit 19-JÃ¤hrigen nach dem Jugendstrafrecht wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung.

In einem neuen Raserprozess um den Tod zweier Menschen hat das Landgericht Landau in Rheinland-Pfalz den Angeklagten zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht verurteilte den zur Tatzeit 19-JÃ¤hrigen nach dem Jugendstrafrecht wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung, wie das Gericht am Montag mitteilte. Der Mann soll bei Aquaplaning mit stark Ã¼berhÃ¶hter Geschwindigkeit ein gefÃ¤hrliches ÃœberholmanÃ¶ver gefahren und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht haben. Dabei starben zwei Mitfahrer, zwei weitere wurden schwer verletzt.

Der Angeklagte wurde im Dezember 2023 zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil ein Jahr spÃ¤ter teilweise auf. In dem neuen Prozess ging es letztlich um die Abgrenzung zwischen grober FahrlÃ¤ssigkeit und bedingtem Vorsatz.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte ein sogenanntes Alleinrennen gefahren war, wobei er eine hÃ¶chstmÃ¶gliche Geschwindigkeit erreichen wollte.Â Dabei sei er grob verkehrswidrig und rÃ¼cksichtslos gefahren und habe mit bedingtem Vorsatz gehandelt, hieÃŸ es weiter.

Mit Blick auf die fahrlÃ¤ssige TÃ¶tung zweier Mitfahrer und die schwere KÃ¶rperverletzung eines weiteren Opfers habe er grob fahrlÃ¤ssig gehandelt. Wegen der langen Verfahrensdauer wurden dem Angeklagten fÃ¼nf Monate Freiheitsstrafe als vollstreckt angerechnet.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bei israelischem Angriff getÃ¶teter Hisbollah-MilitÃ¤rchef in Beirut beigesetzt
    Bei israelischem Angriff getÃ¶teter Hisbollah-MilitÃ¤rchef in Beirut beigesetzt

    Einen Tag nach seiner TÃ¶tung durch die israelische Armee ist der Hisbollah-MilitÃ¤rchef Haytham Ali Tabatabai in Beirut beigesetzt worden. Hunderte AnhÃ¤nger der pro-iranischen

    Mehr
    Eine Million Euro: Stadtmitarbeiter in Bayern soll MÃ¼nzen aus Parkautomaten gestohlen haben
    Eine Million Euro: Stadtmitarbeiter in Bayern soll MÃ¼nzen aus Parkautomaten gestohlen haben

    Ein Stadtmitarbeiter aus dem bayerischen Kempten soll MÃ¼nzen im Gesamtwert von rund einer Million Euro aus Parkautomaten gestohlen haben. Der 40-JÃ¤hrige war beim stÃ¤dtischen

    Mehr
    63-JÃ¤hrige in SchwÃ¤bisch GmÃ¼nd offenbar von 15 Jahre jÃ¼ngerem Partner getÃ¶tet
    63-JÃ¤hrige in SchwÃ¤bisch GmÃ¼nd offenbar von 15 Jahre jÃ¼ngerem Partner getÃ¶tet

    Im baden-wÃ¼rttembergischen SchwÃ¤bisch GmÃ¼nd ist eine Frau offenbar von ihrem LebensgefÃ¤hrten getÃ¶tet worden. Der 48-JÃ¤hrige rief in der Nacht zum Samstag einen Krankenwagen,

    Mehr
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Autozulieferer Continental will Stellen in seiner Contitech-Sparte streichen
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    Black Friday: Verbraucher planen mehr Ausgaben
    USA machen Ã„nderung der EU-Digitalregeln zur Bedingung fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    USA machen Ã„nderung der EU-Digitalregeln zur Bedingung fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    38-JÃ¤hrige in Hotelzimmer in Bayern getÃ¶tet - TatverdÃ¤chtiger festgenommen
    38-JÃ¤hrige in Hotelzimmer in Bayern getÃ¶tet - TatverdÃ¤chtiger festgenommen
    Erste WirtschaftsverbÃ¤nde diskutieren Ende der
    Erste WirtschaftsverbÃ¤nde diskutieren Ende der "Brandmauer" zur AfD
    EU und Afrikanische Union beraten Ã¼ber Handel, Migration und Rohstoffe
    EU und Afrikanische Union beraten Ã¼ber Handel, Migration und Rohstoffe
    Keine Ermittlungen gegen Merz wegen Stadtbild-Ã„uÃŸerungen
    Keine Ermittlungen gegen Merz wegen Stadtbild-Ã„uÃŸerungen
    Schulkind in Baden-WÃ¼rttemberg von Bus Ã¼berrollt: Weitere Details zu Unfallhergang
    Schulkind in Baden-WÃ¼rttemberg von Bus Ã¼berrollt: Weitere Details zu Unfallhergang
    Offenbar TÃ¶tungsdelikt: 62-JÃ¤hriger leblos in eigener Wohnung gefunden
    Offenbar TÃ¶tungsdelikt: 62-JÃ¤hriger leblos in eigener Wohnung gefunden

    Top Meldungen

    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist
    Mercedes-Chef vor zweitem Jahr als oberster Autolobbyist

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Benz-Chef Ola KÃ¤llenius steht vor einer zweiten Amtszeit als PrÃ¤sident des europÃ¤ischen Auto-Lobbyverbands Acea. Das berichtet das

    Mehr
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am
    Umfrage: Deutsche wollen mehr am "Black Friday" ausgeben

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage des

    Mehr
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht
    Stimmung in den Unternehmen verschlechtert sich wieder leicht

    Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts