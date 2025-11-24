In einem neuen Raserprozess um den Tod zweier Menschen hat das Landgericht Landau in Rheinland-Pfalz den Angeklagten zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht verurteilte den zur Tatzeit 19-JÃ¤hrigen nach dem Jugendstrafrecht wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung, wie das Gericht am Montag mitteilte. Der Mann soll bei Aquaplaning mit stark Ã¼berhÃ¶hter Geschwindigkeit ein gefÃ¤hrliches ÃœberholmanÃ¶ver gefahren und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht haben. Dabei starben zwei Mitfahrer, zwei weitere wurden schwer verletzt.
Der Angeklagte wurde im Dezember 2023 zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil ein Jahr spÃ¤ter teilweise auf. In dem neuen Prozess ging es letztlich um die Abgrenzung zwischen grober FahrlÃ¤ssigkeit und bedingtem Vorsatz.
Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte ein sogenanntes Alleinrennen gefahren war, wobei er eine hÃ¶chstmÃ¶gliche Geschwindigkeit erreichen wollte.Â Dabei sei er grob verkehrswidrig und rÃ¼cksichtslos gefahren und habe mit bedingtem Vorsatz gehandelt, hieÃŸ es weiter.
Mit Blick auf die fahrlÃ¤ssige TÃ¶tung zweier Mitfahrer und die schwere KÃ¶rperverletzung eines weiteren Opfers habe er grob fahrlÃ¤ssig gehandelt. Wegen der langen Verfahrensdauer wurden dem Angeklagten fÃ¼nf Monate Freiheitsstrafe als vollstreckt angerechnet.
Brennpunkte
TÃ¶dlicher Raserunfall: Drei Jahre Haft in neuem Prozess gegen 26-JÃ¤hrigen in Landau
- AFP - 24. November 2025, 17:04 Uhr
In einem neuen Raserprozess um den Tod zweier Menschen hat das Landgericht Landau den Angeklagten zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht verurteilte den zur Tatzeit 19-JÃ¤hrigen nach dem Jugendstrafrecht wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung.
In einem neuen Raserprozess um den Tod zweier Menschen hat das Landgericht Landau in Rheinland-Pfalz den Angeklagten zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht verurteilte den zur Tatzeit 19-JÃ¤hrigen nach dem Jugendstrafrecht wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung, wie das Gericht am Montag mitteilte. Der Mann soll bei Aquaplaning mit stark Ã¼berhÃ¶hter Geschwindigkeit ein gefÃ¤hrliches ÃœberholmanÃ¶ver gefahren und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht haben. Dabei starben zwei Mitfahrer, zwei weitere wurden schwer verletzt.
Weitere Meldungen
Einen Tag nach seiner TÃ¶tung durch die israelische Armee ist der Hisbollah-MilitÃ¤rchef Haytham Ali Tabatabai in Beirut beigesetzt worden. Hunderte AnhÃ¤nger der pro-iranischenMehr
Ein Stadtmitarbeiter aus dem bayerischen Kempten soll MÃ¼nzen im Gesamtwert von rund einer Million Euro aus Parkautomaten gestohlen haben. Der 40-JÃ¤hrige war beim stÃ¤dtischenMehr
Im baden-wÃ¼rttembergischen SchwÃ¤bisch GmÃ¼nd ist eine Frau offenbar von ihrem LebensgefÃ¤hrten getÃ¶tet worden. Der 48-JÃ¤hrige rief in der Nacht zum Samstag einen Krankenwagen,Mehr
Top Meldungen
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Benz-Chef Ola KÃ¤llenius steht vor einer zweiten Amtszeit als PrÃ¤sident des europÃ¤ischen Auto-Lobbyverbands Acea. Das berichtet dasMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage desMehr
Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank derMehr