TÃ¶dlicher Raserunfall: Drei Jahre Haft in neuem Prozess gegen 26-JÃ¤hrigen in Landau

In einem neuen Raserprozess um den Tod zweier Menschen hat das Landgericht Landau in Rheinland-Pfalz den Angeklagten zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht verurteilte den zur Tatzeit 19-JÃ¤hrigen nach dem Jugendstrafrecht wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung, wie das Gericht am Montag mitteilte. Der Mann soll bei Aquaplaning mit stark Ã¼berhÃ¶hter Geschwindigkeit ein gefÃ¤hrliches ÃœberholmanÃ¶ver gefahren und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht haben. Dabei starben zwei Mitfahrer, zwei weitere wurden schwer verletzt.



Der Angeklagte wurde im Dezember 2023 zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil ein Jahr spÃ¤ter teilweise auf. In dem neuen Prozess ging es letztlich um die Abgrenzung zwischen grober FahrlÃ¤ssigkeit und bedingtem Vorsatz.



Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte ein sogenanntes Alleinrennen gefahren war, wobei er eine hÃ¶chstmÃ¶gliche Geschwindigkeit erreichen wollte.Â Dabei sei er grob verkehrswidrig und rÃ¼cksichtslos gefahren und habe mit bedingtem Vorsatz gehandelt, hieÃŸ es weiter.



Mit Blick auf die fahrlÃ¤ssige TÃ¶tung zweier Mitfahrer und die schwere KÃ¶rperverletzung eines weiteren Opfers habe er grob fahrlÃ¤ssig gehandelt. Wegen der langen Verfahrensdauer wurden dem Angeklagten fÃ¼nf Monate Freiheitsstrafe als vollstreckt angerechnet.